Autolaveuses : investir dans l'efficacité
Les autolaveuses Kärcher constituent une solution de choix pour les professionnels du nettoyage. Elles sont idéales lorsqu'il s'agit d'assurer un nettoyage parfait des surfaces, tant dures que souples, depuis le nettoyage en profondeur à l'entretien en passant par le lustrage. Il en résulte des sols toujours parfaitement nettoyés et entretenus avec l'assurance d'une hygiène, d'une propreté et d'une brillance parfaites. Qu'elles soient autoportées, à conducteur debout, autotractées, accompagnées ou encore compactes, toutes nos autolaveuses s'illustrent par leur polyvalence et leur confort d'utilisation. Simples et sûres d'utilisation grâce à leur ergonomie de pointe et à leurs codes couleur, elles sont maniables et respectueuses de l'environnement. Et comme la sécurité passe toujours en premier, les autolaveuses Kärcher sont conformes aux normes légales en vigueur.
Demande d'information
La solution de nettoyage économique pour toutes les applications
Les autolaveuses vous permettent de nettoyer les sols de tout type de manière plus économique, plus rapide et plus efficace que cela n'est possible lors d'un nettoyage manuel des sols. Les autolaveuses vous font gagner du temps et économiser du détergent, ce qui profite autant à votre personnel qu'à votre portefeuille. En outre, les appareils sont faciles à utiliser, nécessitent peu de maintenance et, en fonction de votre application, ils sont disponibles exactement au format idéal pour votre type de bâtiment, votre taille de bâtiment et vos besoins. Qu'il s'agisse de magasins et de locaux de petite taille, d'hypermarchés et de centres commerciaux ou encore de superficies très étendues comme dans les aéroports ou les ateliers de production : l'autolaveuse constitue la solution de nettoyage la plus efficace pour tous les sols, que leur superficie soit de 30 ou de 30 000 m².
Quelle autolaveuse est la mieux adaptée à vos besoins ?
Nos laveuses de sols sont disponibles en différentes tailles, avec une multitude de variantes d'équipement pour un très vaste éventail d'applications allant même au-delà du simple nettoyage grâce à des accessoires spécialement développés à cet effet. D'autres solutions de nettoyage spéciales, mais également des autolaveuses simples, complètent l'offre que nous vous proposons. Ici, vous trouverez toutes les informations sur les différentes catégories qui vous permettront de trouver dans notre gamme l'autolaveuse adaptée à vos besoins.
Autolaveuses compactes/à guidage manuel
Autolaveuses compactes pour un nettoyage rapide et flexible des petites et moyennes surfaces telles que les restaurants, cuisines et hôtels, les boutiques, les show-rooms ou autres espaces très fréquentés et encombrés.
Autolaveuses autotractées
Les autolaveuses autotractées permettent un nettoyage efficace des moyennes surfaces notamment en collectivités, santé, GMS. Idéales pour les installations sportives, les piscines, show-rooms, couloirs et de multiples autres sites.
Autolaveuses autoportées/à conducteur debout
Le choix idéal pour le nettoyage de grandes surfaces peu encombrées comme par exemple, les entrepôts, sites de production, parkings couverts, GMS, centres commerciaux, aéroports ... Avec en complément de gamme, les autolaveuses/balayeuses 2 en 1.
Autolaveuses autonomes
Ce robot de nettoyage compact et maniable est parfait aussi bien dans les espaces exigus que sur les grandes surfaces et se prête ainsi de façon idéale au nettoyage des sols dans le secteur des transports, dans les commerces et centres commerciaux, dans le secteur de la santé, dans les bâtiments publics ou dans les sites industriels de production et de fabrication.
Autres solutions de nettoyage
Monobrosses et polisseuses pour le décapage, le nettoyage et l'entretien des sols souples et durs. Des solutions plus spécifiques pour le nettoyage des escaliers, contre-marches et escalators.
K-Mop 46
Plus qu'une simple autolaveuse, la K-Mop 46 dispose d'une incroyable agilité grâce à son design ergonomique pensé pour assurer le confort de l'utilisateur. Qu'il s'agisse de circuler dans des zones encombrées ou de couvrir des zones plus étendues, elle assure avec sa largeur de travail de 46 cm un nettoyage de haute qualité sans compromis sur la rapidité.
Comment fonctionnent les autolaveuses au juste ?
