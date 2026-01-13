Accessoires d'arrosage
La pluie, réinventée par Kärcher. La gamme complète d'accessoires d'arrosage proposée par Kärcher donnera le sourire à tous les amoureux du jardin. Les pompes et les accessoires d'arrosage se complètent parfaitement et vous offre un fonctionnement respectueux des ressources naturelles. C'est l'assurance d'une utilisation la plus effiace et économe possible de l'eau. Kärcher propose des lances, des pistolets, des arroseurs, des tuyaux, des programmateurs, des pompes, des raccords et des systèmes de rangement, tous conçus avec la plus haute exigence de qualité, pour vous permettront de profiter au maximum de la beauté naturelle de votre jardin. Quel que soit le produit Kärcher que vous utilisez, vous savez que vous avez fait le bon choix.
Arrosage automatique
Même lorsque vous êtes en vacances, vous n'avez pas à vous soucier de votre jardin : les programmateurs de Kärcher contrôlent votre installation d'arrosage avec précision.
Kärcher Rain System®
Le Kärcher Rain System® est idéal pour l'intégration dans les haies, les arbustes, les potagers et les parterres de fleurs. L'eau est amenée exactement au bon endroit, sans en perdre une goutte, pour un arrosage aussi écologique qu'économique.
Raccords et lances
Les pistolets et lances d'arrosage Kärcher impressionnent par leur conception ergonomique et leur facilité d'utilisation. Le jet s'ajuste en fonction de chaque besoin.
Arroseurs
Arroser dans les moindre recoins : notre vaste choix d'arroseurs permet de trouver la solution la plus adéquate pour tous les profils de jardin, grands ou petits, plats ou en pente.
Raccords universels et connecteurs
Connecter, déconnecter et réparer : Kärcher a ce qu'il vous faut, et ce, pour tous les accessoires et tuyau d'arrosage courants.
Tuyaux
Les tuyaux d'arrosage Kärcher sont extrêmement souples et résistent aux torsions. Avec eux, aucun obstable à l'entretien du jardin!
Rangements de tuyaux et chariots
Toujours bien rangé, toujours prêt à l'emploi : avec les rangements de tuyaux Kärcher comme les dévidoirs, les chariots dévidoirs, les enrouleurs et les supports pour tuyaux , l'arrosage devient aussi facile que rapide, quel que soit l'endroit du jardin.
Une nouvelle façon d'arroser, plus intelligente !
L'arrosage automatique sans gaspillage.
Kärcher Rain System®
Le système Kärcher Rain System™ arrose précisément là où vos plantes ont besoin d’eau et s’intègre harmonieusement dans une haie, un buisson, un jardin potager ou un parterre de fleurs. L’eau parvient exactement là où vous le souhaitez, sans pertes, pour un arrosage respectueux de l’environnement et de votre portefeuille. Le nouveau Kärcher Rain System™ combine les avantages de l’arrosage goutte à goutte et de l’arrosage classique. Le système fonctionne à une pression de 4 bar maximum et est équipé d’un flexible en PVC de 13mm de diamètre doté de goutteurs et de micro-asperseurs. Il est possible d’y raccorder un réducteur de pression et un filtre afin de protéger le système d’une pression trop élevée et des particules de saleté. Le Kärcher Rain system™ s’adapte à n’importe quel jardin et, associé au SensoTimer™, gère l’arrosage automatiquement en fonction des besoins.
Installation universelle
Les raccords permettent de combiner les tuyaux d'alimentation et micro-poreux du Kärcher Rain system™ selon les envies.
Arrosage goutte-à-goutte
Un arrosage fiable le long des plantes avec le tuyau micro-poreux Kärcher. Adapté à des plantations jusqu'à 50 mètres de long.
Arrosage ciblé
Goutteurs avec réglage du débit pour un arrosage ciblé à proximité directe des plantes
Arrosage de surface
Micro-asperseurs avec trois formes de pulvérisation (360°, 180°, 90°) et débit réglable.
SensoTimer ST6 eco!ogic - Pour un arrosage plus facile.
Les systèmes d'arrosage automatique SensoTimer ST6 eco!ogic de Kärcher permettent de lancer et de stopper l'arrosage de manière entièrement automatique. Finie la corvée d'arrosage. Vous avez maintenant plus de temps pour l'entretien du jardin ou d'autres activités. Autre avantage : seule la quantité d'eau nécessaire est utilisée. Le capteur mesure l'humidité du sol et active l'arrosage dès que le taux d'humidité est inférieur à la valeur souhaitée. De cette manière, seule l'eau vraiment nécessaire est utilisée. Cela permet de faire des économies et de préserver l'environnement.
Comment fonctionne le ST6 eco!ogic ?
