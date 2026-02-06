Aspirateurs laveurs

Un nettoyage révolutionnaire pour votre intérieur. Découvrez la nouvelle génération de nettoyage des sols avec les aspirateurs laveurs Xtra!Clean 3-en-1 ! Ces appareils allient innovation, durabilité et qualité : ils aspirent, lavent et sèchent en un seul passage sur tous les types de sols, même les tapis. Une technologie ultra-moderne qui vous facilite le quotidien, vous permet de gagner un temps précieux et redonne tout son éclat à votre intérieur. Adieu le nettoyage chronophage : profitez d'une efficacité optimale et d'une propreté impeccable !

0 Produits

Notre sélection de produits

Découvrez notre Aspirateur Laveur FCV 4

FCV 4 - L'intelligent

  • Nettoyage jusqu'à 200 m² par charge de batterie
  • 4 modes de nettoyage : mode sec, mode Advanced!Power, mode automatique avec capteur de saleté Dynamic!Control et mode escaliers Stair!Assist
  • Puissant moteur BLDC
  • Fonction d'auto-nettoyage System!Clean efficace et rouleau Pure!Roll lavable en machine à 60 °C
Découvrez notre Aspirateur Laveur FCV 3

FCV 3 - Le polyvalent

  • Nettoyage jusqu'à 130 m² par charge de batterie
  • 3 modes de nettoyage : mode standard, mode sec et mode Advanced!Power
  • Fonction d'auto-nettoyage System!Clean efficace

Des Avantages qui font la différence

Aspiration, lavage et séchage avec un minimum d'effort

Fonction Xtra!Clean 3-en-1 : propreté maximale et effort minimal

Économisez votre temps et vos efforts avec nos aspirateurs laveurs et leur fonction Xtra!Clean 3-en-1 ! Aspiration, lavage et séchage : la technologie 3-en-1 innovante assure un nettoyage en profondeur de tous les types de sols, même des tapis. La saleté tenace et les grandes quantités de liquides disparaissent en un clin d'œil, le temps de nettoyage est réduit de moitié. Vous pouvez vous concentrer sur les choses qui comptent réellement.

FCV 4 Hygienic Spin

Nettoyage hygiénique grâce à la technologie Hygienic!Spin

Profitez d'un intérieur parfaitement sain : avec jusqu'à 500 tours de rouleau par minute, la technologie Hygienic!Spin des aspirateurs laveurs Kärcher élimine jusqu'à 99 % des bactéries** et assure une alimentation continue en eau propre grâce au système à deux réservoirs.

** Tests effectués par un laboratoire d'essai indépendant.

Aspirateurs laveur Kärcher avec capteur de saleté intelligent

Dynamic!Control : le capteur de saleté intelligent

L'aspirateur laveur FCV 4 vous facilite la tâche : son capteur de saleté intelligent détecte automatiquement le degré de salissure pour adapter au mieux la puissance d'aspiration et la quantité d'eau. Vous obtenez ainsi à chaque fois un résultat optimal, sans aucun réglage manuel nécessaire.
Le grand écran Vision!Clean de 3,2 pouces vous permet de conserver une vue d'ensemble : autonomie restante, mode de nettoyage ou état du système – toutes les informations importantes sont visibles en un coup d'œil.

Aspirateurs laveurs Kärcher pour tous les types de sols

Utilisation sur tous les sols, même les tapis

Parquet fragile, carrelage ou tapis : nos aspirateurs laveurs nettoient tous les types de sols et peuvent même absorber sans peine d'importantes quantités de liquides. Café renversé ou taches sèches, vos sols retrouvent rapidement leur propreté.

FCV 4 stone floor

Mode Advanced!Power : puissance de nettoyage maximale

Le mode Advanced!Power élimine sans effort les saletés séchées les plus tenaces. Il active jusqu'à 100 % de puissance d'aspiration et 20 % d'alimentation en eau en plus par rapport au mode automatique ou standard. Grâce à cette technologie performante, les sols sèchent en un rien de temps et sont rapidement praticables.

Aspirateur laveur Kärcher pour un nettoyage facile des escaliers

Mode escaliers Stair!Assist intelligent

Grâce au mode Stair!Assist, le nettoyage des escaliers et des endroits difficiles d'accès devient un jeu d'enfant. Les réglages optimaux de l'aspirateur laveur FCV 4 lui permettent de nettoyer sans effort grâce la fonction Start & Stop intelligente. L'appareil vous offre une flexibilité et une propreté maximales pour nettoyer les endroits qui en ont le plus besoin.

