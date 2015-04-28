Garantie Home&Garden

Enregistrez votre produit Kärcher Home&Garden et téléchargez votre attestation de garantie.

Tous les produits grand public Kärcher bénéficient de la garantie légale de conformité prévue aux articles L.217-1 et suivants du Code de la consommation et de la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil. La durée totale de ces garanties est de deux (2) ans (date de facture)

En complément de la garantie légale de conformité et de la garantie légale des vices cachés, des garanties commerciales particulières peuvent s’appliquer à certains produits. Les garanties commerciales sont valables pour les produits achetés en France métropolitaine (Corse comprise) et DROM-COM.



Il n'est pas obligatoire d'enregistrer sa machine afin de bénéficier de la garantie commerciale promotionnelle sur tous nos produits de la gamme Home & Garden.

Offres spéciales garanties étendues du 1er janvier au 31 décembre 2026.

- Une garantie commerciale promotionnelle d’une durée totale de un (1) an est applicable aux produits de la gamme Signature Line : SE 6 Signature Line, FC 8 Signature Line, FC 7 Signature Line, SC 5 Deluxe Signature Line, VC 7 Signature Line, WV 7 Signature Line, AF 50 Signature Line.

- Une garantie commerciale promotionnelle d'une durée totale de trois (3) ans est applicable aux nettoyeurs haute pression des séries 2, 3, 4, 5 et 7 en complément de la garantie légale de conformité et de la garantie légale des vices cachés

- Une garantie commerciale promotionnelle d'une durée de trois (3) ans est applicable aux pompes Kärcher dont la liste exhaustive figure ci-après, en complément de la garantie légale de conformité et de la garantie légale des vices cachés. Modèles concernés : BP 4.500 Garden et Garden Set, BP 5.000 Garden et Garden Set, BP 6.000 Garden et Garden Set, BP 7.000 Garden, BP 3 Home&Garden, BP 3 Garden Set plus, BP 4 Home&Garden, BP 5 Home&Garden, BP 7 Home&Garden, BP 3.200 Home, BP 4.900 Home, SP 9.000 Flat, SP 9.500 Dirt, SP 11.000 Dirt, SP 16.000 Dual, Kit inondations SP 16.000 Dirt, SP 16.000 Dirt, SP 17.000 Flat Level Sensor, SP 22.000 Dirt, SP 22.000 Dirt Level Sensor.



La garantie totale court à compter de la date de facture. La garantie (pièces, main d’œuvre et transport aller-retour) s’applique aux appareils à l’exclusion des accessoires, consommables et pièces d’usure courantes.

La garantie ne couvre les matériels que s'ils sont utilisés conformément à leur destination, aux prescriptions d'utilisation et d'entretien contenues dans le manuel d'utilisation. En cas d'utilisation professionnelle d'un matériel grand public, aucune garantie ne sera accordée.