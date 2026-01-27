Aspirateurs eau et poussières à batterie

Fonctionnant sur batterie et offrant une aspiration puissante, les aspirateurs eau et poussières de Kärcher nettoient en profondeur les endroits que les aspirateurs eau et poussières alimentés sur secteur ne peuvent pas atteindre ou du moins pas sans difficulté, qu'il s'agisse de la voiture, du carport, de l'abri de jardin ou des allées du jardin. À cet effet, ils offrent les mêmes fonctionnalités qu'un appareil à câble. Sans fil, sans limite : le WD 3 Batterie avec sa grande cuve de 17 litres et le WD 1 Compact Batterie au format compact et portatif.