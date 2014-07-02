Armoires de lavage

Les systèmes de lavage en libre-service Kärcher sont flexibles et peuvent être adaptés en fonction de vos besoins et des préférences de vos clients. Ces investissements doivent être rentables et mûrement réfléchis. Nous vous conseillerons volontiers dans la recherche dʼune stratégie adaptée et dans sa mise en pratique avec nos solutions complètes et innovantes. Vous pouvez compter sur nous. 

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Des solutions sophistiquées garantissant votre succès

Nos installations de lavage en libre-service sont efficaces, fiables et de très grande qualité. Nos options configurables et offres complémentaires sont utiles pour augmenter votre chiffre dʼaffaires et répondre aux demandes variées des clients. Votre solution sera complètement adaptée à vos besoins spécifiques.

Armoire de lavage monopiste SB OB

Armoire de lavage monopiste
Une solution complète et économique : les armoires de lavage monopiste de Kärcher sont idéales pour les stations de lavage ou les petits parcs de véhicules.

Waschbetrieb

Armoire de lavage multipiste
Compacte et économique, l'armoire de lavage multipiste permet un lavage de voiture rentable sur 2 à 4 pistes. Elle peut être configurée pour avoir jusqu'à 8 pistes de lavage.

Stahlbau für Waschplätze

Structure pour pistes de lavage
Elégante, la structure en acier pour pistes de lavage est disponible avec différentes options au choix (toit, cloisons, ...). Le concept dʼéclairage bien pensé permet d'orienter le client.

Asoiration de l'intérieur de la voiture avec les aspirateur en libre service

Aspirateurs en libre-service
Les aspirateurs en libre-service Kärcher à une ou deux pistes sont faciles à utiliser et sont dotés d'un suceur d'aspiration ergonomique pour les zones difficiles d'accès.

Plus d'informations sur la gamme d'aspirateurs en libre-service

Armoire de lavage monopiste SB OB : hautes performances et faible encombrement

Les armoires de lavage monopiste Kärcher occupent très peu dʼespace au sol mais offrent une solution de lavage complète pour un investissement réduit. La solution idéale pour débuter le lavage professionnel ou pour nettoyer de petites flottes de véhicules.

lavage à la mousse

Pour un lavage complet :
La solution pour le prélavage et le lavage à la mousse dans les espaces confinés.

Nettoyage de moto à la haute pression

Pour un lavage avec ou sans brosse : 
Modèle idéal pour un prélavage complet et un lavage intermédiaire rapide.

Contrôle total via écran tactile

Contrôle total via écran tactile
Affichage de toutes les données de fonctionnement pertinentes sur simple pression de boutons.

Programmes explicites de lavage

Programmes explicites
Sélection facile des programmes de lavage avec affichage du temps de lavage restant.

 

Rangement optimal

Rangement optimal
Equipement avec support de lance haute pression et stockage de flexible.

Longue durée de vie

Longue durée de vie
Adoucisseur dʼeau permettant de réduire les dépôts calcaires et de prolonger la durée de vie de lʼappareil.

Pour toutes les exigences : les armoires de lavage multipistes Kärcher

Kärcher vous offre la solution parfaite pour chaque emplacement : le SB MB pour deux à quatre pistes de lavage en version Skid ou en version Cab et le SB MU pour quatre à huit pistes de lavage en version conteneur ou en version composants à installer.

Mehrplatz Waschanlage

Innovante et ultra-compacte : l'armoire de lavage multipiste SB MB

Simple à installer, connecter et démarrer: l'armoire de lavage SB MB est prête à l'emploi en un rien de temps, car l'équipement est préinstallé en usine dans une armoire. Le système de dosage des détergent précis et la très grande qualité des matériaux utilisés garantissent l'efficacité du système et la longue durée de vie de l'appareil.

SB wash

Conception compacte
Tous les composants sont dans une seule et même armoire pour une faible occupation de l'espace au sol.

SB wash

Protection contre le vandalisme
Le système à deux clés permet d'ouvrir la machine pendant que la caisse reste fermée.

SB wash

Fiabilité
Les pompes doseuses pneumatiques garantissent le réglage du débit selon la cadence pour une sécurité optimale sur chaque piste de lavage.

