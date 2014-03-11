SOLUTIONS DE NETTOYAGE DE VÉHICULES
Nos systèmes de nettoyage de l’intérieur et l’extérieur des voitures et véhicules utilitaires garantissent des résultats de nettoyage fiables et performants. Ces solutions hautement efficaces permettent ainsi de réaliser des économies. La gamme comprend des portiques de lavage, des installations de nettoyage de véhicules en libre-service, des aspirateurs en libre-service et d’autres appareils extérieurs, des systèmes et bornes de démarrage, des solutions digitales ainsi que des systèmes de recyclage d’eau et des produits de nettoyage. Le lavage de voiture est entièrement adapté à vos besoins.
Portiques de lavage
Votre réussite se mesure au nombre de clients satisfaits. Nos portiques de lavage permettent un nettoyage économique, garantissent des taux de passage efficaces et offrent un résultat optimal – pour vous comme pour vos clients.
Systèmes de lavage pour véhicules utilitaires
Pour le nettoyage des véhicules utilitaires, vous avez besoin d'installations capables de relever tous les défis. Qu'il s'agisse de poids-lourds, de cars ou de véhicules municipaux. Nos systèmes de lavage pour véhicules utilitaires vont feront redécouvrir chaque jour l'efficacité professionnelle.
Systèmes de lavage en libre-service
Les armoires de lavage en libre-service Kärcher sont flexibles et peuvent être adaptés en fonction de vos besoins et des préférences de vos clients. Ces investissements doivent être rentables et mûrement réfléchis. Nous vous conseillerons volontiers dans la recherche dʼune stratégie adaptée et dans sa mise en pratique avec nos solutions complètes et innovantes. Vous pouvez compter sur nous.
Aspirateurs en libre-service et équipements complémentaires
Nos aspirateurs en libre-service et nos équipements complémentaires augmentent automatiquement l'attrait de votre site. Et vous garantissent par la même occasion des revenus complémentaires intéressants.
Solutions numériques
Grâce à nos solutions numériques, vous gérez et optimisez facilement vos installations de lavage, quand et où vous le souhaitez.
Systèmes de recyclage d’eau
Laver son véhicule en bonne conscience. Avec nos systèmes de recyclage des eaux usées, vous investissez dans la durabilité économique. Nos systèmes garantissent une utilisation responsable de l’eau douce et des produits de nettoyage.
Produits de nettoyage
Nos produits de nettoyage innovants offrent un résultat idéal. Vous économisez non seulement de l’argent, mais vous préservez également des ressources précieuses.
Nos systèmes de nettoyage de véhicules : personnalisés en fonction de vos besoins
Ils conviennent à différents profils de clients ayant des exigences très variées. Outre une impression positive, la propreté est surtout synonyme de sécurité et de préservation des valeurs. Chez nous, la devise est donc : « rien n’est impossible ». Nous proposons une solution personnalisée, sur mesure et adaptée à chaque besoin.
Nos portiques de lavage et nos stations de lavage en libre-service pour véhicules constituent une solution de nettoyage économique idéale. Ils conviennent parfaitement aux centres de lavage, aux stations-service, aux concessionnaires automobiles, aux garages et aux sociétés de location de véhicules. De leur côté, les installations de nettoyage pour véhicules utilitaires et poids-lourds permettent aux entreprises de transport, aux sociétés de bus ou aux communes de faire briller leur parc.
Nos systèmes de nettoyage de véhicules comme partenaires solides pour votre réussite
Grâce à notre expérience dans le domaine du nettoyage des véhicules, nous savons exactement ce qui est important et ce qui le sera à l’avenir. Vos clients et vous-même pouvez ainsi profiter des avantages suivants :
Marque
Vous bénéficiez d’un partenaire expérimenté qui vous emmène vers le succès grâce à des décennies d’expertise et de connaissance. En tant qu’entreprise solide et ayant une grande expérience dans la fabrication de systèmes de nettoyage de véhicules, nous sommes à vos côtés pour vous aider à trouver une solution de nettoyage sur mesure. Grâce à l’excellente réputation de notre marque, nous vous aidons à augmenter votre chiffre d’affaires et à atteindre vos objectifs. Car notre mission est d’atteindre votre objectif.