Le fonctionnement d'une autolaveuse moderne avec une tête de brossage à rouleaux ou à disques suit toujours le même principe : la solution de nettoyage est préparée soit par ajout direct des détergents dans le réservoir d'eau propre soit, dans le cas d'un système de dosage automatique, juste en amont de la tête de brossage. En association avec la rotation et la pression de contact de la brosse, le produit décolle les saletés. Ensuite, l'eau sale est ramassée par le suceur d'aspiration grâce à la puissance d'aspiration de la turbine puis collectée dans le réservoir d'eau sale. À l'inverse, une autolaveuse simple ne dispose ni d'une turbine ni d'un suceur d'aspiration. Par conséquent, les saletés décollées sont ramassées en aval, par exemple à l'aide d'un aspirateur eau et poussières de Kärcher.
Toutes les autolaveuses ne se valent pas pour autant
Les autolaveuses sont comparables aux voitures : le principe de fonctionnement est toujours le même, mais toutes ne conviennent pas à votre utilisation. Grâce aux divers formats et tailles, systèmes de tête de brossage et technologies d'entraînement, vous n'aurez toutefois aucun mal à trouver l'appareil taillé exactement sur mesure pour vos besoins. Vous connaissez la superficie de vos surfaces et vous savez si elles sont encombrées ou non. Vous connaissez la structure de vos sols et leur degré d'encrassement. Et nous avons la laveuse de sols qu'il vous faut. Soyez-en sûr.
Quelle autolaveuse pour quels sols ?
Grâce à la rotation rapide des brosses et à la pression de contact supérieure par cm², les autolaveuses avec tête de brossage à rouleaux sont particulièrement adaptées aux nettoyages en profondeur d'envergure de vos sols structurés et fortement encrassés. Cette technologie de tête de brossage offre en outre d'énormes avantages en présence de gros déchets. Les particules sont ramassées grâce à la contre-rotation des rouleaux puis amenées dans un réservoir à gros déchets. L'étape du prébalayage en amont est supprimée.
Les autolaveuses avec tête de brossage à disques s'utilisent généralement pour le nettoyage courant et sur les salissures moins importantes. Cette laveuse de sols est notamment un excellent choix pour les sols lisses dans les lieux sensibles au bruit tels que les hôpitaux ou dans l'hôtellerie et la gastronomie.
Quelle source d'alimentation pour quelle autolaveuse ?
Selon la taille et le modèle, les autolaveuses de Kärcher sont disponibles en version fonctionnant sur secteur, sur batterie ou à combustible. Là encore, la même règle s'applique : l'utilisation prévue détermine en grande partie quelle technologie d'entraînement sera judicieuse pour vous.
Les appareils fonctionnant sur secteur, c'est-à-dire filaires, sont abordables et parfaits pour le nettoyage des petites surfaces intérieures non accessibles au public ; ils sont disponibles uniquement sous forme d'autolaveuses compactes et autotractées.
Les autolaveuses fonctionnant sur batterie offrent une flexibilité maximale et éliminent le risque de trébucher. De la plus petite à la plus grande : Kärcher vous fournit des variantes fonctionnant sur batterie sous tous les formats.
Pour les superficies étendues à l'extérieur ou les espaces intérieurs bien ventilés, nous vous recommandons nos versions équipées de moteurs thermiques écologiques (diesel ou GPL). Kärcher propose ses laveuses de sols à moteur thermique uniquement au format d'autolaveuse autoportée.
Autolaveuse autotractée ou non ?
Confort, poids et facilité d'utilisation – voilà les facteurs qui déterminent si votre appareil devrait être autotracté ou non. Une autolaveuse légère jusqu'à env. 50 litres de volume de réservoir s'utilise très facilement, même si elle n'est pas autotractée. Dans le cas des modèles plus gros, une traction intégrée est conseillée étant donné qu'un appareil de cette taille n'est plus utilisable sans fatigue pendant une période prolongée en raison de son poids propre.
Les laveuses de sols sans moteur de traction utilisent la rotation des brosses pour faire avancer la machine. L'effort physique à fournir par l'utilisateur est faible.
Dans le cas des laveuses de sols à traction, c'est en revanche un moteur à traction actif et réglable qui assure l'avance et permet ainsi des utilisations très longues sans fatigue.
L'autolaveuse : taillée sur mesure pour vous
Équipées des accessoires adaptés, les autolaveuses de Kärcher conviennent également aux applications spéciales telles que la cristallisation ou le décapage. Outre la disponibilité de toutes les pièces d'usure qui va de soi, nous vous proposons une grande variété de pads, de brosses-disques et de brosses-rouleaux, de raclettes d'aspiration, de suceurs d'aspiration, de batteries et de chargeurs pour équiper votre appareil exactement selon vos besoins en matière de nettoyage. À cet effet, divers kits sont disponibles, par ex. notre kit Home Base pour emporter confortablement vos ustensiles de nettoyage manuels. Ainsi, vous bénéficiez d'une autolaveuse taillée exactement sur mesure pour vos besoins.
