Armoires de lavage

Complètement adapté à votre station de lavage : le SB MU.

La conception modulaire de notre SB MU offre une liberté maximale dans la configuration et la capacité à sʼadapter aux conditions sur site. Vous déterminez le nombre de pistes de lavage (entre 4 et 8) et sélectionnez les programmes de lavage adaptés à vos besoins.

Composants et équipements de lavage peuvent être combinés pour répondre à des exigences spécifiques. Une polyvalence qui paie: si votre entreprise se développe, votre centre de lavage peut être agrandi jusqu'à huit pistes de lavage sans grande dépense.