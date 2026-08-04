Purificateur d'air AF 100
Pour que nous puissions tous respirer à fond. Pour une qualité optimale de l'air au quotidien dans les lieux de travail : le filtre à air Kärcher réduit les virus, les bactéries, les allergènes, les poussières fines et les odeurs.
Une mauvaise qualité de l'air entraîne souvent des problèmes de concentration et une sensation d'inconfort. Causée par les émanations des moquettes, la dispersion du pollen et les germes, ou résultant d'une longue conférence dans une salle de réunion, elle peut induire un manque de concentration, des maux de tête, un nez bouché voire des crises d'asthme. Les personnes souffrant d'allergies sont les premières touchées par ces nuisances. Grâce à notre purificateur d'air, vous pouvez à nouveau respirer à pleins poumons : une fois activé, le purificateur d'air Kärcher AF 100 élimine les allergènes et les substances nocives présents dans l'air.
Le purificateur d'air AF 100 en action
Mieux respirer pour mieux travailler
Respirez à fond et profitez de cette sensation de bien-être : le Kärcher AF 100 purifie et assainit l'air dans les bureaux, les salles de réunion, les établissements gastronomiques et autres lieux clos à usage professionnel. Grâce à notre filtre à air professionnel, vous bénéficiez d'un air frais et propre dans vos locaux. Le purificateur d'air ultramoderne AF 100 saura répondre à toutes vos exigences.
Le système de filtration unique en son genre de l'AF 100 élimine les agents pathogènes, les virus et les bactéries présents dans l'air. Sept filtres conçus sur mesure agissent ensemble pour vous garantir en permanence une qualité d'air irréprochable et contrôlable.
Nos kits de filtration « High Protect 13 Solution » et « HEPA 14 Solution » assurent une sécurité élevée en vous protégeant des agents pathogènes transmissibles dans l'air tels que les virus et les bactéries, qui pourraient autrement rester en suspension dans l'air ambiant pendant des heures sous forme de gouttelettes et d'aérosols.
Voici vos avantages
- Filtration continue de l'air pollué
- Élimination des bactéries, des allergènes et des odeurs
- Réduction fiable de la charge virale
- Des moteurs puissants pour les locaux étendus
- Design moderne et compact de l'appareil
- Réduction du risque d'infection par des germes et des aérosols
- Flexibilité grâce aux roulettes mobiles
- Kits de filtration certifiés disponibles
- Fonctionnement silencieux sans bruits gênants grâce au faible niveau sonore
Voici comment fonctionne notre purificateur d'air Kärcher
DES FILTRES POUR TOUTES LES SITUATIONS
Les systèmes de filtration de nos purificateurs d'air Kärcher sont basés sur une technologie de pointe. Profitez des atouts imbattables de nos filtres :
- Filtres polyvalents à large spectre d'action
- Quatre éléments filtrants différents
- Élimination efficace des bactéries, des odeurs et des allergènes
- Résultat optimal grâce au préfiltre et au système de filtration
- Affichage de l'état du filtre pour vous tenir informé
FIABLE AU QUOTIDIEN COMME AU TRAVAIL
Finissez-en avec l'air irrespirable – grâce à nos purificateurs d'air professionnels, vous bénéficiez d'une qualité optimale de l'air pour vos collaborateurs ou vos clients :
- Baisse du taux d'infection
- Faible risque de transmission de maladies
- Amélioration de la qualité de l'air
- Élimination des odeurs
- Plus d'énergie pendant les heures de travail
AFFICHEUR INTÉGRÉ
L'affichage intelligent intégré indique le taux de particules fines PM2,5 dans la pièce ainsi que la durée de vie du filtre en pourcentage. En mode automatique, la logique de l'appareil commande le ventilateur en fonction de la pollution aux PM2,5 dans l'air ambiant.
Atouts du purificateur d'air Kärcher AF 100 avec filtre HEPA 14 intégré
Domaines d'utilisation : un seul produit pour une multitude d'usages
Que ce soit au bureau, dans une chambre d'hôtel, dans les écoles, les salles d'attente ou les salles de réunion : nous voulons pouvoir respirer de l'air propre partout, la conscience tranquille. Le filtre à air Kärcher élimine efficacement les aérosols, les virus, les allergènes et de nombreuses autres substances nocives présents dans l'air dans les lieux clos.
Secteur industriel et bureaux
La propreté de l'air sur le lieu de travail constitue un défi dans toutes les entreprises. Que ce soit dans le secteur industriel, dans les petits ou les grands bureaux, les salles de réunion ou au coin café. On doit pouvoir se sentir en sécurité sur son lieu de travail. Le purificateur d'air Kärcher AF 100 élimine de manière fiable les substances nocives présentes dans l'air dans les lieux clos pour une sécurité maximale sur le lieu de travail. Grâce à sa technologie unique de filtration de l'air, il réduit la concentration d'aérosols dans l'air et aide ainsi à faire baisser le risque d'infection.
Éducation et établissements publics
Que ce soit dans le secteur de l'éducation, dans les centres sportifs ou dans l'administration : le purificateur d'air Kärcher AF 100 garantit un air propre et exempt de germes dans tous les établissements. Même dans les salles de classe bondées ou les jardins d'enfants, le filtre à air Kärcher permet de bénéficier durablement d'une qualité optimale de l'air. Il élimine les substances nocives présentes dans l'air et réduit le risque d'infection dû aux germes et aux aérosols.
