SC 4 EasyFix
Nettoyer à la vapeur en tout confort et sans interruption : le nettoyeur vapeur SC 4 EasyFix équipé d'une buse de sol EasyFix et d'un réservoir à eau amovible et remplissable en permanence.
Synonyme de grand confort, le nettoyeur vapeur SC 4 EasyFix se démarque par son rangement pour câble, son compartiment pour accessoires et la position de parking de la buse de sol. Dotée d’une articulation flexible, la buse de sol EasyFix garantit une ergonomie optimale et des résultats irréprochables. Le système de bandes autoagrippantes permet de fixer simplement et rapidement la serpillière sur la buse de sol et de la retirer sans contact avec la saleté. Le réglage de la vapeur sur 2 niveaux permet d’ajuster l’intensité de la vapeur en fonction de la surface et du degré d’encrassement. La vaste gamme d’accessoires permet de redonner tout leur éclat au carrelage, aux plaques de cuisson et à la hotte, même jusque dans les moindres interstices – également en cas de saleté incrustée. Le réservoir à eau remplissable en permanence et amovible permet de nettoyer sans s’interrompre. Le SC 4 EasyFix nettoie sans produits chimiques et peut ainsi être employé presque dans toute la maison. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine jusqu’à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ présents sur les surfaces dures courantes de la maison. LeSC 4 EasyFix est certifié efficace dans la lutte contre les punaises de lit par un laboratoire indépendant (Laboratoire Diagnostic Insecte, LDI) affilié à l'Institut National d'Etude et de Lutte contre la Punaise de lit (INELP).
Caractéristiques et avantages
Autonomie illimitée par un remplissage en permanence du réservoir d'eauAutonomie illimitée par un remplissage en permanence du réservoir d'eau
Set de nettoyage de sol EasyFix, avec buse dotée d'une articulation souple et système de fixation pratique de la serpillèreRésultats de nettoyage parfaits sur une variété de sols durs dans la maison grâce à une technologie à lamelles efficace. Changement de serpillère sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillère grâce au système velcros. Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol, peu importe la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible de la buse de sol.
Range câble intégréRangement sûr du câble et des accessoires
Accessoires multifonction
- Nettoyage en fonction du besoin des surfaces les plus diverses au moyen de la buse de sol, de la buse à main, de la brosse ronde, etc.
Serpillère et bonnette pour suceur à main en microfibres haute qualité
- Pour un résultat impeccable, un détachage et une élimination améliorés des saletés.
Sécurité enfants
- La sécurité enfants intègre un système de verrouillage et donc une protection fiable de l'appareil.
Régulation de débit de vapeur de 2 niveaux
- Le débit de vapeur peut être adapté en fonction de la surface et du degré d'encrassement.
Rangement des accessoires et position parking
- Rangement des accessoires pratique et position parking confortable du suceur sol pendant les pauses.
Bouton Marche/Arrêt sur l'appareil
- Mise en marche et à l'arrêt simples de l'appareil.
Spécifications
Données techniques
|Certificat de contrôle¹⁾
|Élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % des bactéries²⁾
|Surface nettoyée avec un réservoir (m²)
|env. 100
|Puissance de chauffe (W)
|2000
|Pression vapeur max. (bar)
|max. 3,5
|Longueur du câble (m)
|4
|Temps de chauffe (min)
|4
|Contenance de chaudière (l)
|0,5
|Capacité du réservoir (l)
|0,8
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|4,1
|Poids avec emballage (kg)
|5,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Lors d’un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l’exception du virus de l’hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : virus modifié de la vaccine Ankara). / ²⁾ Lors d’un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminées des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : Enterococcus hirae).
Inclus dans la livraison
- Serpillière de sol universelle EasyFix: 1 Pièce(s)
- Bonnette en microfibres pour buse à main: 1 Pièce(s)
- Détartrant poudre: 3 Pièce(s)
- Buse à jet rectiligne
- Buse à main
- Brosse ronde, petite (noire): 1 Pièce(s)
- Brosse de sol: EasyFix
- Nombre de tubes à vapeur: 2 Pièce(s)
- Longueur des tuyaux de vapeur: 0.5 m
Équipement
- Sécurité enfants
- Soupape de sécurité
- Régulation du débit vapeur: sur la poignée (deux niveaux)
- Réservoir: amovible et rechargeable en permanence
- Flexible vapeur avec poignée-pistolet: 2.2 m
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
Videos
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Robinetterie
- Lavabos
- Carrelages
- Fenêtres et surfaces vitrées
- Hottes d'aspiration
- Plaque de cuisson
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine SC 4 EasyFix
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.