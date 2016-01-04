Pompes
En matière de pompes à eau performantes et faciles d'utilisation, Kärcher en offre pour toutes les exigences et pour les utilisations les plus diverses. Vous souhaitez utiliser de l'eau sanitaire provenant de sources alternatives pour votre maison et votre jardin afin d'économiser la précieuse eau potable ? Les pompes centrifuges génératrices de pression Kärcher permettent un acheminement fiable de l'eau de pluie et de l'eau souterraine à partir de cuves, de citernes ou de puits jusqu'à leur lieu d'utilisation. Les pompes génératrices de pression Kärcher sont disponibles aussi bien pour l'arrosage du jardin que pour l'utilisation à la maison, par exemple comme pompe d'alimentation domestique. Si vous souhaitez vider l'eau de votre piscine ou de votre bassin de jardin avant le ménage de printemps, une pompe d'évacuation Kärcher est la solution. Vous avez le choix entre des modèles pour eau claire et pour eaux chargées. En tant que fabricant de pompes, Kärcher dispose d'une grande expérience dans le développement et la construction de ces dernières, y compris pour les utilisations professionnelles. Vous pouvez désormais bénéficier de ce savoir-faire issu de l'industrie.
Des pompes adaptées à toutes les utilisations
Pompes d'évacuation
Les pompes d'évacuation de Kärcher permettent un refoulement, un acheminement ou une aspiration rapides et faciles de l'eau. Chez Kärcher, vous avez le choix entre des modèles pour eaux chargées et pour eau claire ou pour eaux légèrement chargées.
Pompes génératrices de pression
Ces produits permettent une utilisation particulièrement polyvalente : au jardin pour l'arrosage et dans la maison pour l'approvisionnement du lave-linge et des W.-C. en eau de puits, en eau souterraine, en eau de pluie ou en eau de source propre.
Pompes d'évacuation : vidage eau claire
Les pompes à eau aspirant à plat permettent d'évacuer l'eau claire jusqu'à une hauteur de 1 mm, que ce soit à partir d'une piscine ou d'un récupérateur d'eau de pluie ou bien après une fuite du lave-linge.
• Pompes aspirant à plat
• Pompes d'évacuation 2 en 1
Pompes d'évacuation : vidage eaux chargées
Les pompes d'évacuation pour eaux chargées sont conçues pour une évacuation rapide en cas d'inondation et pour vider l'eau d'un bassin de jardin ou accumulée dans une excavation.
• Pompes d'évacuation pour eaux chargées
• Pompes d'évacuation 2 en 1
Pompes génératrices de pression : arrosage du jardin
Les pompes d'arrosage permettent d'utiliser l'eau provenant de puits, de citernes et de récupérateurs d'eau de pluie
pour l'arrosage des plantes et du gazon.
- Pompes de jardin
- Pompes maison et jardin
- Pompes pour récupérateur d'eau de pluie
- Pompe immergée
- Pompes pour citerne
Pompes génératrices de pression : alimentation domestique
Les pompes d'alimentation domestique refoulent l'eau de sources alternatives pour approvisionner la maison (par ex. pour la chasse d'eau et le lave-linge).
• Surpresseurs domestiques
• Pompes maison et jardin
BRING BACK THE WOW TO YOUR OASIS.
Nous proposons des solutions adaptées à tous les besoins et à tous les domaines d'utilisation : grâce à nos pompes innovantes, nous vous aidons à arroser votre oasis de verdure sans effort et de manière durable. Les pompes génératrices de pression transportent l'eau de pluie et l'eau souterraine là où elles sont nécessaires, dans le jardin mais aussi dans la maison. Les pompes d'évacuation éliminent quant à elles l'eau indésirable ou devenue superflue. Votre mission ? Vous n'avez plus qu'à vous détendre.
Pompes d'évacuation
Les puissantes pompes d'évacuation Kärcher fournissent une aide rapide et fiable lorsque vous avez besoin d'évacuer de l'eau claire ou des eaux chargées. Les pompes d'évacuation Kärcher sont munies de la garniture mécanique en céramique qui a déjà fait ses preuves dans le segment professionnel. Ce joint haut de gamme améliore la robustesse et la durabilité des pompes pour qu'elles soient à la hauteur des missions exigeantes qui se présentent chez les particuliers.