Qualité
Notre qualité reconnue est la clé de votre succès. La technologie sophistiquée de nos produits a fait ses preuves. La qualité Kärcher est également présente dans le produit, sans compromis. Notre label de qualité tient ses promesses. Cela vaut également pour nos systèmes de nettoyage de véhicules et les accessoires correspondants. Écrivez l’histoire de votre succès : vous êtes toujours parfaitement équipé avec nos systèmes.
Conseil
Nous sommes à vos côtés dès le début de votre projet et jusqu’à sa mise en œuvre pour vous aider à réussir. Kärcher vous soutient dans le choix de chaque système de nettoyage de véhicule. En tant que fabricant et fournisseur complet de solutions de nettoyage, nous vous accompagnons de la première analyse du site jusqu’à l’installation finale, en passant par un marketing réussi. Vous pouvez également compter sur la qualité de notre service après la mise en route.
Service
Véhicule propre, service propre. Nous vous garantissons une qualité supérieure tout au long de la vie du produit. Nous offrons ainsi le service adapté à vos besoins. Notre service client Kärcher et nos partenaires de service formés en usine garantissent un fonctionnement irréprochable de votre installation à long terme. Si quelque chose ne fonctionne pas, nous sommes là pour vous aider à trouver une solution adaptée.
Financement
Nous faisons briller vos finances. Nous vous proposons des solutions de financement standardisées et personnalisées, adaptées à vos besoins et vos exigences.
Durabilité
Un véhicule propre est agréable et synonyme de bonne conscience. Mais le lavage de véhicules ne se résume pas qu’à d’excellents résultats de nettoyage. Il s’agit d’un service durable et responsable de nos installations et donc de la responsabilité des exploitants et des clients. L’objectif est d’utiliser de manière responsable les ressources d’eau, d’énergie et de produits de nettoyage.
Centre de lavage Kärcher
Embarquez dans l'aventure d'un Centre de Lavage Kärcher et bénéficiez d'un partenariat de qualité avec Kärcher. Profitez de nombreux avantages tels qu'un accompagnement personnalisé, des solutions de financement, la maintenance du matériel, l'utilisation de la notoriété de la marque Kärcher, et bien plus encore.
Détergents
Nos détergents agissent efficacement, quelle que soit la dureté de l’eau, et sont précisément adaptés aux installations de lavage Kärcher. Des ingrédients spéciaux protègent de la corrosion tous les composants en contact avec l’eau. Les produits ASF Kärcher sont, de par leurs formules brevetées, particulièrement respectueux de l’environnement.
Pour les stations de lavage pour véhicules légers
Associés aux portiques de lavage Kärcher, nos détergents garantissent un lavage irréprochable des voitures.
Pour les nettoyeurs haute pression stationnaires
Les détergents Kärcher combinés au nettoyage à la haute pression offrent d'excellents résultats de nettoyage.
Pour les camions et les véhicules utilitaires
Nos détergents nettoient efficacement et viennent à bout des salissures les plus tenaces rencontrées sur les camions ou les véhicules utilitaires.
Pour le lavage automobile en libre-service
Alliés aux armoires de lavage en libre-service, nos détergents assurent un lavage parfait des véhicules.
Un nettoyage rentable des voitures et des camions
Depuis la planification jusqu'à la conception personnalisée, notre concept flexible est taillé sur mesure pour répondre à vos besoins. Kärcher excelle dans la fabrication d'installations de lavage depuis des décennies. Notre expérience en tant que fabricant de stations de lavage ayant des milliers de systèmes installés vous donne la garantie que Kärcher constituera un partenaire expérimenté à vos côtés.
