Le balai serpillière électrique EWM 2 – lave toujours à l'eau propre
Aucun balai lave-sol classique n'arrive à la cheville de l'EWM 2. Finie l'époque où il fallait s'échiner à porter des seaux pour finalement se contenter d'étaler l'eau sale par terre. Les rouleaux en rotation du balai serpillière électrique EWM 2 de Kärcher sont humidifiés à l'eau propre en permanence pendant que l'eau sale est collectée dans le réservoir d'eau sale. Et grâce à la faible humidité résiduelle, il peut être utilisé sur tous les sols durs, y compris le parquet.
Pourquoi choisir nos serpillières électriques ?
Le choix d'une serpillière électrique peut rapidement devenir un vrai casse-tête. Ces accessoires se déclinent sous une multitude de modèles sur le marché, chacun ayant ses caractéristiques spécifiques. Parmi les critères à considérer figurent l'alimentation, la maniabilité, les fonctionnalités et les accessoires . Une bonne serpillière électrique doit être facile à utiliser, efficace et adaptée à vos besoins spécifiques. Dans cet article, nous allons explorer ces critères en détail. Vous comprendrez ainsi pourquoi la serpillière électrique Kärcher reste un choix judicieux pour votre maison.
Quel est le principe du « toujours laver à l'eau propre » ?
Le balai serpillière EWM 2 de Kärcher glisse presque tout seul sur le sol. Ses rouleaux rotatifs sont humidifiés en permanence à l'eau propre provenant du réservoir d'eau propre. Grâce à une raclette, la saleté est collectée directement dans le réservoir d'eau sale. Ainsi, le lavage se fait toujours à l'eau propre et la saleté n'est pas juste déplacée – le résultat est une propreté éclatante. Le balai serpillière électrique EWM 2 garantit un nettoyage hygiénique et sans effort, en effet les sols sont alors 20 % plus propres qu'avec une serpillière classique.*
Le balai serpillière électrique EWM 2 d'éliminer les éclaboussures et les taches jusqu'aux bords, et ce, sans aucun seau ni frottage épuisant. Avec son design mince et sa maniabilité, l'EWM 2 passe parfaitement sous les meubles et peut également être rangée dans les espaces les plus petits. Le temps de séchage du sol n'est que d'environ deux minutes, ce qui permet une utilisation en toute sécurité sur tous les sols durs (par ex. carrelage, parquet, stratifié, PVC et vinyle). La puissante batterie lithium-ion offre une autonomie d'environ 20 minutes. De quoi nettoyer jusqu'à 60 m² de superficie avec cette serpillière.
Des atouts qui font la différence
Lavage toujours à l'eau propre grâce à la fonction d'auto-nettoyage
- Humidification permanente des rouleaux à l'eau propre
- Le mélange de saleté et d'eau collecté est directement amené dans le réservoir d'eau sale
- Une puissance de nettoyage supérieure de 20 %*
Utilisation facile sous les meubles
- Design de produit élancé et tête de nettoyage des sols avec articulation à rotule
- Nettoyage facile sous les meubles et autour des objets
- Nettoyage au plus près des bords – pour d'excellents résultats dans les coins et le long des plinthes
Adapté à tous les sols durs
- Adapté à tous les sols durs, y compris le parquet, le stratifié, la pierre, le carrelage et les sols synthétiques
- Grâce à la faible humidité résiduelle, les sols sont de nouveau praticables après env. 2 min
- Vaste offre de produits de nettoyage et d'entretien
Liberté de mouvement maximale
- Batterie lithium-ion avec 20 min d'autonomie
- Nettoyage indépendant des prises électriques
- Afficheur à LED à 3 niveaux indiquant de manière intuitive le niveau de charge
Lavage sans effort
- Pas de frottage pénible grâce à la rotation en avant des rouleaux
- Fini de porter des seaux d'eau grâce aux réservoirs d'eau propre et d'eau sale
- Plus besoin d'essorer la lingette de sol grâce à la fonction d'auto-nettoyage des rouleaux
Respectueux de l'environnement
- 90 % d'économies d'eau** – par rapport au nettoyage avec un balai lave-sol classique et un seau.
