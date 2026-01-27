Aspirateurs eau et poussières
Que ce soit comme aspirateur d'atelier ou comme aspirateur pour voitures, pour des saletés humides ou sèches, pour les gros déchets ou les poussières fines : les aspirateurs eau et poussières Kärcher offrent des possibilités d'utilisation variées à l'intérieur et à l'extérieur. À cet effet, ils s'illustrent par leur puissance d'aspiration exceptionnelle, leur efficacité énergétique élevée et leur format robuste. De nombreuses fonctions utiles et une gamme étendue d'accessoires font de ces appareils polyvalents la solution aux problèmes rencontrées à la maison, au jardin et à l'atelier de bricolage.
Qu'elles soient humides ou sèches : la puissante gamme WD vient à bout de toutes les saletés. Découvrez les aspirateurs universels de Kärcher. Leur puissance d'aspiration élevée pour une élimination rapide et intégrale des saletés sur tous les sols ramène l'effet WOW dans votre maison et à l'extérieur. Qu'il s'agisse de saletés humides ou sèches, le WD et ses accessoires variés sont vos alliés de confiance.
Des possibilités d'application variées
La multifonctionnalité est inscrite dans l'ADN de nos aspirateurs eau et poussières. Puissants et polyvalents, ces appareils permettent d'obtenir un résultat impeccable partout : à la cave, à l'atelier, au garage ou au jardin. Pour les travaux de rénovation, pour aspirer la voiture, pour éliminer des éclats de verre ou de l'eau déversée. Peu importe qu'il s'agisse de saletés sèches ou humides, de gros déchets ou de poussières fines ou même de grandes quantités d'eau : ces concentrés de puissance garantissent toujours un ramassage fiable.
Puissance de nettoyage et puissance d'aspiration hors pair
Lorsque les aspirateurs domestiques classiques atteignent leurs limites, les aspirateurs eau et poussières Kärcher ne font que commencer. Offrant à la fois une aspiration puissante et un fonctionnement peu gourmand en énergie, les aspirateurs eau et poussières garantissent un ramassage optimal des saletés grâce à la complémentarité parfaite des appareils et des accessoires. Ils permettent un nettoyage en profondeur et rapide. Et grâce à l'aspiration pendant le sciage, le ponçage et de nombreuses autres tâches, ils réduisent également l'exposition aux poussières et aux copeaux, garantissant ainsi des conditions de travail propres.
Encore plus de confort
Un niveau de confort inédit : le format compact permet un rangement peu encombrant. À cet effet, le flexible et les accessoires peuvent être rangés à même l'appareil. Grâce à des concepts de filtration innovants, les aspirateurs eau et poussières s'utilisent en tout confort, sans aucun contact avec la saleté. En outre, les aspirateurs eau et poussières s'illustrent par leur longue durée de vie due à leur qualité et à leur robustesse élevées.
Caractéristiques
Possibilités d'application
Les robustes aspirateurs eau et poussières de Kärcher excellent dans de nombreuses tâches. Ils éliminent les saletés sèches tout aussi efficacement que les saletés humides, et même les grandes quantités d'eau ne leur posent aucun problème.
Nettoyage de la voiture
Avec un aspirateur eau et poussières Kärcher, vous pouvez aspirer la voiture à fond. Un vaste éventail d'accessoires permet de nettoyer entre les sièges et aux endroits difficiles d'accès.
Rénovation
Les aspirateurs eau et poussières Kärcher viennent aussi à bout des gros gravats. Le système de filtration innovant et la puissance d'aspiration élevée constante facilitent le procédé de nettoyage et permettent de travailler avec une faible consommation d'électricité. Même les gravats mouillés ou humides ne sont pas un problème.
Atelier
Élimination confortable des poussières pendant le travail du bois et à l'atelier. Sur les modèles à prise électrique intégrée, les appareils électroportatifs peuvent être raccordés directement à l'aspirateur eau et poussières pour aspirer automatiquement les copeaux de bois dès qu'un sciage a lieu.
Liquides et éclats de verre
Nos aspirateurs eau et poussières portent bien leur nom : grâce à leur puissance d'aspiration élevée, à leurs cuves résistantes et à la possibilité d'aspirer sans sac filtrant, les bouteilles cassées, les petites flaques ou les saletés humides ne sont pas un problème pour eux.
Eau déversée
Les grandes flaques peuvent avoir diverses causes, mais dans tous les cas, un aspirateur eau et poussières Kärcher permettra de les aspirer efficacement. La grande cuve garantit des sessions d'aspiration prolongées pour que même les grandes quantités d'eau puissent être ramassées rapidement et à moindre effort.
Jardin
Les aspirateurs eau et poussières soulagent efficacement l'utilisateur et peuvent même s'utiliser au jardin. Petites branches, galets, feuilles mortes : il suffit de les aspirer ou de les écarter grâce à la fonction de soufflerie.
Extérieur
Terrasses, garage, entrée de maison et escaliers – tout retrouve sa propreté en un tour de main avec les aspirateurs eau et poussières.
Intérieur
Les modèles WD peuvent s'utiliser comme des aspirateurs poussières ordinaires pour aspirer les pièces d'habitation et offrent d'excellents résultats de nettoyage grâce à des accessoires spéciaux tels que le suceur pour moquettes.
Comment choisir son aspirateur eau et poussières ?
Vous êtes à la recherche de l'aspirateur eau et poussières parfait mais vous n'arrivez pas à faire votre choix ? Découvrez ici les différents aspirateurs eau et poussières compatibles à vos besoins. Notre guide vous aidera à faire le meilleur choix en fonction de votre type d'utilisation, votre fréquence d'aspiration ou encore vos besoins spécifiques.
Nomenclature
Aspirateurs eau et poussières à batterie
Fonctionnant sur batterie et offrant une aspiration puissante, les aspirateurs eau et poussières de Kärcher nettoient en profondeur les endroits que les aspirateurs eau et poussières alimentés sur secteur ne peuvent pas atteindre ou du moins pas sans difficulté, qu'il s'agisse de la voiture, du carport, de l'abri de jardin ou des allées du jardin. À cet effet, ils offrent les mêmes fonctionnalités qu'un appareil à câble. Sans fil, sans limite : le WD 3 Batterie avec sa grande cuve de 17 litres et le WD 1 Compact Batterie au format compact et portatif.
Accessoires pour aspirateurs eau et poussières : encore plus pratiques, encore plus efficaces
Les accessoires ont été développés spécialement pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher. En association avec les appareils, ils déploient une efficacité de nettoyage insoupçonnée et augmentent les possibilités d'utilisation.
