Purificateur d’air
L’intérieur est le nouvel extérieur. En télétravail, pendant notre temps libre et lorsque nous dormons : nous passons une grande partie de notre temps dans des espaces fermés. Aérer régulièrement peut aider. Mais l’air extérieur est parfois plus pollué que l’air intérieur. Les puissants purificateurs d’air AF de Kärcher offrent la solution parfaite : ils filtrent les pollens et les particules fines après l’ouverture des fenêtres et débarrassent l’air ambiant des virus, de la poussière et des odeurs désagréables de manière efficace et silencieuse. Un air frais et propre est important pour les personnes allergiques. Les purificateurs d’air font ici la différence, et cela se ressent à chaque inspiration.
Pourquoi installer un purificateur d’air chez soi.
Si vous vous demandez à quel point l’air est important, il suffit de retenir votre souffle quelques secondes. Mais pour que vous vous sentiez bien et que vous puissiez travailler, apprendre ou vous ressourcer efficacement, l’air que vous respirez doit également être propre. Kärcher propose différents purificateurs d’air silencieux pour différentes situations, avec un mode automatique intelligent qui adapte toujours la puissance de l’appareil à la qualité actuelle de l’air.
Les purificateurs d'air offrent une purification de l'air parfaite pour les espaces intérieurs de la maison. Ils débarassent l'air intérieur des allergies, de la pollution et des agents pathogènes grâce à son système de filtres multicouches. Les autres caractéristiques sont les suivantes : Le filtre à charbon actif, ainsi qu'un écran permettant d'indiquer la qualité de l'air en particules PM2,5 en µg/m³, la qualité de l'air via un code couleur, la température et l'humidité relative. Les purificateurs d'air constituent également un excellent choix en raison de la fonction de minuterie, de la sécurité enfant, du mode nuit et du fonctionnement ultra-silencieux, ainsi que de leur efficacité de filtration de 99,95 % pour les particules de 0,3 µm et d'un capteur laser de haute qualité pour le mode automatique. Cela signifie que le mode automatique et le niveau de performance sont automatiquement adaptés au degré de pollution de l'air. En outre, le filtre a une durée de vie d'environ un an, selon le niveau de pollution de l'air et l'intensité de son utilisation.
Purification efficace de l’air : pour un air pur.
Les purificateurs d’air Kärcher fonctionnent avec un filtre HEPA 13 très efficace associé à du charbon actif naturel et à un revêtement antibactérien. Ainsi, 99,95 % de toutes les particules supérieures à 0,3 µm sont filtrées dans l’air ambiant. Nos purificateurs d’air aident contre les odeurs désagréables ou les spores de moisissures. Ils éliminent aussi les bactéries, les aérosols, les vapeurs chimiques, les particules fines, le pollen et les allergènes.
Fonctionnement ultra-silencieux : pour un confort d’utilisation optimal.
Les purificateurs d’air AF sont équipés de ventilateurs et de moteurs silencieux de haute qualité ainsi que d’un système de circulation d’air optimisé contre le bruit. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur les choses importantes de la vie, sans aucun bruit parasite.
Débit d’air important : pour une purification rapide de l’air.
Des moteurs puissants et très efficaces, mais néanmoins silencieux, assurent un débit élevé et un renouvellement rapide de l’air. Cela vous permet de respirer à pleins poumons librement.
La santé comme maître-mot
Un purificateur d'air est un appareil efficace pour traiter l'air intérieur en éliminant les sources de pollution. L'installation d'un purificateur d'air est une décision avisée pour prévenir les maladies respiratoires comme l'asthme. Dans certains cas, l'utilisation d'un purificateur d'air est intégrée dans les soins médicaux. Découvrez les avantages des purificateurs d'air pour améliorer la qualité de l'air intérieur et protéger votre santé.
