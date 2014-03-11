SOLUTIONS DE NETTOYAGE DE VÉHICULES

Nos systèmes de nettoyage de véhicules : personnalisés en fonction de vos besoins

Ils conviennent à différents profils de clients ayant des exigences très variées. Outre une impression positive, la propreté est surtout synonyme de sécurité et de préservation des valeurs. Chez nous, la devise est donc : « rien n’est impossible ». Nous proposons une solution personnalisée, sur mesure et adaptée à chaque besoin.

Nos portiques de lavage et nos stations de lavage en libre-service pour véhicules constituent une solution de nettoyage économique idéale. Ils conviennent parfaitement aux centres de lavage, aux stations-service, aux concessionnaires automobiles, aux garages et aux sociétés de location de véhicules. De leur côté, les installations de nettoyage pour véhicules utilitaires et poids-lourds permettent aux entreprises de transport, aux sociétés de bus ou aux communes de faire briller leur parc.