La pompe d'évacuation est également un outil de choix lorsqu'il s'agit d'intervenir rapidement en cas d'inondation. Que ce soit après une fuite de lave-linge, après de fortes pluies ou en cas d'écoulement bouché, une pompe d'évacuation de Kärcher aide de manière sûre et fiable à éliminer l'eau en un tour de main.
SP Flat
Les pompes d'évacuation aspirant à plat de la gamme SP Flat aspirent les eaux légèrement chargées ou l'eau claire jusqu'à une hauteur de seulement 1 mm. L'objectif de ces pompes à eau est par exemple de vider l'eau d'une piscine avant un nettoyage en profondeur ou d'éliminer rapidement l'eau de la maison, comme dans le cas d'une fuite du lave-linge.
SP Dirt
Les pompes d'évacuation pour eaux chargées sont en mesure d'évacuer les eaux usées très encrassées et boueuses. Même les grandes particules jusqu'à une taille de 30 mm ne posent aucun problème. Grâce à ces caractéristiques, ces produits sont tout indiqués pour vider l'eau des bassins de jardin ou pour apporter une aide rapide en cas de crues ou d'excavations inondées.
SP Dual
Polyvalentes avec une fonction 2 en 1 : les pompes SP Dual combinent l'aspiration à plat jusqu'à 1 mm et la capacité d'évacuer les eaux chargées contenant des particules jusqu'à 20 mm. Le panier à filtre au fond du carter s'ajuste rapidement et facilement en fonction de l'utilisation respective. L'outil idéal pour vider l'eau des caves inondées, des bassins de jardin ou des piscines.
Dans la catégorie des pompes d’évacuation, nous mettons à votre disposition plusieurs modèles afin de répondre à vos besoins.
Si votre maison ou votre cave est inondée, nous vous recommandons le kit anti-inondations SP 16.000 Flood Box. Ce modèle est capable d’évacuer une quantité d’eau importante rapidement. Celui-ci peut évacuer jusqu’à 16 000 litres par heure. S’il s’agit d’une eau peu chargée en particules de saleté, sa caisse peut jouer le rôle de pré-filtre. Il est effectivement doté d’un maillage protégeant sa roue à aubes des obstructions. Le raccordement de la pompe est facilité par une vis papillon agrémentant le collier de serrage. Vous n’avez besoin d’aucun outil. Son rangement est aussi facilité par son tuyau flexible de 10 mètres pouvant être roulé à plat.
Le modèle SP 16.000 Dual est le mieux indiqué pour l’eau sale et l’eau claire. Celui-ci est capable de pomper des eaux sales chargées de particules pouvant atteindre 20 mm. Son panier à filtre variable peut aussi aspirer à plat l’eau sale en un rien de temps. Ce dernier propose un débit de refoulement de 16 000 litres par heure. La pompe bénéficie aussi d’une longue durée de vie grâce à sa garniture mécanique. Son enclenchement et son arrêt se font aussi automatiquement à l’aide d’un interrupteur flotteur.
Essayez la pompe d’évacuation pour eaux chargées SP 22.000 Dirt Level Sensor si vous devez vider de grands bassins de jardin. Celui-ci est aussi le mieux indiqué pour vider rapidement les endroits submergés en eaux sales chargées en particules de saleté de 30 millimètres. Son débit maximum est de 22 000 litres par heure. Si les eaux sont encore plus chargées, l’appareil est doté d’un pré-filtre en acier inoxydable intégré. Pouvant être abaissé, ce pré-filtre assure sa protection. La pompe est aussi équipée d’un commutateur Automatique/Manuel. Vous pouvez ainsi passer en mode continu ou automatique.
Quel que soit votre choix parmi nos différentes pompes d’évacuation, vous bénéficiez d’une garantie de 2 à 3 ans. En arrêtant votre choix sur le modèle SP 22.000 Dirt Level Sensor, la garantie peut s’étendre jusqu’à 5 ans.
Pompes génératrices de pression
L'eau du robinet est précieuse et coûteuse. L'approvisionnement en eau à partir de sources alternatives s'avère par conséquent payant à bien des égards. Les propriétaires de jardin ont la possibilité de collecter l'eau de pluie dans des citernes et des récupérateurs d'eau de pluie puis de l'utiliser pour l'arrosage des plantes et du gazon grâce à des types de pompe adaptés.
BP Garden
Ces pompes sont destinées à l'arrosage du gazon à l'aide d'arroseurs ainsi qu'à celui des plantes à l'aide de pistolets ou de lances. À cet effet, il est possible d'utiliser l'eau provenant de sources alternatives telles que les cuves d'eau et les citernes. Le bouton Marche/Arrêt ergonomique s'utilise confortablement au pied. Vous n'aurez pas à vous pencher.