Bien choisir l’emplacement du purificateur d’air
Pour optimiser son efficacité, le purificateur d’air est à placer au centre de votre espace intérieur. L’idéal est de le mettre en hauteur, au-dessus de tout objet présent dans la pièce. L’objectif est de faire circuler l’air vers les personnes présentes dans la pièce. Dans cette optique, il faut veiller à ce que l’appareil soit bien dégagé. Le mettre entre deux meubles limite, par exemple, son rendement. Évitez de le placer à proximité des sources de chaleur. Les appareils de chauffage comme les radiateurs risquent de détériorer rapidement l’état du purificateur d’air. Il en est de même pour les sources d’humidité. Installer le purificateur d’air près de l’évier ou dans la salle d’eau accélère l’altération des filtres. Vous souhaitez prendre soin de votre santé ? Retrouvez les meilleurs purificateurs d’air sur notre plateforme ! Nous avons des modèles adaptés à la taille de vos pièces allant des plus petites aux plus grandes.
Veiller à ce que la pièce soit bien close
Lorsque vous mettez le purificateur d’air en marche, les portes et fenêtres doivent être bien fermées. La circulation de l’air extérieur dans la pièce réduit considérablement l’efficacité de l’appareil. Ce dernier aura une quantité importante d’air à purifier, ce qui vous fera consommer davantage d’énergie.
Remplacer les filtres quand il le faut
En moyenne, le filtre est à remplacer après 1 an d’utilisation. La durée peut toutefois varier en fonction de la pollution et l’existence ou non de poils d’animaux.
Les purificateurs d’air Kärcher disposent d’un indicateur de changement du filtre. Une fois que vous êtes notifié, suspendez l’utilisation de l’appareil jusqu’à ce que le filtre ne soit renouvelé.
Caractéristiques
Filtre High Protect 13
Equipé du nouveau filtre H13, le purificateur d'air AF 30 permet d'éliminer les agents pathogènes et les particules présentes dans l'air. Idéal pour le traitement des odeurs, de la pollution et des vapeurs chimique, il est particulièrement adapté aux personnes souffrant d'allergies.
Système à double entrée d'air
Grâce à une entrée d'air des deux côtés, un débit d'air élevé est garanti. Le purificateur d'air permet ainsi un renouvellement rapide de l'air, sa qualité y est donc nettement améliorée.
Affichage en couleur
Son écran permet d'indiquer la qualité de l'air en particules PM2,5 en µg/m³ grâce à un code couleur, il affiche également la température de la pièce, l'humidité présente dans l'air, ainsi que l'état des filtres et des appareils.
Présentation des purificateurs d’air Kärcher
Nos purificateurs d’air Kärcher peuvent filtrer une multitude de polluants différents dans toutes les pièces de la maison grâce au filtre HEPA 13 et au filtre à charbon actif antibactérien :
Agents pathogènes et aérosols
Vapeurs chimiques
Particules fines
Allergènes
Odeurs désagréables
Spores de moisissures
Domaines d’utilisation
Salon et chambre à coucher
La formation de poussière est fréquente dans les pièces où l’on passe beaucoup de temps. Les purificateurs d’air compacts AF filtrent les particules fines, le pollen et les bactéries dans l’air, sans prendre trop de place.
Cuisine
L’odeur de votre repas de midi flotte encore dans l’air plusieurs heures après ? Avec les purificateurs d’air pour la cuisine de la gamme AF, c’est fini.
Bureau
Les personnes en télétravail ont besoin d’un climat de travail agréable. Le purificateur d’air Kärcher garantit un air propre afin d’augmenter la concentration.
Garage
Avoir son propre coin bricolage dans le garage est une chose formidable, même si cet endroit est prédestiné aux vapeurs chimiques et à la poussière. Avec les purificateurs d’air AF, les bricoleurs peuvent à nouveau respirer sans crainte.
Cave et grenier
Il n’est pas rare que la cave et le grenier soient très poussiéreux. Si vous souhaitez y étendre votre linge ou y stocker des aliments, vous pouvez profiter des filtres efficaces des purificateurs d’air pour la maison Kärcher.
Comment choisir votre purificateur d’air ?
Acheter un produit Kärcher, c’est déjà faire le choix de la qualité. Il existe toutefois des modèles variés qui sont mis à votre disposition. Pour trouver celui qui vous convient, considérez la taille de votre pièce. Tournez-vous vers un purificateur d’air dont la puissance est modérée si l’appareil est à installer dans une petite pièce. Il faudrait prévoir une puissance élevée pour un espace intérieur plus vaste. Nous précisons qu’une puissance élevée implique une consommation électrique plus conséquente.
