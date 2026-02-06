Aspirateurs laveurs
Un nettoyage révolutionnaire pour votre intérieur. Découvrez la nouvelle génération de nettoyage des sols avec les aspirateurs laveurs Xtra!Clean 3-en-1 ! Ces appareils allient innovation, durabilité et qualité : ils aspirent, lavent et sèchent en un seul passage sur tous les types de sols, même les tapis. Une technologie ultra-moderne qui vous facilite le quotidien, vous permet de gagner un temps précieux et redonne tout son éclat à votre intérieur. Adieu le nettoyage chronophage : profitez d'une efficacité optimale et d'une propreté impeccable !
Notre sélection de produits
FCV 4 - L'intelligent
- Nettoyage jusqu'à 200 m² par charge de batterie
- 4 modes de nettoyage : mode sec, mode Advanced!Power, mode automatique avec capteur de saleté Dynamic!Control et mode escaliers Stair!Assist
- Puissant moteur BLDC
- Fonction d'auto-nettoyage System!Clean efficace et rouleau Pure!Roll lavable en machine à 60 °C
FCV 3 - Le polyvalent
- Nettoyage jusqu'à 130 m² par charge de batterie
- 3 modes de nettoyage : mode standard, mode sec et mode Advanced!Power
- Fonction d'auto-nettoyage System!Clean efficace
Des Avantages qui font la différence
Fonction Xtra!Clean 3-en-1 : propreté maximale et effort minimal
Économisez votre temps et vos efforts avec nos aspirateurs laveurs et leur fonction Xtra!Clean 3-en-1 ! Aspiration, lavage et séchage : la technologie 3-en-1 innovante assure un nettoyage en profondeur de tous les types de sols, même des tapis. La saleté tenace et les grandes quantités de liquides disparaissent en un clin d'œil, le temps de nettoyage est réduit de moitié. Vous pouvez vous concentrer sur les choses qui comptent réellement.
Nettoyage hygiénique grâce à la technologie Hygienic!Spin
Profitez d'un intérieur parfaitement sain : avec jusqu'à 500 tours de rouleau par minute, la technologie Hygienic!Spin des aspirateurs laveurs Kärcher élimine jusqu'à 99 % des bactéries** et assure une alimentation continue en eau propre grâce au système à deux réservoirs.
** Tests effectués par un laboratoire d'essai indépendant.
Dynamic!Control : le capteur de saleté intelligent
L'aspirateur laveur FCV 4 vous facilite la tâche : son capteur de saleté intelligent détecte automatiquement le degré de salissure pour adapter au mieux la puissance d'aspiration et la quantité d'eau. Vous obtenez ainsi à chaque fois un résultat optimal, sans aucun réglage manuel nécessaire.
Le grand écran Vision!Clean de 3,2 pouces vous permet de conserver une vue d'ensemble : autonomie restante, mode de nettoyage ou état du système – toutes les informations importantes sont visibles en un coup d'œil.
Utilisation sur tous les sols, même les tapis
Parquet fragile, carrelage ou tapis : nos aspirateurs laveurs nettoient tous les types de sols et peuvent même absorber sans peine d'importantes quantités de liquides. Café renversé ou taches sèches, vos sols retrouvent rapidement leur propreté.
Mode Advanced!Power : puissance de nettoyage maximale
Le mode Advanced!Power élimine sans effort les saletés séchées les plus tenaces. Il active jusqu'à 100 % de puissance d'aspiration et 20 % d'alimentation en eau en plus par rapport au mode automatique ou standard. Grâce à cette technologie performante, les sols sèchent en un rien de temps et sont rapidement praticables.
Mode escaliers Stair!Assist intelligent
Grâce au mode Stair!Assist, le nettoyage des escaliers et des endroits difficiles d'accès devient un jeu d'enfant. Les réglages optimaux de l'aspirateur laveur FCV 4 lui permettent de nettoyer sans effort grâce la fonction Start & Stop intelligente. L'appareil vous offre une flexibilité et une propreté maximales pour nettoyer les endroits qui en ont le plus besoin.
Fonction d'auto-nettoyage System!Clean
Ultra-efficace, cette fonction d'auto-nettoyage avec jusqu'à 550 tours de rouleau par minute assure un nettoyage rapide et confortable – sans contact avec la saleté. Le rangement pratique de l'appareil et des accessoires permet également un stockage peu encombrant et la recharge de la batterie.
Rouleau Pure!Roll : hygiène et durabilité
Effort minimal, propreté maximale : le rouleau FCV 4 Pure!Roll se lave facilement à 60 °C en machine.
Système de filtration Duo!Pure : air propre et efficacité
Le système de filtration sur plusieurs niveaux des aspirateurs laveurs Kärcher protège parfaitement le moteur de l'humidité. L'excellente filtration assurée par un filtre plissé plat ultra performant permet de capturer même les plus petites particules dans l'air. En mode sec surtout, ce système garantit une filtration optimale de l'air et un climat ambiant sain.
Moteur Brushless : puissant, silencieux et endurant
Grâce à la technologie de son moteur, l'aspirateur laveur FCV 4 offre une durée de vie élevée et un fonctionnement agréablement silencieux – parfait au quotidien.
Batterie Li-Ion Comfort!Cell
L'autonomie maximale de 45 minutes de nos aspirateurs laveurs leur permet de nettoyer sans effort même les grandes surfaces.