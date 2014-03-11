Comment lutter contre les punaises de lit ?

Nettoyeurs vapeur
Le nettoyeur vapeur : un outil polyvalent qui offre une propreté dans l'ensemble du foyer. Ils assurent une grande propreté, jusqu'au plus profond des fibres et sans produits chimiques. Grâce à une performance de nettoyage optimale, 99.99%* des bactéries sont éliminées pour un environnement sain. Les nettoyeurs vapeur sont certifiés efficaces dans la lutte contre les punaises de lit par un laboratoire indépendant (Laboratoire Diagnostic Insecte, LDI) affilié à l'Institut National d'Etude et de Lutte contre la Punaise de lit (INELP). Que ce soit dans la cuisine, la salle de bain, sur les sols ou même pour le repassage, Kärcher fonce à toute vapeur et offre les meilleurs résultats. Découvrez sans attendre les différentes possibilités d'utilisation de nos nettoyeurs traîneaux et balais ainsi que de leurs accessoires !
NOTRE NOUVEAUTÉ - SC 1 MULTI
Notre gamme d'accessoires
Grâce à la gamme d'accessoires pour les nettoyeurs vapeur Kärcher, le nettoyage et l'entretien s'adaptent parfaitement aux besoins de vos surfaces. Vous pouvez ainsi nettoyer vos sols, vos meubles de salles de bain, la robinetterie, les jouets de vos enfants, les joints de vos carrelages et bien plus encore !
Un nettoyage à toute vapeur
Une solution hygiénique adaptée à toute la famille
Le nettoyage en profondeur avec les nettoyeurs vapeur Kärcher élimine jusqu’à 99,999 % des virus* et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques** présents sur les surfaces dures courantes de la maison. Vos intérieurs sont ainsi nettoyés sans aucun produit chimique.
Un nettoyage multi-surfaces
Nos nettoyeurs vapeur sont parfaitement adaptés à vos besoins et à vos surfaces. Nos balais sont idéaux pour le nettoyage de vos sols en toute simplicité tandis que les traîneaux vont venir nettoyer en profondeur toutes les autres surfaces : salles de bain, plaques de cuisson, hottes, miroirs, chaises hautes, jouets pour enfants…
Une solution respectueuse du foyer
Le principal avantage à utiliser nos nettoyeurs vapeur est de pouvoir éliminer totalement les produits chimiques lors de votre ménage. Ainsi, les surfaces sont propres et sans risque pour les enfants ou les animaux de compagnie par exemple. Seule la vapeur d’eau sert à nettoyer.
Une large gamme de produits
Notre gamme est constituée de nombreux modèles en fonction de vos besoins, de l’espace de stockage que vous possédez mais aussi de votre budget. Notre gamme s’étend de nos nettoyeurs entrée de gamme comme le SC 1 ou le SC 1 Upright jusqu’au SC 5 Deluxe Signature Line. Par conséquent, vous trouverez forcément le nettoyeur dont vous avez besoin !
Une gamme d’accessoires pensée pour correspondre à vos attentes
Vous souhaitez nettoyer vos joints de carrelage ? Notre brosse grand format pour les joints est là pour vous aider.
Vous avez besoin de redonner de l'éclat à vos fenêtres ? N'hésitez pas à utiliser notre raclette pour vitres.
Notre buse à main flexible s'adapte aux surfaces surfaces planes et incurvées sans effort et élimine les saletés en un temps record.
Nos nettoyeurs vapeur sont certifiés*** efficaces dans la lutte contre les punaises de lit
Votre matelas, votre canapé ou vos moquettes sont infestés par les punaises de lit ? Il est important d’agir rapidement pour empêcher leur propagation. Nos nettoyeurs vapeur ont été certifiés*** efficaces dans la lutte contre les punaises de lit par un laboratoire indépendant affilié à l’INELP (Institut National de Lutte contre la Punaise de lit).
Nettoyeurs vapeur balais ou traîneaux ?
Nettoyeurs vapeur balais
Temps de chauffe très rapide de 30 sec
Prêt à l’emploi à tout instant
Nettoie tous les sols en profondeur : carrelage, lino, PVC, parquet…
Nettoyeurs vapeur traîneaux
Temps de chauffe entre 30 sec et 6,5 min
Large gamme d’accessoires pour couvrir vos besoins
Nettoie en profondeur toutes les surfaces : robinetterie, miroirs, plaques de cuisson mais aussi les sols
Un nettoyage pour toutes les surfaces
Cuisine
Tous les éléments de votre cuisine : la plaque de cuisson, la hotte ou l'évier en passant par le four pourront être nettoyés avec le nettoyeur vapeur.
Salle de bain
Pour la salle de bain, les cabines de douche, lavabos, miroirs, toilettes ou encore les joints de carrelage.
