Home & Garden
Kärcher, leader des solutions de nettoyage reconnu depuis des décennies vous propose de nombreuses gammes de matériels pour le nettoyage intérieur et extérieur de votre maison. Kärcher met tout son savoir-faire au service de votre confort, nous avons conçu pour vous des solutions de nettoyage innovantes, économiques et écologiques qui s'apprécient au quotidien.
Du nettoyeur haute pression, au nettoyeur vapeur en passant par le nettoyeur de vitres, venez découvrir tous nos produits qui vous permettront un nettoyage rapide et facile.
Kärcher vous propose également une gamme de pompes et une gamme d'accessoires pour l'alimentation en eau de votre jardin. Les pompes, arroseurs, lances et pistolets, raccords et autres accessoires vous permettront de fournir en eau les moindres recoins de votre jardin.
Tout ce dont vous avez besoin pour prendre soin de votre voiture.
Voici la nouvelle gamme de produits de nettoyage automobile Kärcher - pour éliminer toute saleté qui constitue une menace pour l'intérieur ou l'extérieur de votre voiture ou de votre moto.
Aspirateurs cendres : AD
Grâce à leurs systèmes de filtration, les aspirateurs cendres et poussières Kärcher nettoient efficacement cheminées, barbecues et poêles. Leurs puissances d'aspiration viennent à bout des saletés fines et et leurs réservoirs en métal résistant garantissent une durabilité maximale pour une utilisation en toute sécurité.
Les pièces détachées Kärcher d'origine
Commander une pièce détachée d'origine de manière simple et pratique pour votre appareil grand public dans notre boutique en ligne.
Guide pour nettoyer toutes les parties de votre maison
Vous voulez nettoyer une partie spécifique de votre maison ? Nous vous aidons à choisir l'équipement approprié !
Réparer votre appareil n'a jamais été aussi simple, pratique et rapide.
Retrouvez rapidement et aisément votre revendeur Home & Garden ou professionnel le plus proche
Découvrez l'application Kärcher Home&Garden
Vous aussi, ça vous donne envie de dire WOW ? L’application Kärcher Home & Garden vous permet de controler vos appareils depuis votre smartphone, recevoir des notifications d’état et d’accéder à d’autres services astucieux. Plutôt malin, vous ne trouvez pas ?