Aides financières
Pour l’achat d’une autolaveuse compacte Kärcher, parmi une sélection de modèles, vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, d’une aide financière proposée par l’Assurance Maladie pour préserver la santé de vos salariés.
Le détergent adapté à votre autolaveuse
Quels que soient le type de sol, le degré d'encrassement ou la laveuse de sols : Kärcher vous propose un vaste éventail de détergents parfaitement assortis, spécialement développés en vue des exigences respectives. Pour une utilisation économique et une efficacité maximale sur tout type de saleté, bien entendu aussi respectueuses de l'environnement et des matériaux que possible selon les derniers progrès techniques.
Réduction efficace des germes pour les exigences accrues en matière d'hygiène
Notre kit d'assainissement par pulvérisation pour autolaveuses vous permettra d'atteindre un tout nouveau niveau de nettoyage avec un investissement financier et matériel minimal. En appliquant un désinfectant adapté par le biais de la rampe de pulvérisation ou du suceur à main, vous pouvez réduire efficacement la quantité de germes sur les sols, les murs et le mobilier. À condition de respecter les directives applicables, vous pouvez même effectuer une désinfection par pulvérisation professionnelle à l'aide d'un désinfectant approprié. Cet accessoire est conçu pour l'utilisation dans les gares, les aéroports, les immeubles de bureaux et commerciaux, les EHPAD, les jardins d'enfants, les écoles, les piscines ou les complexes sportifs. Dans un premier temps, le complément d'équipement sera possible sur les deux autolaveuses B 150 R et B 200 R.
L'efficacité de demain – balayer et laver en un seul passage
Grâce à nos autolaveuses et balayeuses, vous bénéficiez d'un nettoyage plus efficace, aussi bien dans les locaux étroits que sur les surfaces étendues.
- Gain de temps et réduction des coûts
- Nettoyage rapide et en profondeur des surfaces étendues
- Efficace contre les salissures
Efficace, durable et économique
La nouvelle autolaveuse autoportée B 110 R rend dorénavant encore plus confortable le nettoyage des surfaces étendues comme dans les supermarchés, les aéroports et les entrepôts. Grâce aux nouveaux composants remaniés, elle vous offre un résultat de nettoyage optimisé et un maximum de confort.
Compactes, maniables, confortables
Grâce à nos autolaveuses autoportées, vous viendrez facilement à bout des surfaces étendues telles que les entrepôts, les parkings couverts ou les centres commerciaux à partir d'une superficie de 1 500 m². Le siège surélevé offre une bonne vue d'ensemble des surfaces à nettoyer. Et en cas de passages étroits, le rayon de braquage réduit garantit une maniabilité extrême. Grâce à leur tableau de commande convivial, ces appareils s'illustrent par une utilisation intuitive, alors installez-vous et c'est parti !
Rapidité et flexibilité en toute simplicité
Les obstacles et les surfaces encombrées ne sont plus un problème lors du nettoyage : nettoyez en un tour de main les petites et moyennes superficies telles que les restaurants, les cuisines, les boutiques et les hôtels à l'aide de nos autolaveuses compactes. Leur maniabilité les rend faciles à guider pour un nettoyage aisé, même dans les passages étroits. Les différents modèles permettent un résultat optimal sur les surfaces les plus diverses et rendent leur éclat à tous les revêtements de sol. Grâce à la technologie des raclettes d'aspiration, le sol est ensuite non seulement propre mais aussi immédiatement sec et praticable.
Nos produits sont conçus pour réduire l'impact sur l'environnement dans leur utilisation.
Les autolaveuses Kärcher permettent un nettoyage en profondeur des sols durs ou souples, garantissant ainsi une hygiène et une proprété parfaites.
Le mode eco!efficiency sur les autolaveuses Kärcher se traduit par :
- Une consommation d'eau réduite
- Une réduction de la consommation éléctrique du moteur d'aspiration
- Une réduction de la consommation éléctrique des moteurs de brosses
Un gain énergétique important de l'ordre de 20%.
Le système F.A.C.T. (Flexible Application Control Technology)
Permet d'optimiser la puissance de nettoyage des autolaveuses à brosses-rouleaux et de réduire la consommation d'énergie et le niveau sonore.
- La consommation d'énergie est réduite jusqu'à 15% en mode "whisper clean"
- La consommation d'énergie est réduite jusqu'à 30% en mode "fine clean"
- Le niveau sonore est réduit pour l'opérateur et son environnement en modes "whisper clean" et "fine clean"
Réduire, Réutiliser, Recycler
Kärcher s'engage durablement dans le cadre de son plan 2020-2025 en mettant en oeuvre sa stratégie 3R.
Profitez dès aujourdh'ui de son service location.
Nous sommes à votre écoute
Nos équipes sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous apporter un conseil personnalisé.