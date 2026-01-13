Raccords et lances

L'eau sous sa plus belle forme. Une irrigation optimale ne peut être obtenue que par des formes d'arrosage parfaitement ajustés. Avec sa large gamme de lances et de pistolets d'arrosage, Kärcher est sûr d'avoir la bonne solution pour chaque besoin. La forme d'arrosage et la quantité d'eau peuvent être ajustées avec précision d'une plante à l'autre, en fonction des besoins et de manière à ménager les plantes, ce qui garantit un soin exemplaire des plantes. Un effet secondaire agréable : le gaspillage d'eau inutile est pratiquement éliminé. La bonne quantité d'eau précieuse atterrit exactement là où il le faut. Et avec le Waterbooster WBS 3, même les saletés légères peuvent être éliminées rapidement et sans effort. L'arme secrète innovante pour le nettoyage intermédiaire autour du jardin.