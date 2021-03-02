L'application Kärcher Home & Garden de Kärcher

Commande de produits intelligents

Avec l'application Home & Garden, la gestion et la commande des appareils de nettoyage deviennent un jeu d'enfant. Vous y avez la possibilité d'enregistrer des appareils Kärcher intelligents et de les commander en option via Bluetooth depuis votre smartphone.

Sur les nettoyeurs haute pression de la gamme Smart Control, il est possible d'effectuer les réglages manuellement sur l'appareil ou de transférer simplement et confortablement du smartphone vers l'appareil le réglage de pression tel que recommandé dans l'application pour des actions de nettoyage spéciales.

Le nouveau nettoyeur de sols FC 8 Smart Signature Line permet de régler individuellement le volume d'eau et la vitesse du rouleau via l'application ainsi que de créer différents profils de sol en fonction des zones de la maison. Vous êtes ainsi assuré·e que chaque pièce est nettoyée de manière optimale, qu'il s'agisse de carrelage, de parquet ou d'autres sols durs. De plus, des statistiques vous renseignent sur les processus de nettoyage, notamment sur le temps et l'eau économisés comparativement aux méthodes traditionnelles.