Sols durs
Convient à tous les types de sols durs (carrelage, parquet, PVC, lino...) mais aussi sur la moquette grâce à l'adaptateur.
Salon
Dans votre salon, profitez en pour nettoyer vos miroirs, vos fenêtres, les tâbles basses ou pour rafraîchir vos canapés.
Jouets
Pour nettoyer les jouets de vos enfants (chaises hautes, jouets en plastique…)
Les nettoyeurs vapeur traineaux
Les nettoyeurs vapeur traîneaux sont parfaits lorsque vous souhaitez nettoyer de multiples surfaces. Leurs accessoires vous permettent d’aller nettoyer à la fois les joints, la robinetterie, les miroirs… Les kits de sols qui sont inclus avec les nettoyeurs traîneaux vous permettent également de nettoyer les sols durs comme le parquet, le carrelage, le PVC…
SC 1 EasyFix
- Surface nettoyée par réservoir d'eau : 20 m²
- Longueur au câble électrique : 4 m
- Temps de chauffe : 3 min
- Capacité du réservoir : 0,2 L
- Niveaux de puissance : 1
- Cartouche de détartrage : Non
SC 2 EasyFix
- Surface nettoyée par réservoir d'eau : 75 m²
- Longueur au câble électrique : 4 m
- Temps de chauffe : 6,5 min
- Capacité du réservoir : 1 L
- Niveaux de puissance : 2
- Cartouche de détartrage : Non
SC 3 EasyFix
- Surface nettoyée par réservoir d'eau : 75 m²
- Longueur au câble électrique : 4 m
- Temps de chauffe : 30 sec
- Capacité du réservoir : 1 L
- Niveaux de puissance : 2
- Cartouche de détartrage : Oui
SC 4 EasyFix
- Surface nettoyée par réservoir d'eau : 100 m²
- Longueur au câble électrique : 4 m
- Temps de chauffe : 4 min
- Capacité du réservoir : 0,5 L
- Niveaux de puissance : 2
- Cartouche de détartrage : Poudre détartrante
Les nettoyeurs vapeur balais
Les balais vapeur sont particulièrement adaptés pour le nettoyage de vos sols. Légers et faciles à manipuler, ils font du nettoyage de vos sols un exercice facile. L’articulation pivotante des balais vous permet de les manipuler très facilement, et ce, même sous les meubles. Nos nettoyeurs balais sont fins et faciles à ranger, ils ne prennent pas de places dans vos intérieurs et peuvent même être stockés dans les placards.
SC 1 Upright EasyFix
- Surface nettoyée par réservoir d'eau : 30 m²
- Longueur au câble électrique : 5 m
- Temps de chauffe : 30 sec
- Capacité du réservoir : 0,2 L
- Niveaux de puissance : 1
- Cartouche de détartrage : Oui
SC 2 Upright EasyFix
- Surface nettoyée par réservoir d'eau : 50 m²
- Longueur au câble électrique : 5 m
- Temps de chauffe : 30 sec
- Capacité du réservoir : 0,4 L
- Niveaux de puissance : 2
- Cartouche de détartrage : Oui
Comment lutter contre les punaises de lit ?
Votre matelas, canapé ou vos moquettes sont infestés par des punaises de lit ? Il est important d'agir rapidement pour empêcher la propagation de ces parasites. Découvrez nos conseils et astuces qui vous aideront à lutter contre les punaises de lit.
En utilisant la buse à main (et sa bonnette microfibres) ou la buse jet crayon, nos nettoyeurs vapeur permettent de lutter contre les punaises de lit. Le passage sur les zones pendant deux secondes en mode vapeur maximal et en contact direct ou à une distance de 5 cm maximum de celles-ci permet l’élimination de 100% des punaises de lit et de leurs œufs. L’utilisation de nos nettoyeurs vapeur s’inscrit dans le protocole de traitement préconisé par l’INELP.
Bonus Réparation
Le décret n°2024-123 du 20 Février 2024 encourage la réparation des machines et vise à luttrer contre le gaspillage. Grâce à ce décret, la réparation de vos appareils électroniques est encouragée et facilitée. Vous allez pouvoir bénéficier d'aides et via ce QR code, vous trouverez tous les réparateurs labellisés.
* Lors d’un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l’exception du virus de l’hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : virus modifié de la vaccine Ankara).
** Lors d’un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminées des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : Enterococcus hirae).
*** En utilisant la buse à main (et sa bonnette microfibres) ou la buse jet crayon, nos nettoyeurs vapeur permettent de lutter contre les punaises de lit. Le passage sur les zones pendant deux secondes en mode vapeur maximal et en contact direct ou à une distance de 5 cm maximum de celles-ci permet l’élimination de 100% des punaises de lit et de leurs œufs. L’utilisation de nos nettoyeurs vapeur s’inscrit dans le protocole de traitement préconisé par l’INELP.