Le SensoTimer ST6 eco!ogic arrose en gérant le taux d'humidité. Le capteur fourni avec l'appareil mesure le taux d'humidité du sol et l'envoie toutes les 30 minutes au SensoTimer par un système sans fil. Le taux d'humidité souhaité peut être réglé à 5 niveaux sur le SensoTimer. Il démarre l'arrosage automatiquement au moment prédéfini si le taux d'humidité est inférieur à la valeur souhaitée. Grâce à l'écran amovible et aux 5 touches de commande, la programmation est très simple. Il est possible de régler jusqu'à deux périodes d'arrosage par jour. La durée maximale d'arrosage est de 90 minutes. La fonction eco!ogic permet de retarder l'arrosage de 1 à 7 jours. L'arrosage manuel reste toujours possible. La touche intégrée permettant de désactiver l'arrosage interrompt la programmation de l'arrosage pour 24 heures. Seule l'eau dont vous avez besoin est utilisée.
Vers le produit SensoTimer ST6 eco!ogic
Le SensoTimer ST6 Duo eco!ogic permet d'arroser deux zones distinctes du jardin aux besoins différents.
Applications compatibles
Arroseurs oscillants
Surface d’arrosage réglable progressivement – jusqu'à 320 m² maximum.
Kärcher Rain System®
Combiné au SensoTimer ST6 eco!ogic, il permet de gérer l'arrosage en fonction des besoins.
Arroseurs circulaires, à impulsions et rotatifs
Surface d'arrosage de 30 à 360°.
Arroseur de surfaces multifonction
6 buses de formes différentes pour des arrosages différents
Bon sens écologique.
La technologie intelligente et efficace de Kärcher ainsi que les produits parfaitement adaptés les uns aux autres assurent une utilisation responsable des ressources naturelles. En élargissant la gamme eco!ogic aux produits destinés au jardin, Kärcher fait également preuve de responsabilité écologique dans son secteur de produits le plus récent. La suppression de la consommation de courant en mode veille et la commande d'arrosage extrêmement efficace en sont des exemples clairs.
Arrosage efficace.
La technologie intelligente et efficace de Kärcher ainsi que les produits assurent l’utilisation responsable de ressources naturelles. En étendant la gamme Eco !ogic aux produits pour le jardin, Kärcher a démontré son sens des responsabilités écologique pour ses nouveaux produits.
Ceci se traduit par exemple par une élimination de la consommation d’énergie lorsque le produit est en veille, ou un système d’arrosage procurant un maximum de rendement.
1 Alimentation par des sources d'eau alternatives.
2 Contrôle de la distribution de l'eau.
3 Transport de la quantité d'eau nécessaire.
4 Arrosage sans gaspillage d'eau.
Économiser l'énergie
Les pompes de haute qualité Kärcher sont idéales pour exploiter l'eau de sources alternatives. Pratique à utiliser, elles s'allument et s'éteignent automatiquement en fonction des besoins en eau. Elles offrent en outre une longue durée de vie. Les pompes multicellulaires sont encore plus performantes, efficaces et silencieuses. Pour un débit identique, elles consomment 30% d'énergie en moins que les pompes jet classiques. Grâce à leur fonction veille 0 watts, les modèles eco!ogic se montrent encore plus économiques.
Économiser l'eau
Le programmateur d'arrosage SensoTimer™ utilise des capteurs d'humidité sans fil pour assurer un arrosage intelligent et efficace. Il mesure et transmet les valeur d'humidité du sol toutes les 30 minutes. Ainsi, l'arrosage n'est effectué que lorsqu'il est réellement nécessaire. Afin d'éviter tout excès d'arrosage, le capteur mesure l'humidité à proximité des racines. Enfin, il est possible de retarder l'arrosage à l'aide de la fonction eco!ogic, ce qui permet d'économiser encore davantage d'eau.
Une réflexion responsable pour le choix des matériaux
Pour Kärcher, le choix des matériaux doit faire l'objet d'une réflexion approfondie. C'est pourquoi vous ne trouverez dans nos produits aucune trace de substances nocives pour la santé et l'environnement, telles que du phtalate ou des métaux lourds. En outre, nous avons optimisé la fonctionnalité et la maniabilité de nos tuyaux, désormais plus convaincants que jamais en termes de robustesse, souplesse et résistance au pliage.
Une efficacité maximale
Le Kärcher Rain System™ arrose précisément là où vos plantes ont besoin d'eau et s'intègre harmonieusement dans une haie, un buisson, un jardin potager ou un parterre de fleurs. L'eau parvient exactement là où vous le souhaitez, sans pertes, pour un arrosage respectueux de l'environnement et de votre portefeuille. La pression est répartie de manière homogène, ce qui assure un apport d'eau constant, même avec un tuyau de 50 m. Vous pouvez toutefois régler le débit d'eau en fonction des besoins.
Vidéos
Vous voulez en apprendre davantage sur les systèmes d'arrosage Kärcher ?
Cliquez sur l'image d'aperçu pour voir les appareils en action.