BP Home
Les modèles BP Home permettent d'approvisionner la maison en eau sanitaire à partir de puits, de citernes et de sources similaires, par ex. pour la chasse d'eau ou le lave-linge.
La mise en marche et à l'arrêt s'effectue automatiquement en fonction des besoins.
Le vaste équipement comprend un clapet antiretour intégré, l'indicateur de pression sur l'appareil et un réservoir de compensation de pression.
BP Home & Garden
La solution complète qui fournit une pression constante pour un approvisionnement fiable de la maison en eau sanitaire et pour l'arrosage du jardin à partir de sources naturelles alternatives.
Dès qu'il faut de l'eau, ces pompes se mettent automatiquement en route et se coupent également ensuite.
Les pompes à plusieurs étages de cette gamme d'appareils fournissent encore plus de puissance. À débit égal, elles nécessitent env. 30 % d'énergie en moins par rapport aux pompes classiques. Grâce à la pédale ergonomique, vous n'aurez plus à vous pencher pour la mise en marche et à l'arrêt.
BP Barrel
Le prélèvement d'eau pour l'arrosage du jardin à partir d'un récupérateur d'eau de pluie est possible en tout confort avec les pompes BP Barrel.
Leur utilisation est on ne peut plus facile. Le bouton Marche/Arrêt se monte directement sur le bord de la cuve et offre ainsi une commande pratique.
La version sans fil avec une batterie de 18 volts permet de les utiliser sans avoir accès à une prise électrique. Grâce à leur format mince, les pompes BP Barrel entrent aisément dans les conteneurs GRV.
BP Cistern
Pour l'arrosage du jardin, ces pompes se placent directement dans l'eau contenue dans des citernes, des cuves ou des puits et satisfont ainsi aux exigences les plus diverses. Un carter en acier inoxydable et donc exempt de corrosion protège durablement les pompes. Confort et sécurité : si le bon fonctionnement ne peut plus être garanti en raison d'un faible niveau d'eau, la pompe se coupe automatiquement.
BP Deep Well
Grâce à leur faible section, les pompes BP Deep Well peuvent être employées dans les orifices et les descentes étroits des puits profonds. Elles servent à puiser l'eau dans les couches situées plus en profondeur. La pression nécessaire est fournie par un système hydraulique à plusieurs étages.
Les pompes sont dotées d'un carter en acier inoxydable étant donné qu'elles sont immergées dans l'eau en permanence.
Équipées d'un pressostat supplémentaire, ces pompes peuvent également être utilisées pour l'alimentation en eau domestique.
Besoin d’alimenter votre maison ou votre jardin en eau ? Quelle que soit la source d’eau que vous désirez exploiter, vous pouvez compter sur nos pompes génératrices de pression pour fournir la quantité d’eau souhaitée.
Pour arroser automatiquement votre jardin, pour alimenter vos sanitaires ou votre machine à laver en eau, optez pour la pompe BP 7 Home & Garden. Peu bruyant grâce à ses pieds en caoutchouc, ce modèle se déclenche et s’arrête automatiquement si l’eau vient à manquer. Il est muni d’un système de protection contre la marche à sec. Moins énergivore que les pompes « jet », celui-ci se caractérise par son confort d’utilisation. Il est doté d’une pédale, de deux sorties d’eau si vous souhaitez connecter deux appareils.
Si vous avez un grand jardin à arroser régulièrement, misez sur la pompe de jardin BP 7.000 Garden. On apprécie sa puissance de refoulement et d’aspiration élevée ainsi que sa légèreté et sa robustesse grâce aux matériaux qui la composent. Son transport et sa manipulation sont facilités par sa poignée ergonomique et sa grande pédale. De plus, ce modèle n’exige aucune maintenance. Avec un pressostat électronique, la pompe peut fonctionner ou s’arrêter automatiquement.
Pour alimenter vos machines à laver et vos toilettes en eau, nous vous conseillons la pompe automatique BP 3.200 Home. Avec ce modèle, il vous sera facile de connecter et d’utiliser les sources d’eau comme les citernes. Ce modèle est doté d’un réservoir d’eau intégré et bénéficie d’un système de contrôle de la pression. Il est aussi doté d’un indicateur intégré de la pression et d’un clapet anti-retour.