Autolaveuses : investir dans l'efficacité

Comment fonctionnent les autolaveuses au juste ?

Le fonctionnement d'une autolaveuse moderne avec une tête de brossage à rouleaux ou à disques suit toujours le même principe : la solution de nettoyage est préparée soit par ajout direct des détergents dans le réservoir d'eau propre soit, dans le cas d'un système de dosage automatique, juste en amont de la tête de brossage. En association avec la rotation et la pression de contact de la brosse, le produit décolle les saletés. Ensuite, l'eau sale est ramassée par le suceur d'aspiration grâce à la puissance d'aspiration de la turbine puis collectée dans le réservoir d'eau sale. À l'inverse, une autolaveuse simple ne dispose ni d'une turbine ni d'un suceur d'aspiration. Par conséquent, les saletés décollées sont ramassées en aval, par exemple à l'aide d'un aspirateur eau et poussières de Kärcher.

Toutes les autolaveuses ne se valent pas pour autant

Les autolaveuses sont comparables aux voitures : le principe de fonctionnement est toujours le même, mais toutes ne conviennent pas à votre utilisation. Grâce aux divers formats et tailles, systèmes de tête de brossage et technologies d'entraînement, vous n'aurez toutefois aucun mal à trouver l'appareil taillé exactement sur mesure pour vos besoins. Vous connaissez la superficie de vos surfaces et vous savez si elles sont encombrées ou non. Vous connaissez la structure de vos sols et leur degré d'encrassement. Et nous avons la laveuse de sols qu'il vous faut. Soyez-en sûr.