Nettoyeurs de terrasses
Les nettoyeurs de terrasses Kärcher éliminent la saleté en profondeur tout en prenant soin de vos surfaces. Grâce à leurs brosses-rouleaux rotatives et à leur système d’alimentation en eau intégré. Ils conviennent aussi bien aux terrasses en bois, en bois composite qu’aux carreaux de pierre lisse.
Des terrasses propres sans effort physique
Les nettoyeurs de terrasses Kärcher éliminent saletés et taches incrustées en un seul passage sans altérer le support. L'action mécanique des brosses rouleaux combinés à l'apport de l'eau permettent un nettoyage dans le sens de la fibre, adapté et sans risque pour la surface nettoyée. Le débit de l'eau peut-être ajusté en fonction du niveau d'encrassement du sol nettoyé. Bien que spécialiste des surfaces en bois ou en composite, il est possible de nettoyer des surfaces extérieures lisses (carrelage, marbre) en optant pour les brosses rouleau spécial pierre disponible en accessoires.
Des atouts qui font la différence
Nettoyage rapide, profond et uniforme, sans effort
Le PCL 6 de Kärcher, grâce à sa conception innovante et ses brosses-rouleaux en contre-rotation assure un nettoyage efficace et rapide des terrasses en bois, en un minimum d’effort.
Fonction 2-en-1
Grâce aux deux buses d’eau intégrées, la saleté est décollée et rincée en une seule fois, pour un nettoyage rapide et efficace.
Utilisation polyvalente sur diverses surfaces extérieures
Les brosses pour bois incluses peuvent être remplacées rapidement, sans outils, par les brosses pour pierre en option.
Batterie pour la flexibilité, filaire pour la puissance
Le nettoyeur de terrasses existe avec une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V pour une utilisation plus flexible, indépendante de tout raccordement au secteur, ou bien en version filaire pour le nettoyage des surfaces plus étendues.
Terrasse facilement prête pour l’été !
Nettoyage rapide, efficace et en profondeur de votre terrasse ou balcon Avec le PCL 6 de Kärcher, profitez d’un nettoyage pratique et uniforme. Ses 4 brosses-rouleaux rotatives et son admission d’eau réglable permettent d’humidifier et d’éliminer la saleté en un seul passage. Vos terrasses en bois ou en bois composite retrouvent tout leur éclat, rapidement dans le respect de l'environnement.
Le PCL 6 : le produit phare parmi les nettoyeurs de terrasses
Brosses-rouleaux en contre-rotation
Mouvement facile et très efficace pour un nettoyage sans effort, rapide et uniforme.
Réglage en continu de l'inclinaison du manche
Manche réglable en continu pour un confort de travail optimal et une posture ergonomique.
Protection anti-éclaboussures
La saleté est directement collectée par les brosses, pour que votre terrasse reste parfaitement propre.
Surfaces compatibles
Le nettoyeur de terrasses PCL est adapté aux surfaces des terrasses et des balcons en bois et en bois composite. Les brosses pour surfaces en pierre disponibles séparément permettent de nettoyer différentes surfaces en pierre selon l'appareil.
Domaine d'utilisation
Bois
PCL 4 et PCL 3-18
Oui
PCL 6
Oui
Domaine d'utilisation
Bois composite (wood plastic composite)
PCL 4 et PCL 3-18
Oui
PCL 6
Oui
Domaine d'utilisation
Carreaux en pierre lisses
PCL 4 et PCL 3-18
Oui
PCL 6
Oui
Domaine d'utilisation
Carreaux et dalles en pierre microporeux
PCL 4 et PCL 3-18
Non
PCL 6
Oui
Domaine d'utilisation
Dalles en pierre grossières/pavés autobloquants
PCL 4 et PCL 3-18
Non
PCL 6
Non
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power
Le nettoyeur de terrasses à batterie PCL 3-18 est un produit de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V. Découvrez toute la diversité de nos produits et trouvez les autres produits compatibles avec votre batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Accessoires pour le nettoyeur de terrasses
Pour trouver les accessoires adaptés à votre nettoyeur de terrasses, rendez-vous directement sur la page du produit ou utilisez notre fonction de recherche d'accessoires.