Hôtellerie
Dans le secteur hôtelier professionnel, le bien-être est notamment un aspect primordial. La sécurité des clients et du personnel est une priorité absolue. Le purificateur d'air AF 100 élimine de manière fiable les substances nocives, les virus et les bactéries présents dans l'air dans toutes les zones d'accueil du public. Il garantit une qualité optimale de l'air, du hall jusqu'aux espaces de remise en forme et de bien-être en passant par les lieux de passage, l'espace gastronomique et les autres zones d'accueil du public. Il filtre partout où cela est nécessaire. Grâce à son design mobile primé, il permet une utilisation flexible et polyvalente.
Gastronomie
La purification de l'air est essentielle dans les établissements gastronomiques très fréquentés tels que les restaurants, les cafés et les cantines. L'air propre sert à protéger l'ensemble des clients et du personnel de service. En raison du grand nombre de personnes réunies dans un espace confiné, la qualité de l'air se dégrade à toute vitesse, ce qui implique des risques de contamination et de propagation rapide des agents pathogènes dans l'air. Le purificateur d'air Kärcher AF 100 ultramoderne élimine non seulement les aérosols, mais également les odeurs présents dans l'air dans les lieux clos. Utilisable en salle, mais également pour les sanitaires, les bars et les cuisines.
Établissements médicaux
Le purificateur d'air AF 100 est la solution idéale pour une purification professionnelle et hygiénique de l'air dans les lieux exposés aux germes tels que les hôpitaux, les cabinets médicaux ou les EHPAD. Grâce à son design flexible, il permet une utilisation mobile et polyvalente directement sur place. Pratique et simple. Grâce à son système de filtration performant, il garantit de manière fiable la propreté de l'air et la sécurité des patients ainsi que du personnel médical.
Secteur des services
Dans l'ensemble du secteur des services, la qualité de l'air dans les lieux clos occupe un rôle important. En matière de respect des normes d'hygiène et d'élimination des substances nocives présentes dans l'air, le purificateur d'air Kärcher AF 100 s'avère idéal pour un usage professionnel. Grâce à son design compact et flexible ainsi qu'à son système de filtration performant, il s'utilise dans des lieux variés.
Qu'est-ce qui est filtré ?
Le purificateur d'air Kärcher filtre les agents pathogènes tels que les virus et les bactéries. Une solution à long terme qui fait bien plus que filtrer les aérosols.
Notre filtre à air Kärcher élimine en outre les poussières, le pollen, les spores de moisissure et d'autres composés nocifs présents dans l'air. À l'aide de ses filtres HEPA spéciaux, l'appareil purifie de manière fiable l'air dans les lieux clos – pour que vous puissiez à nouveau respirer à pleins poumons en toute sérénité.
SPORES DE MOISISSURE
POLLEN
ODEURS
PARTICULES FINES
BACTÉRIES ET VIRUS
COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS
POUSSIÈRES
GAZ CHIMIQUES
À quelle fréquence le filtre doit-il être remplacé ?
En mode automatique, le purificateur d'air mesure automatiquement la qualité de l'air à l'aide d'un capteur laser et ajuste sa puissance avec précision. Ainsi, il garantit en permanence une qualité de l'air constante ainsi qu'une utilisation optimale du filtre. Pour le cas où un remplacement du filtre s'imposerait, nous avons fait en sorte que celui-ci soit aussi facile que possible : il suffit d'ouvrir la trappe latérale, de remplacer le filtre à cartouche et voilà !
En règle générale, la fréquence à laquelle le filtre doit être remplacé ou nettoyé afin de garantir son efficacité et sa fiabilité à long terme augmente en fonction de l'intensité d'utilisation de l'appareil où il est installé. Parmi les signes indiquant qu'un remplacement ou un nettoyage du filtre est nécessaire, on trouve une diminution notable de la puissance d'aspiration du filtre à air. Dans l'idéal, le filtre HEPA 14 doit être remplacé tous les trois mois. Dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène, nous conseillons même un remplacement mensuel.
Nettoyer ou remplacer le filtre ?
Une capacité de filtration élevée constante et un remplacement régulier du filtre sont essentiels, notamment pour les personnes souffrant d'allergies. En fonction de l'utilisation qui en est faite et des sollicitations auxquelles il est soumis, un filtre perd progressivement son efficacité : il est alors temps de le remplacer. Seul un remplacement à intervalles réguliers permet de garantir une qualité élevée constante et une propreté hygiénique. En revanche, le nettoyage à l'eau est déconseillé pour les filtres HEPA 14.
En savoir plus sur nos filtres HEPA 14
Les filtres HEPA 14 : la solution hygiénique pour un air ambiant propre
Les virus, les bactéries, les poussières fines et les allergènes nous accompagnent tous les jours et polluent l'air ambiant dans les bureaux, les hôtels, les hôpitaux, les cabinets médicaux, les écoles et, bien entendu, aussi dans nos maisons et nos appartements. Ils sont souvent la cause de maladies respiratoires à long terme.
Les filtres HEPA 14 Kärcher aident durablement à filtrer les aérosols présents dans l'air dans les lieux clos et à débarrasser l'air des particules nocives. Intégrés dans nos purificateurs d'air et nos aspirateurs poussières Kärcher, ils permettent une purification efficace et fiable de l'air ambiant.