L’alimentation de la serpillière
Au moment de choisir votre nouvelle serpillière électrique, vous devez effectivement attacher une attention particulière à son alimentation. Cette dernière peut être filaire ou sur batterie.
En optant pour une serpillière électrique filaire, vous n’avez pas à vous soucier de son autonomie. Toutefois, en choisissant ce mode d’alimentation, vous devez toujours avoir à proximité une prise de secteur, ce qui n’est pas toujours très avantageux. D’autre part, vous pouvez avoir quelques difficultés à nettoyer une grande surface. La longueur du fil doit effectivement faire au moins 5 mètres pour un nettoyage optimal. Il vous faut donc vous munir d’une rallonge électrique afin d’augmenter le rayon d’action.
Avec une serpillière électrique sans fil, aucune limite liée au déplacement ne vous est imposée ! Vous pouvez tranquillement passer d’une pièce à l’autre sans vous soucier de son autonomie. Prêtez néanmoins une attention particulière à la durée de vie de la batterie. Avec sa puissante batterie lithium-on, la serpillière électrique Kärcher vous propose une autonomie d’environ 20 minutes. D’autre part, notre modèle est doté d’une batterie amovible. Ainsi, en vous procurant une seconde batterie, vous pouvez charger la première batterie et continuer le nettoyage. La serpillière électrique Kärcher est livrée avec un chargeur de batterie.
La maniabilité de la serpillière électrique
Autre détail important à considérer au moment d’acheter votre nouvelle serpillière électrique : sa maniabilité. C’est cette maniabilité qui va déterminer l’aisance avec laquelle vous pourrez nettoyer chaque pièce. En arrêtant votre choix sur un modèle avec un faible poids (2 à 3 kg), vous pourrez facilement vous déplacer d’une zone à l’autre sans vous fatiguer. Avec la serpillière électrique EWM 2, nettoyer ne sera plus une contrainte ! Sans ses accessoires, celui-ci fait environ 2,4 kilogrammes.
Prêtez aussi une attention particulière à la tête de la serpillière électrique. Si cette dernière est dotée d’une tête pivotante, vous n’aurez aucun mal à passer la serpillière autour de vos meubles. Le modèle EWM 2 de Kärcher est muni d’une tête à articulation pivotante. Il séduit aussi pour son design ultra-mince facilitant le nettoyage sous les meubles.
Enfin, pour une prise en main et un maniement aisés, vérifiez la poignée de la serpillière électrique. En optant pour un modèle doté d’une poignée ergonomique, vous sollicitez moins vos mains et vos poignets au moment du nettoyage. Vous réduisez ainsi les risques de douleurs et de blessures. Les vibrations dans les bras et dans les mains sont aussi réduites. Sa forme est parfaitement adaptée à chaque tâche et vous propose une meilleure prise en main.
Vidéo d'application
Étapes d'application
Montage des rouleaux de nettoyage
Remplissage du réservoir d'eau propre
Nettoyage du sol
Vidage du réservoir d'eau sale
Nettoyage des rouleaux (lavage en machine à 60°)
Rangement de l'appareil
Mise en service
1) Premier montage
Sortir l'appareil du carton et l'assembler
2) Mise en service
Remplir le réservoir (eau + détergent) et monter les rouleaux
3) Retrait des accessoires et nettoyage de l'appareil
- Vider et nettoyer le réservoir
- Nettoyer le cache de la tête de nettoyage des sols
- Retirer les rouleaux et les laver en machine
- Essuyer l'intérieur de l'entraînement et de la tête de nettoyage des sols à l'aide d'un chiffon
- Mettre en place le réservoir et le cache de la tête de nettoyage des sols
4) Rangement de l'appareil
- Placer l'appareil sur la station d'accueil dans une niche
- Enficher les rouleaux sur la station
Vous rêvez de ne plus jamais avoir à retirer la saleté présente sur les sols ? Les nettoyeurs de sols Kärcher ont été conçus spécialement à cet effet.
