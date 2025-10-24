Terrasse facilement prête pour l’été !

Des terrasses propres sans effort physique

Les nettoyeurs de terrasses Kärcher éliminent saletés et taches incrustées en un seul passage sans altérer le support. L'action mécanique des brosses rouleaux combinés à l'apport de l'eau permettent un nettoyage dans le sens de la fibre, adapté et sans risque pour la surface nettoyée. Le débit de l'eau peut-être ajusté en fonction du niveau d'encrassement du sol nettoyé. Bien que spécialiste des surfaces en bois ou en composite, il est possible de nettoyer des surfaces extérieures lisses (carrelage, marbre) en optant pour les brosses rouleau spécial pierre disponible en accessoires.