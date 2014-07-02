Aspirateurs et équipements complémentaires en libre-service

Les aspirateurs et équipements complémentaires en libre-service de Kärcher augmentent automatiquement lʼattractivité de votre station de lavage et par conséquent vos recettes.

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Kärcher

Les aspirateurs en libre-service SB VC

Nos aspirateurs en libre-service SB VC vous offrent la meilleure aspiration associée au confort et à un design innovant. Tous les modèles sont flexibles, nécessitent peu d'entretien et assurent la satisfaction du client.

Si votre station de lavage le permet, nous vous recommandons dʼinstaller notre système d'aspiration centralisée. Il intègre la centrale d'aspiration, le filtre et le système de commande dans une unité compacte. Il offre dʼexcellents résultats de nettoyage, est conçu pour fonctionner en continu et est très fiable et facile dʼentretien.

SB vacuums

Réglage optimal de la puissance
Grâce à un compresseur à canal latéral avec réglage intelligent, le concept dʼentraînement moderne réduit les besoins énergétiques au strict minimum, tandis que vos clients profitent de la pleine puissance dʼaspiration.

SB vacuums

Simple d'utilisation
Lʼutilisation est simple et si intuitive quʼelle se passe dʼexplications. Grâce aux options ergonomiques comme le flexible dʼaspiration guidé par le haut, il est possible dʼaller dans les moindres recoins du véhicule.

SB vacuums

Modulable
Même pour nos centrales d'aspiration, cʼest vous qui décidez, en fonction de vos besoins et de votre espace, du nombre de pistes dʼaspiration et si les composants centraux doivent être livrés avec ou sans protection.

SB vacuums

Maintenance réduite et facile
Grâce au décolmatage automatique du filtre, lʼinstallation est facile à entretenir et son fonctionnement est fiable. Un bypass assure un flux dʼair dans la tuyauterie qui a une fonction dʼauto-nettoyage.

Les équipements complémentaires en libre-service

Les appareils complémentaires en libre-service Kärcher rendent votre centre de lavage plus attrayant et lui assurent ainsi des recettes supplémentaires intéressantes.

Equipements complémentaires
4 appareils pour fidéliser la clientèle des stations de lavage :

Le brosse-tapis nettoie les tapis des véhicules sans eau. Il est également disponible avec une tablette permettant de déposer les tapis pendant le nettoyage.

Le distributeur d'eau et air offre un contrôle et un réglage précis de la pression des pneus ainsi que le remplissage du réservoir de lave-glace. Il peut être équipé sur demande d'un dispositif antigel intégré.

La borne de gonflage permet le contrôle et le réglage précis de la pression des pneus. Elle peut être équipée sur demande d'un dispositif antigel intégré.

Le parfumeur / désodorisant neutralise instantanément les odeurs désagréables comme celle de la fumée de cigarette dans le véhicule. Il peut être équipé sur demande d'un dispositif antigel intégré.

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