Générateurs et pompe à eau sale

Comment choisir son générateur à essence ?

Le générateur à essence, ou groupe électrogène est doté d’un moteur thermique. Ce moteur actionne l’alternateur ou génératrice. Le générateur marche avec une motorisation de 2 ou 4 temps. Au moment de choisir votre groupe électrogène, vous devez dans un premier temps déterminer vos besoins en puissance. Faites le point sur les appareils que vous allez alimenter.

Souvenez-vous que tous les appareils ne consomment pas le courant de la même façon. Ainsi, les appareils fonctionnant à l’aide d’un moteur électrique ont besoin de 2 à 4 fois (voire 6 fois) la puissance nominale de démarrage. Il s’agit, entre autres, des perforateurs, compresseurs, scies circulaires… Certains appareils réclament également un courant triphasé. Votre choix doit donc se tourner vers les générateurs triphasés, c’est-à-dire constitués de trois courants.

Une fois que vous avez défini la puissance indispensable au démarrage des appareils que vous allez utiliser, additionnez-les et ajoutez 20 %. Ces 20 % garantissent la longévité de votre générateur à essence. Il s’agit d’une réserve de puissance.

Prêtez aussi une attention particulière à la qualité du courant au moment de choisir votre groupe à électrogène. Certains équipements électriques à régulation électronique réclament souvent un maintien précis du courant. Parmi les trois types de régulations (par condensateur, par AVR et par INVERTER), arrêtez votre choix sur une régulation AVR si vous cherchez un générateur suffisamment puissant pour votre chantier. Ce type de générateur propose une tension constante, mais aussi stable. Avec ce modèle, vous êtes à l’abri d’une crête de tension ou d’une baisse de puissance.