Terrasse facilement prête pour l’été !

Nettoyeurs de terrasses

Les nettoyeurs de terrasses Kärcher éliminent la saleté en profondeur tout en prenant soin de vos surfaces. Grâce à leurs brosses-rouleaux rotatives et à leur système d’alimentation en eau intégré. Ils conviennent aussi bien aux terrasses en bois, en bois composite qu’aux carreaux de pierre lisse.

Nettoyeurs de terrasses Kärcher

Des terrasses propres sans effort physique

Les nettoyeurs de terrasses Kärcher éliminent saletés et taches incrustées en un seul passage sans altérer le support. L'action mécanique des brosses rouleaux combinés à l'apport de l'eau permettent un nettoyage dans le sens de la fibre, adapté et sans risque pour la surface nettoyée. Le débit de l'eau peut-être ajusté en fonction du niveau d'encrassement du sol nettoyé. Bien que spécialiste des surfaces en bois ou en composite, il est possible de nettoyer des surfaces extérieures lisses (carrelage, marbre) en optant pour les brosses rouleau spécial pierre disponible en accessoires.

Des atouts qui font la différence

Nettoyeur de terrasses Kärcher pour un nettoyage en profondeur

Nettoyage rapide, profond et uniforme, sans effort

Le PCL 6 de Kärcher, grâce à sa conception innovante et ses brosses-rouleaux en contre-rotation assure un nettoyage efficace et rapide des terrasses en bois, en un minimum d’effort.

Nettoyeurs de terrasses Kärcher

Fonction 2-en-1

Grâce aux deux buses d’eau intégrées, la saleté est décollée et rincée en une seule fois, pour un nettoyage rapide et efficace.

Nettoyeurs de terrasses Kärcher

Utilisation polyvalente sur diverses surfaces extérieures

Les brosses pour bois incluses peuvent être remplacées rapidement, sans outils, par les brosses pour pierre en option.

Nettoyeurs de terrasses Kärcher à batterie

Batterie pour la flexibilité, filaire pour la puissance

Le nettoyeur de terrasses existe avec une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V pour une utilisation plus flexible, indépendante de tout raccordement au secteur, ou bien en version filaire pour le nettoyage des surfaces plus étendues.

Terrasse facilement prête pour l’été !

Nettoyage rapide, efficace et en profondeur de votre terrasse ou balcon Avec le PCL 6 de Kärcher, profitez d’un nettoyage pratique et uniforme. Ses 4 brosses-rouleaux rotatives et son admission d’eau réglable permettent d’humidifier et d’éliminer la saleté en un seul passage. Vos terrasses en bois ou en bois composite retrouvent tout leur éclat, rapidement dans le respect de l'environnement.

Le PCL 6 : le produit phare parmi les nettoyeurs de terrasses

Concept d'entraînement très efficace

Brosses-rouleaux en contre-rotation

Mouvement facile et très efficace pour un nettoyage sans effort, rapide et uniforme.

Posture de travail ergonomique

Réglage en continu de l'inclinaison du manche

Manche réglable en continu pour un confort de travail optimal et une posture ergonomique.

Protection anti-éclaboussures

Protection anti-éclaboussures

La saleté est directement collectée par les brosses, pour que votre terrasse reste parfaitement propre.

Surfaces compatibles

Le nettoyeur de terrasses PCL est adapté aux surfaces des terrasses et des balcons en bois et en bois composite. Les brosses pour surfaces en pierre disponibles séparément permettent de nettoyer différentes surfaces en pierre selon l'appareil.

Domaine d'utilisation

Bois

PCL 4 et PCL 3-18

Oui

PCL 6

Oui

Domaine d'utilisation

Bois composite (wood plastic composite)

PCL 4 et PCL 3-18

Oui

PCL 6

Oui

Domaine d'utilisation

Carreaux en pierre lisses

PCL 4 et PCL 3-18

Oui

PCL 6

Oui

Domaine d'utilisation

Carreaux et dalles en pierre microporeux

PCL 4 et PCL 3-18

Non

PCL 6

Oui

Domaine d'utilisation

Dalles en pierre grossières/pavés autobloquants

PCL 4 et PCL 3-18

Non

PCL 6

Non

Plateforme de batterie Kärcher Battery Power

Le nettoyeur de terrasses à batterie PCL 3-18 est un produit de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V. Découvrez toute la diversité de nos produits et trouvez les autres produits compatibles avec votre batterie Kärcher Battery Power 18 V.

Battery 18 V 2024

Ici, vous trouverez tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
Accessoires pour le nettoyeur de terrasses

Pour trouver les accessoires adaptés à votre nettoyeur de terrasses, rendez-vous directement sur la page du produit ou utilisez notre fonction de recherche d'accessoires. 

FAQ nettoyeur de terrasses

Le nettoyeur de terrasses PCL est adapté aux surfaces telles que les terrasses en bois et en bois composite. Il est également possible de nettoyer des carreaux en pierre lisses à l'extérieur avec les brosses-rouleaux pour surfaces en pierre disponibles séparément. La surface des dalles en pierre doit être lisse et compacte (PCL 4 et PCL 3-18). Le nettoyeur de terrasses PCL 6 nettoie aussi les carreaux et les dalles en pierre microporeux, en plus des surfaces lisses, lorsqu'il est associé aux brosses-rouleaux pour surfaces en pierre disponibles séparément.

La largeur de nettoyage est de 300 millimètres.

La fourniture inclut un kit de brosses-rouleaux pour surfaces en bois. Pour le PCL 4 et le PCL 3-18, il s'agit de 2 brosses-rouleaux ; le PCL 6 est fourni avec 4 brosses-rouleaux en raison de son arbre d'entraînement supplémentaire.

Les brosses-rouleaux peuvent être remplacées facilement à la main, sans outils.

Le PCL 3-18 est compatible avec toutes les batteries interchangeables Battery Power 18 V de Kärcher.

L'autonomie de la batterie dépend de la nature de la surface à nettoyer. La batterie de 2,5 Ah permet jusqu'à dix-huit minutes de nettoyage sur le bois.

Le nettoyeur de terrasses ne possède pas de réservoir à eau. Il doit être raccordé à un robinet à l'aide d'un tuyau d'arrosage.

La pression d'eau maximale est de 10 bar, ce qui correspond à la basse pression.

La consommation d'eau maximale à une pression d'eau de 4 bar est de 180 l/h.

Le PCL nettoie uniquement à l'eau, l'appareil ne permet pas l'ajout de détergents.