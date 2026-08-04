Purificateur d'air AF 100

Mieux respirer pour mieux travailler

Respirez à fond et profitez de cette sensation de bien-être : le Kärcher AF 100 purifie et assainit l'air dans les bureaux, les salles de réunion, les établissements gastronomiques et autres lieux clos à usage professionnel. Grâce à notre filtre à air professionnel, vous bénéficiez d'un air frais et propre dans vos locaux. Le purificateur d'air ultramoderne AF 100 saura répondre à toutes vos exigences.

Le système de filtration unique en son genre de l'AF 100 élimine les agents pathogènes, les virus et les bactéries présents dans l'air. Sept filtres conçus sur mesure agissent ensemble pour vous garantir en permanence une qualité d'air irréprochable et contrôlable.

Nos kits de filtration « High Protect 13 Solution » et « HEPA 14 Solution » assurent une sécurité élevée en vous protégeant des agents pathogènes transmissibles dans l'air tels que les virus et les bactéries, qui pourraient autrement rester en suspension dans l'air ambiant pendant des heures sous forme de gouttelettes et d'aérosols.