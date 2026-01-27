Purificateur d’air

Si vous vous demandez à quel point l’air est important, il suffit de retenir votre souffle quelques secondes. Mais pour que vous vous sentiez bien et que vous puissiez travailler, apprendre ou vous ressourcer efficacement, l’air que vous respirez doit également être propre. Kärcher propose différents purificateurs d’air silencieux pour différentes situations, avec un mode automatique intelligent qui adapte toujours la puissance de l’appareil à la qualité actuelle de l’air.

Les purificateurs d'air offrent une purification de l'air parfaite pour les espaces intérieurs de la maison. Ils débarassent l'air intérieur des allergies, de la pollution et des agents pathogènes grâce à son système de filtres multicouches. Les autres caractéristiques sont les suivantes : Le filtre à charbon actif, ainsi qu'un écran permettant d'indiquer la qualité de l'air en particules PM2,5 en µg/m³, la qualité de l'air via un code couleur, la température et l'humidité relative. Les purificateurs d'air constituent également un excellent choix en raison de la fonction de minuterie, de la sécurité enfant, du mode nuit et du fonctionnement ultra-silencieux, ainsi que de leur efficacité de filtration de 99,95 % pour les particules de 0,3 µm et d'un capteur laser de haute qualité pour le mode automatique. Cela signifie que le mode automatique et le niveau de performance sont automatiquement adaptés au degré de pollution de l'air. En outre, le filtre a une durée de vie d'environ un an, selon le niveau de pollution de l'air et l'intensité de son utilisation.