Aspirateur laveur Kärcher avec fonction d'auto-nettoyage sur sa station de recharge

Fonction d'auto-nettoyage System!Clean

Ultra-efficace, cette fonction d'auto-nettoyage avec jusqu'à 550 tours de rouleau par minute assure un nettoyage rapide et confortable – sans contact avec la saleté. Le rangement pratique de l'appareil et des accessoires permet également un stockage peu encombrant et la recharge de la batterie.

Rouleau d'aspirateur laveur adapté au lavage en machine à 60 °C

Rouleau Pure!Roll : hygiène et durabilité

Effort minimal, propreté maximale : le rouleau FCV 4 Pure!Roll se lave facilement à 60 °C en machine. 

Fonctionnement du système de filtration pour un air propre

Système de filtration Duo!Pure : air propre et efficacité

Le système de filtration sur plusieurs niveaux des aspirateurs laveurs Kärcher protège parfaitement le moteur de l'humidité. L'excellente filtration assurée par un filtre plissé plat ultra performant permet de capturer même les plus petites particules dans l'air. En mode sec surtout, ce système garantit une filtration optimale de l'air et un climat ambiant sain.

Moteur du FCV 4

Moteur Brushless : puissant, silencieux et endurant

Grâce à la technologie de son moteur, l'aspirateur laveur FCV 4 offre une durée de vie élevée et un fonctionnement agréablement silencieux – parfait au quotidien.

Aspirateur laveur avec afficheur LED de la batterie Li-Ion

Batterie Li-Ion Comfort!Cell

L'autonomie maximale de 45 minutes de nos aspirateurs laveurs leur permet de nettoyer sans effort même les grandes surfaces.

Accessoires et détergents

FAQ sur les aspirateurs laveurs

  • Remplacer trois en un par : 3-en-1
  • Même les salissures les plus grossières (p. ex. d’importantes quantités de gros déchets) : même les salissures les plus importantes et on enlève la parenthèse
  • Même être utilisés sur les tapis et les paillassons : même être utilisés sur les tapis et les moquettes.

Grâce à la technologie Hygienic!Spin et au nettoyage en profondeur, les aspirateurs laveurs éliminent jusqu'à 99 % de toutes les bactéries domestiques courantes des surfaces dures pour un intérieur propre et hygiénique (testés par un laboratoire indépendant). Un système astucieux à deux réservoirs pour l'alimentation continue en eau propre et la séparation de celle-ci avec l'eau sale ainsi que la vitesse maximale de rotation du rouleau de 500 tr/min garantissent un nettoyage impeccable. De plus, le rouleau du FCV 4 est plus durable et hygiénique, puisqu'il est lavable en machine à 60 °C.

Les aspirateurs laveurs sont des appareils de nettoyage des sols dont le point fort est le lavage. Leur fonction d'aspiration permet d'aspirer le sol et le rouleau, ce qui permet d'aspirer également de grandes quantités de saletés et de cheveux sans aspiration préalable pour les collecter dans le réservoir d'eau sale. Les aspirateurs laveurs proposent un mode sec sans sortie d'eau et un système de filtration à deux niveaux avec un filtre plissé plat, idéal pour le nettoyage des tapis. Toutefois, les aspirateurs laveurs ne doivent pas être considérés comme des aspirateurs à part entière et ils ne conviennent pas pour le nettoyage des tissus ou des tapis à poils longs.

Le système de filtration Duo!Pure protège parfaitement le moteur de l'humidité et assure une excellente filtration avec un filtre plissé plat et un filtre à éponge ultra-performants. Il est idéal pour une utilisation en mode sec sur les tapis et les moquettes.

Tous les aspirateurs laveurs sont équipés d'une fonction d'auto-nettoyage System!Clean simple d'activation. L'auto-nettoyage est recommandé après chaque utilisation pour prévenir la prolifération bactérienne et l'apparition d'odeurs désagréables. De plus, un rinçage régulier permet de préserver les pièces en contact avec la saleté, ce qui contribue à prolonger la durée de vie de l'appareil.

Le capteur de saleté intelligent du FCV 4 s'active en mode automatique. Il adapte automatiquement la puissance d'aspiration et la quantité d'eau au degré de salissure – pour une durée d'utilisation maximale.

Le mode Stair!Assist du FCV 4 facilite le nettoyage des escaliers et des endroits exigus dans toutes les positions, même avec la poignée inclinée à 90°.

La station de séchage seule n'est pas disponible à l'achat. Elle est compatible et fournie avec les FCV 4 Dry et FCV 4 Dry Extra+. 

 