Une satisfaction complète
Kärcher met tout en œuvre pour assurer dès le départ et durablement une satisfaction complète de tous les clients concessionnaires, stations-services, investisseurs ou stations de lavage. Kärcher propose pour chaque application et chaque utilisateur des solutions bien pensées, alliant qualité et rentabilité. Vous allez pouvoir vous en remettre pleinement à nos solutions, comme le font nos clients depuis près de 80 ans.
Une station de lavage Kärcher : un réel investissement
La procédure de construction d'une nouvelle installation de lavage Kärcher ou d'un tunnel de lavage commence par un conseil complet. Celui-ci comprend une évaluation du site et une étude de rentabilité visant à identifier la taille du système et l'équipement optimal. Ensuite, la nouvelle installation de lavage est configurée et conçue selon vos indications. Que vous souhaitiez acheter un portique de lavage ou une installation de lavage haute pression en libre-service, nous vous accompagnons dans l'étude préalable à la construction, dans la demande de permis et des autorisations relatives à la législation sur l'eau et nous mettons concrètement en œuvre votre projet. Cela comprend tant le processus de planification complet que la réalisation. Si vous le souhaitez, la construction de votre installation peut se faire « clés en main ». Afin de vous assurer un travail de la meilleure qualité, nous collaborons avec des partenaires expérimentés. Au besoin, nous vous soutenons également dans le financement de votre station de lavage Kärcher.
Assistance même après la mise en service
Nous restons à la disposition de nos clients également après la planification effective et la construction de l'installation de lavage Kärcher. Nous fournissons alors une assistance aux utilisateurs et au fonctionnement, des sessions d'orientation et des formations techniques, un service clientèle et un soutien marketing afin de garantir l'exploitation rentable de votre centre de lavage.
Récompenses
Kärcher élu "Meilleure marque 2016" du magazine PROFI-Werkstatt
Kärcher a été élu meilleure marque d’équipements après-vente automobile par les lecteurs du magazine allemand « Profi Werkstatt ». Dans la catégorie « Car Wash », Kärcher a pris la première place pour la deuxième fois consécutive et a reçu le prix très convoité du « BEST BRAND 2016 », dont la récompense a été remise lors du salon Automechanika de Francfort.
Kärcher reçoit le « Best Brands Award »
Les célèbres revues spécialisées « AUTOHAUS » et « Auto Service Praxis » ont récompensé les marques préférées du secteur automobile. L'image de Kärcher s'est distinguée dans la catégorie « Installations de lavage ». L'enquête « Best Brands », menée par l'institut d'études de marché « Plus » auprès de 650 lecteurs des magazines « AUTOHAUS » et « Auto Service Praxis », identifie les fournisseurs jouissant de la meilleure image dans douze groupes de produits.
Kärcher bénéficie de la meilleure image dans la catégorie « Installations de lavage »
Kärcher compte parmi les meilleures marques 2014
Lors d'un vote organisé par le magazine « WERKSTATT aktuell », les lecteurs ont élu Kärcher en tant que meilleure marque de la catégorie « Installations de lavage mobiles et stationnaires ». Un choix parmi 93 marques réparties dans 12 catégories était proposé, soit un échantillon représentatif des marques les plus importantes sur les marchés concernés. Au total, ce sont près de 400 lecteurs fidèles qui ont participé au vote organisé avec le soutien de l'organisation d'experts DEKRA.
Nous sommes là pour vous !
Nous répondons à toutes vos questions concernant les installations de lavage et les systèmes de nettoyage de véhicules avec amabilité et compétence tout en étant orientés vers la recherche de solutions. Tout notre personnel est parfaitement familiarisé avec les installations, les appareils et les produits de nettoyage, afin de vous apporter un conseil personnalisé dès le premier contact téléphonique et définir le cas échéant un rendez-vous.