SB wash

Efficacité énergétique
Les pompes à moteur asynchrone refroidies par eau réduisent la consommation énergétique et les coûts d'exploitation.

SB wash

Consommation d'eau réduite
L'utilisation de mousse sèche réduit la consommation d'eau et économise les ressources naturelles.

SB wash

Maintenance facile
Deux portes permettent, grâce à une entretoise amovible, dʼavoir rapidement accès à la partie technique, aux équipements et aux détergents.

SB wash

Programmation flexible
La programmation individuelle (jusqu'à 11 programmes de lavage) répond à tous les besoins.

SB wash

Propre et économique
Les détergents concentrés Kärcher réduisent les coûts de consommation et d'exploitation.

Les différentes versions de l'armoire de lavage SB MB :

SB wash skid version white

Version Skid
Tous les composants sont prémontés en usine et aussitôt placés et raccordés dans un local technique disponible sur le site.

SB wash cab version white

Version Cab
Version « armoire » de très grande qualité avec cadres en acier inoxydable et portes en PVC très résistant pour être installée à lʼextérieur.

SB wash cab1&2 version white

Versions Cab 1 et Cab 2
La version Cab 1 - avec brosse de lavage et lance haute pression combinée - ou la version Cab 2 - avec brosse de lavage et lance haute pression séparées - sont installées entre les pistes de lavage.

Complètement adapté à votre station de lavage : le SB MU.

La conception modulaire de notre SB MU offre une liberté maximale dans la configuration et la capacité à sʼadapter aux conditions sur site. Vous déterminez le nombre de pistes de lavage (entre 4 et 8) et sélectionnez les programmes de lavage adaptés à vos besoins.

Composants et équipements de lavage peuvent être combinés pour répondre à des exigences spécifiques. Une polyvalence qui paie: si votre entreprise se développe, votre centre de lavage peut être agrandi jusqu'à huit pistes de lavage sans grande dépense.

SB line MU
SB wash

Nettoyage facile des jantes
Le nettoyage des jantes s'effectue à l'aide de la lance haute pression. Pas besoin d'un outil de lavage séparé.

SB wash

Lavage du véhicule sans contact
Le détergent moussant RM 838 associé à la lance 3 en 1 permettent de laver des véhicules, sans brosse, ni contact.

SB wash

Brillance sans trace
Séchage du véhicule sans taches grâce à l'osmoseur intégré qui dissout les minéraux de l'eau.

SB wash

Fonctionnement intuitif
Sélection simple des programmes de lavage via un bouton rotatif. Affichage du temps de lavage restant.

Les différents modèles de SB MU :

Container Waschanlage

Version Conteneur
Installation complète livrée prête à lʼemploi dans un conteneur. Elle est rapidement réglable et opérationnelle.

SB wash

Version Composants
Les composants de lʼinstallation sont livrés et implantés dans votre local technique déjà existant.

 

Structure en acier Kärcher pour pistes de lavage

Les clients apprécient les atmosphères haut de gamme, propres et professionnelles de nos pistes de lavage, au design séduisant et personnalisé. La structure en acier Kärcher est très fonctionnelle, robuste mais aussi très esthétique. Le système dʼéclairage, bien pensé et élégamment intégré sous le toit, aide à orienter les clients dans la station de lavage. 

Selbstbedienungs Waschanlage

Flexible
La structure en acier Kärcher est la solution idéale pour les stations de lavage dotées d'une à huit pistes de lavage.

SB wash

Multifonction
Stockage intégré des équipements de lavage, y compris la télécommande.

SB wash

Cloisons de séparation au choix
Les parois de séparation sont disponibles en verre, en Trespa® ou en bâche. Elles peuvent être conçues et imprimées sur mesure.

 

SB wash

Toit au choix
A vous de choisir le toit selon vos goûts : voûté et transparent en polycarbonate rigide ou en tôle trapézoïdale discrète et résistante.

Nettoyage d'une voiture en libre service avec une lance à mousse haute performance

Outils de lavage : Design moderne et qualité éprouvée de la marque Kärcher

Les outils de nettoyage Kärcher, à la fois esthétiques et performants, possèdent un design moderne et attractif qui fixe de nouveaux standards. Kärcher développe et fabrique ces outils, parfaits pour le nettoyage des véhicules en libre-service.

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Nos équipes sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous apporter un conseil personnalisé.

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