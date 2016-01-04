Pompes d'évacuation

Pompes d'évacuation - Particulièrement robustes et extrêmement durables : on pourrait définir ainsi nos pompes d’évacuation pour eau chargée.

Elles relèvent avec brio tous les défis qui se présentent et peuvent acheminer, selon leur catégorie de performances, de l’eau contenant des particules de saleté pouvant atteindre 30 mm. Nos modèles haut de gamme sont équipés d’un pré-filtre en acier inoxydable intégré qui les protège encore davantage.

Nos pompes d’évacuation eau claire transportent l’eau propre ou contenant de légères salissures pouvant atteindre 5 mm. La pompe aspire l’eau jusqu’à 1 mm du fond et laisse la surface prête à essuyer. Grâce au Level Sensor, la pompe se met en marche même avec un niveau d’eau très faible. Les modèles SP 7 Dirt Inox et SP 6 Flat Inox peuvent être utilisés au choix en mode automatique ou manuel, et cela grâce à un sélecteur sur la pompe.