Le balai serpillière électrique EWM 2 – lave toujours à l'eau propre

L’alimentation de la serpillière

Au moment de choisir votre nouvelle serpillière électrique, vous devez effectivement attacher une attention particulière à son alimentation. Cette dernière peut être filaire ou sur batterie.

En optant pour une serpillière électrique filaire, vous n’avez pas à vous soucier de son autonomie. Toutefois, en choisissant ce mode d’alimentation, vous devez toujours avoir à proximité une prise de secteur, ce qui n’est pas toujours très avantageux. D’autre part, vous pouvez avoir quelques difficultés à nettoyer une grande surface. La longueur du fil doit effectivement faire au moins 5 mètres pour un nettoyage optimal. Il vous faut donc vous munir d’une rallonge électrique afin d’augmenter le rayon d’action.

Avec une serpillière électrique sans fil, aucune limite liée au déplacement ne vous est imposée ! Vous pouvez tranquillement passer d’une pièce à l’autre sans vous soucier de son autonomie. Prêtez néanmoins une attention particulière à la durée de vie de la batterie. Avec sa puissante batterie lithium-on, la serpillière électrique Kärcher vous propose une autonomie d’environ 20 minutes. D’autre part, notre modèle est doté d’une batterie amovible. Ainsi, en vous procurant une seconde batterie, vous pouvez charger la première batterie et continuer le nettoyage. La serpillière électrique Kärcher est livrée avec un chargeur de batterie.