L'application Kärcher Home & Garden de Kärcher
L'expert en nettoyage à glisser dans la poche
Qu'il s'agisse de débarrasser le vélo de la saleté, de nettoyer la terrasse, de laver la voiture ou encore de rendre propres la salle de bain et les sols avec l'application Kärcher Home&Garden, tout devient plus simple. L'application vous permet non seulement de contrôler les appareils intelligents, mais vous assiste aussi pas à pas lors de la mise en service de nouveaux appareils. De plus, elle donne accès à une multitude de services ainsi qu'à nos vastes connaissances en matière de nettoyage Kärcher. Elle explique notamment comment résoudre n'importe quel problème de nettoyage, tirer le maximum de ses produits et rendre leur effet WOW à vos objets préférés tout en douceur et sans négliger l'efficacité.
Découvrez l'application Home & Garden
Un concentré de l’expertise Kärcher disponible dans une même application !
Enregistrement de l'appareil
Utilisez l'application comme point d'accueil centralisé pour l'enregistrement de l'appareil. La présentation claire en liste fournit une vue d'ensemble de vos propres produits Kärcher. En plus de l'aperçu des appareils, l'application centralise toutes les informations qui aident à utiliser et à mettre en œuvre correctement les appareils. Elle permet de voir quels appareils sont connectés et de les coupler directement à partir de la vue d'ensemble. Dans les fiches descriptives détaillées des appareils, vous trouverez des notices de montage et des aperçus des appareils pour une mise en service facile des nouveaux appareils. Vous pouvez par ailleurs commander des accessoires et des détergents directement via l'application.
Conseils de nettoyage et d'entretien pour la maison et le jardin
Le point fort de l'application est la zone Discover, un pool de connaissances proposant des instructions de nettoyage complètes pour tous les domaines de Home & Garden. Vous y trouverez des conseils et des astuces utiles, avec des instructions pas à pas, pour que les tâches de nettoyage deviennent une véritable expérience WOW. Grâce aux recommandations supplémentaires sur les produits et les conseils de nettoyage, l'application prépare chaque utilisateur de manière optimale à sa tâche de nettoyage.
Aperçu des offres actuelles
Découvrez des offres attractives et des promotions de la boutique en ligne dans l'application Home & Garden et réalisez des économies sur votre prochain achat. Grâce à notre application, vous êtes toujours tenu informé·e et ne manquerez aucune bonne affaire à l'avenir.
Commande de produits intelligents
Avec l'application Home & Garden, la gestion et la commande des appareils de nettoyage deviennent un jeu d'enfant. Vous y avez la possibilité d'enregistrer des appareils Kärcher intelligents et de les commander en option via Bluetooth depuis votre smartphone.
Sur les nettoyeurs haute pression de la gamme Smart Control, il est possible d'effectuer les réglages manuellement sur l'appareil ou de transférer simplement et confortablement du smartphone vers l'appareil le réglage de pression tel que recommandé dans l'application pour des actions de nettoyage spéciales.
Le nouveau nettoyeur de sols FC 8 Smart Signature Line permet de régler individuellement le volume d'eau et la vitesse du rouleau via l'application ainsi que de créer différents profils de sol en fonction des zones de la maison. Vous êtes ainsi assuré·e que chaque pièce est nettoyée de manière optimale, qu'il s'agisse de carrelage, de parquet ou d'autres sols durs. De plus, des statistiques vous renseignent sur les processus de nettoyage, notamment sur le temps et l'eau économisés comparativement aux méthodes traditionnelles.
Prestations de services numériques
L'application Home & Garden offre de nombreux avantages garants d'une expérience d'utilisation optimisée.
Vous trouverez rapidement et facilement de l'aide en cas de questions grâce à notre FAQ et aux possibilités de contacter directement le Kärcher Service. Rien de plus facile par exemple que de demander une extension de garantie pour notre nouvelle gamme Signature Line, confortablement et rapidement via l'application.
Nos atouts intelligents
Nettoyeur de sols FC 8 Smart Signature Line
Sur le nouveau FC 8 Smart Signature Line, les modes de nettoyage prédéfinis et recommandés par Kärcher pour différents types de sols peuvent être transférés directement à partir de l'application vers l'appareil.
En outre, le volume d'eau et la vitesse du rouleau peuvent être réglés individuellement via l'application, ce qui permet de configurer différents profils de sol en fonction des zones de la maison.
Les autres réglages de l'appareil qui peuvent être effectués via l'application sont l'activation et la désactivation des LED, la durée de la préhumidification et de la fonction boost, un message d'accueil personnalisé par le biais de l'appareil ainsi que l'activation et la désactivation de certains messages et indications.
Il est en outre possible d'afficher des statistiques se rapportant aux processus de nettoyage, notamment sur le temps et l'eau économisés comparativement aux méthodes traditionnelles.
Si de nouvelles mises à jour du système sont disponibles pour l'appareil, il est possible de recevoir une notification et de les exécuter via l'application.
Nettoyeur haute pression de la gamme Smart Control
Bienvenue dans la cour des grands ! Les appareils Kärcher Smart Control sont les premiers nettoyeurs haute pression commandés par application. Peu importe ce qui doit être nettoyé, les conseils de nettoyage intelligents indiquent le bon réglage et le transmettent directement du smartphone à l'appareil Kärcher. Toujours à la pression adéquate, toujours avec les bons accessoires – pour un résultat de nettoyage optimal.
Le nettoyage haute pression, c'est forcément Kärcher. Et nous sommes particulièrement fiers de nos nettoyeurs haute pression Smart Control. De la connexion intelligente à l'application et à la commande en passant par le pistolet jusqu'à la lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1 – ces appareils sont le fruit de toutes nos années d'expérience en matière de développement de nettoyeurs haute pression.
La gamme Smart Control comprend des appareils des classes K 5 et K 7. Vous trouverez ici la FAQ des appareils Kärcher Smart Control.
Télécharger
L'application Kärcher Home & Garden est disponible gratuitement dans l'App Store d'Apple ou via Google Play. Il vous suffit de la télécharger et c'est parti pour la commande intelligente de votre maison et de votre jardin.