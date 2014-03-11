Home & Garden

Kärcher, leader des solutions de nettoyage reconnu depuis des décennies vous propose de nombreuses gammes de matériels pour le nettoyage intérieur et extérieur de votre maison. Kärcher met tout son savoir-faire au service de votre confort, nous avons conçu pour vous des solutions de nettoyage innovantes, économiques et écologiques qui s'apprécient au quotidien.

Du nettoyeur haute pression, au nettoyeur vapeur en passant par le nettoyeur de vitres, venez découvrir tous nos produits qui vous permettront un nettoyage rapide et facile.

Kärcher vous propose également une gamme de pompes et une gamme d'accessoires pour l'alimentation en eau de votre jardin. Les pompes, arroseurs, lances et pistolets, raccords et autres accessoires vous permettront de fournir en eau les moindres recoins de votre jardin.