Aspirateurs et équipements complémentaires en libre-service

4 appareils pour fidéliser la clientèle des stations de lavage :

Le brosse-tapis nettoie les tapis des véhicules sans eau. Il est également disponible avec une tablette permettant de déposer les tapis pendant le nettoyage.

Le distributeur d'eau et air offre un contrôle et un réglage précis de la pression des pneus ainsi que le remplissage du réservoir de lave-glace. Il peut être équipé sur demande d'un dispositif antigel intégré.

La borne de gonflage permet le contrôle et le réglage précis de la pression des pneus. Elle peut être équipée sur demande d'un dispositif antigel intégré.

Le parfumeur / désodorisant neutralise instantanément les odeurs désagréables comme celle de la fumée de cigarette dans le véhicule. Il peut être équipé sur demande d'un dispositif antigel intégré.