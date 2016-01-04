Dans la catégorie des pompes d’évacuation, nous mettons à votre disposition plusieurs modèles afin de répondre à vos besoins.

Si votre maison ou votre cave est inondée, nous vous recommandons le kit anti-inondations SP 16.000 Flood Box. Ce modèle est capable d’évacuer une quantité d’eau importante rapidement. Celui-ci peut évacuer jusqu’à 16 000 litres par heure. S’il s’agit d’une eau peu chargée en particules de saleté, sa caisse peut jouer le rôle de pré-filtre. Il est effectivement doté d’un maillage protégeant sa roue à aubes des obstructions. Le raccordement de la pompe est facilité par une vis papillon agrémentant le collier de serrage. Vous n’avez besoin d’aucun outil. Son rangement est aussi facilité par son tuyau flexible de 10 mètres pouvant être roulé à plat.

Le modèle SP 16.000 Dual est le mieux indiqué pour l’eau sale et l’eau claire. Celui-ci est capable de pomper des eaux sales chargées de particules pouvant atteindre 20 mm. Son panier à filtre variable peut aussi aspirer à plat l’eau sale en un rien de temps. Ce dernier propose un débit de refoulement de 16 000 litres par heure. La pompe bénéficie aussi d’une longue durée de vie grâce à sa garniture mécanique. Son enclenchement et son arrêt se font aussi automatiquement à l’aide d’un interrupteur flotteur.

Essayez la pompe d’évacuation pour eaux chargées SP 22.000 Dirt Level Sensor si vous devez vider de grands bassins de jardin. Celui-ci est aussi le mieux indiqué pour vider rapidement les endroits submergés en eaux sales chargées en particules de saleté de 30 millimètres. Son débit maximum est de 22 000 litres par heure. Si les eaux sont encore plus chargées, l’appareil est doté d’un pré-filtre en acier inoxydable intégré. Pouvant être abaissé, ce pré-filtre assure sa protection. La pompe est aussi équipée d’un commutateur Automatique/Manuel. Vous pouvez ainsi passer en mode continu ou automatique.

Quel que soit votre choix parmi nos différentes pompes d’évacuation, vous bénéficiez d’une garantie de 2 à 3 ans. En arrêtant votre choix sur le modèle SP 22.000 Dirt Level Sensor, la garantie peut s’étendre jusqu’à 5 ans.