Les appareils actuellement visibles sur notre plateforme sont respectivement recommandés aux pièces de 20, 30 et 50 m2. Pour que le résultat soit optimal, évitez de prendre un purificateur d’air recommandé pour une dimension inférieure à votre pièce. Si vous habitez une pièce de 35 m2 par exemple, il est préférable de se tourner vers l’appareil pour une pièce de 50 m2.
Les modèles de purificateurs d’air de Kärcher
Optez pour le purificateur d’air adapté à votre espace intérieur. Nous vous proposons les 3 modèles AF 20, AF 30 et AF 50.
Le purificateur d’air AF 20
Vous avez besoin d’un purificateur pour une petite pièce ? Nous vous recommandons le modèle AF 20. Il convient notamment aux chambres d’enfant et aux bureaux individuels qui s’étendent sur 20 m² tout au plus. Cet appareil a une puissance de 24W et son débit d’air peut s’élever jusqu’à 220 m³/h. Il fait 220 x 220 x 346 mm suivant sa longueur, sa largeur et sa hauteur.
L’appareil dispose d’un système de filtration binaire et l’indicateur de la qualité de l’air et d’un changement de filtre. Il est aussi équipé d’un système de programmation et d’une fonction de verrouillage. De plus, vous pouvez utiliser l’appareil via une fonction tactile.
Le purificateur d’air AF 30
Le purificateur d’air AF 30 est adapté à un espace de 30 m². Il est donc conseillé pour les pièces moyennement grandes, comme les petites salles de réunion, les cuisines et les salons.
Sa puissance raccordée est de 35 W et il émet un débit d’air maximum de 320 m³/h. Légèrement plus grande que l’AF 20, l’AF 30 porte les dimensions suivantes : 260 x 260 x 486 mm.
En plus des fonctionnalités disponibles dans AF 20, l’AF 30 dispose d’un affichage de la température. Il vous permet aussi de constater l’humidité relative.
Le purificateur d’air AF 50
Avec la marque Kärcher, les pièces de grande taille peuvent bénéficier d’un purificateur d’air qui leur convient. L’AF 50 peut être placé dans une chambre parentale, une salle de classe, un bureau, etc. La dimension des pièces recommandées pour l’appareil est de 50 m2.
Le débit d’air maximal de l’AF 50 peut atteindre les 520 m³/h. Sa puissance raccordée est de 45 W et il pèse 9,3 kg sans ses accessoires. L’appareil mesure 290 x 290 x 580 mm.
L’équipement présent dans l’AF 20 et l’AF 30 est inclus dans l’AF 50. Il y a, entre autres, l’affichage de la température, l’indicateur de qualité d’air et la fonction verrouillage.
Les pièces détachées d’origine pour votre purificateur d’air
En commandant votre purificateur d’air sur notre plateforme, vous bénéficiez d’un produit fiable et durable. Les éventuels incidents, comme la chute de l’appareil, peuvent pourtant survenir au fil des années. Vous aurez ainsi besoin de pièces de rechange pour que le purificateur puisse bien fonctionner.
Veillez sur la performance de votre appareil en achetant uniquement les pièces détachées d’origine. Vous en trouverez plusieurs adaptées à l’AF 20, l’AF 30 et l’AF 50 sur notre site. Les revendeurs et détaillants autorisés Kärcher peuvent aussi vous en fournir.
FAQ
Accessoires
Le remplacement régulier des filtres HEPA 13 originaux garantit une performance élevée constante ainsi qu’une bonne qualité de l’air.
Purificateur d’air professionnel
Pour les locaux plus grands, tels que les bureaux, les établissements d’enseignement, les restaurants et les cafés, les purificateurs d’air professionnels de Kärcher garantissent un air frais et propre dans des pièces allant jusqu’à 100 mètres carrés.
Bonus Réparation
Le décret n°2024-123 du 20 Février 2024 encourage la réparation des machines et vise à luttrer contre le gaspillage. Grâce à ce décret, la réparation de vos appareils électroniques est encouragée et facilitée. Vous allez pouvoir bénéficier d'aides et via ce QR code, vous trouverez tous les réparateurs labellisés.