Découvrez la gamme de nettoyeurs de sols de Kärcher permettant de ramasser les gros déchets et de laver en un seul passage. Ils permettent de gagner en rapidité et en efficacité par rapport aux aspirateurs, aux balais à plat, aux serpillières électriques ou aux nettoyeurs aspirateurs.
Les nettoyeurs de sols récupèrent les saletés sèches et humides et nettoient en un seul passage grâce à ses 4 rouleaux rotatifs auto entrainés. Plus besoin de frotter ! Ils disposent de plusieurs modes de nettoyage et conviennent à tous les types de sols durs. Avec le mode boost, aucune tache ne résiste, même incrustée. Légers et maniables, ils bénéficient d'une longue autonomie de 45 minutes avec une batterie Li Ion. Un signal visuel et sonore vous avertit lorsque le réservoir de solution nettoyante est vide, mais aussi lorsque le bac de récupération est plein. Votre temps de nettoyage est divisé par 2 : plus besoin de passer l'aspirateur avant de laver le sol. Il permet d'économiser de l'eau en comparaison avec les outils classiques tels que le seau et la serpillère.. et en plus, vous nettoyez toujours avec de l'eau propre !
Les fonctionnalités d’un nettoyeur de sols
Les différentes fonctionnalités font toute la différence entre un nettoyeur de sols et un simple balai-serpillière. Elles ont pour objectif de faciliter le travail de son utilisateur. Les fonctionnalités sont donc à prendre en compte au moment de choisir votre nouvelle serpillière.
Certaines fonctionnalités sont plus pratiques que d’autres :
- La rotation des tampons ou des rouleaux : ce dispositif peut considérablement vous avantager. En tournant rapidement, ces derniers facilitent le nettoyage du sol ;
- La fonction Spray : une petite quantité d’eau propre et de produit de nettoyage sont pulvérisés progressivement sur les rouleaux pour un nettoyage efficace ;
- La collecte des saletés : grâce au système de rotation de ses rouleaux, les saletés et les liquides répandus au sol sont collectés dans un réservoir d’eau sale ;
- L’auto-nettoyage : avec la fonction d’auto-nettoyage à l’eau propre, les rouleaux sont toujours propres à la fin de chaque cycle de nettoyage ;
- Le panneau de commande : grâce au panneau de commande avec écran numérique, il est plus facile de choisir le mode de nettoyage, de connaître le niveau de la batterie, etc.
Détergents et accessoires
Grâce à la gamme d'accessoires assortis au nettoyeur sans fil de Kärcher, le nettoyage et l'entretien s'ajustent parfaitement en fonction du sol. Le nettoyant universel pour sols convient par exemple à tous les sols durs alors que les détergents spéciaux pour le bois et la pierre garantissent un effet d'entretien et de protection supplémentaire à ces sols.
Si le fonctionnement de nos rouleaux universels en microfibres est identique, leur code couleurs permet cependant de les assigner à différents domaines d'utilisation : par exemple les rouleaux jaunes à la salle de bains et les rouleaux gris aux pièces à vivre.
* Le Kärcher EWM 2 atteint une puissance de nettoyage supérieure de 20 % à celle d'un balai lave-sols classique équipé d'une serpillière dans la catégorie de test « Lavage ». Se réfère aux résultats moyens des tests concernant l'efficacité de nettoyage, le ramassage des saletés et le nettoyage des bords.
** L'EWM 2 (consommation : 0,4 l) permet d'économiser jusqu'à 90 % d'eau lors du nettoyage d'une surface de 60 m² par rapport à une solution avec un balai lave-sol classique et un seau d'eau de 5 litres (consommation : 5,0 l)