Générateurs et pompe à eau sale
Tout en efficacité et en puissance Pas de prise de courant disponible ? Des eaux chargées en abondance ? Soyez totalement indépendant. Avec nos générateurs à essence et notre pompe pour eaux chargées, vous bénéficiez d'une solution professionnelle à vos problèmes. Nos générateurs à essence PGG 3/1, 6/1 et 8/3 vous offrent le premier choix pour une alimentation électrique indépendante et le fonctionnement de nettoyeurs haute pression à eau chaude et froide sur les chantiers, dans les municipalités, les secteurs agricoles et forestiers, ainsi que dans le domaine de l'horticulture et de l'artisanat. Quant à notre pompe pour eaux chargées WWP 45, elle est parfaite pour éliminer de grandes quantités d'eau dans les excavations, les caves, les parkings souterrains ou les conduits de câbles.
Comment choisir son générateur à essence ?
Le générateur à essence, ou groupe électrogène est doté d’un moteur thermique. Ce moteur actionne l’alternateur ou génératrice. Le générateur marche avec une motorisation de 2 ou 4 temps. Au moment de choisir votre groupe électrogène, vous devez dans un premier temps déterminer vos besoins en puissance. Faites le point sur les appareils que vous allez alimenter.
Souvenez-vous que tous les appareils ne consomment pas le courant de la même façon. Ainsi, les appareils fonctionnant à l’aide d’un moteur électrique ont besoin de 2 à 4 fois (voire 6 fois) la puissance nominale de démarrage. Il s’agit, entre autres, des perforateurs, compresseurs, scies circulaires… Certains appareils réclament également un courant triphasé. Votre choix doit donc se tourner vers les générateurs triphasés, c’est-à-dire constitués de trois courants.
Une fois que vous avez défini la puissance indispensable au démarrage des appareils que vous allez utiliser, additionnez-les et ajoutez 20 %. Ces 20 % garantissent la longévité de votre générateur à essence. Il s’agit d’une réserve de puissance.
Prêtez aussi une attention particulière à la qualité du courant au moment de choisir votre groupe à électrogène. Certains équipements électriques à régulation électronique réclament souvent un maintien précis du courant. Parmi les trois types de régulations (par condensateur, par AVR et par INVERTER), arrêtez votre choix sur une régulation AVR si vous cherchez un générateur suffisamment puissant pour votre chantier. Ce type de générateur propose une tension constante, mais aussi stable. Avec ce modèle, vous êtes à l’abri d’une crête de tension ou d’une baisse de puissance.
Comment trouver votre pompe à eau sale ?
La pompe à eau sale est un appareil utilisé depuis fort longtemps. Doté d’un moteur muni d’un rotor à une ou plusieurs turbines, cet appareil pompe le liquide d’un puits, d’un forage ou d’une cuve et le transmet vers un point précis. Il existe deux types de pompes à eaux chargées : les pompes de surfaces et les immergées.
Pour savoir quel type de pompe convient le mieux à vos travaux, vous devez déterminer la profondeur du point d’aspiration. Si ce dernier fait moins de 8 mètres, arrêtez votre choix sur une pompe de surface. Au-delà, privilégiez les pompes immergées. Là encore, il existe différents modèles de pompes immergées. Si vous devez pomper un puits large, tournez-vous vers les pompes dotées d’un flotteur. Vous mettez ainsi l’installation à l’abri du manque d’eau. Vous comptez pomper un puits étroit ou un forage ? Piochez parmi les pompes types 4’’.
Le choix de votre nouvelle pompe à eau sale sera aussi déterminé par le débit de pompage. Il vous faut effectivement définir le débit d’eau à pomper. Si vous souhaitez un travail rapide et efficace, vous devez choisir une pompe suffisamment puissante. La puissance du moteur est exprimée en litre par minute ou en mètres cubes par heure. 6 m3 par heure, par exemple, équivaut à 100 litres par minute. Si vous comptez évacuer un important volume d’eau, arrêtez votre choix sur un appareil destiné aux utilisations les plus exigeantes.