Notre raison d’être
Notre raison d’être exprime la raison de notre existence et ce que nous faisons en tant qu’entreprise pour contribuer à un monde meilleur, au-delà de la seule réussite économique.
La raison d'être de Kärcher offre à nos employés une orientation et donne un sens plus profond à leur travail quotidien. Elle aide également nos clients et nos partenaires commerciaux à comprendre ce que la marque et l'entreprise représentent et quelles sont les convictions et les valeurs que nous partageons. Les colaborateurs Kärcher du monde entier collaborent ensemble le but de l'entreprise.
Renouveler
Pour soutenir ce qui nous tient à cœur, un processus continu de renouvellement est nécessaire. L'accent mis sur le renouvellement permanent est profondément ancré dans notre entreprise et notre culture. Ce processus de renouvellement maintient la valeur tout en créant un espace pour les nouvelles idées, la croissance et le développement. Le renouvellement est essentiel à la survie. Nous nous efforçons toujours d'être meilleurs.
Durer
Nous apportons une contribution fondamentale à la préservation de la nature et des aspects de la diversité culturelle tels que les valeurs, les traditions et le patrimoine historique. Nous prenons soin des choses, nous les faisons durer plus longtemps et nous maintenons leur valeur. Les entreprises durables contribuent à un monde propre. Nous resterons une entreprise familiale durable pour les générations futures.
Ensemble
Nous sommes caractérisés par la solidarité, la communauté, l'inclusion, la volonté d'aider et le sens de l'ouverture. Notre culture nous unit et nous responsabilise. Chacun d'entre nous apporte son expérience, son point de vue et son expertise. En travaillant en étroite collaboration au sein d'équipes diverses, nous pouvons avoir un impact plus important et créer de nouvelles choses ensemble. Ensemble, nous avons la possibilité d'apprendre les uns des autres et de relever les défis auxquels nous sommes confrontés chaque jour.
Créer
Nous sommes des créateurs. Nous faisons bouger les choses. Nous ne nous contentons pas de parler, nous voulons mettre nos idées en pratique. C'est ce qui nous caractérise depuis le début. Nous transformons le quotidien en quelque chose d'extraordinaire : nous faisons des héros de tous les jours.
Fort
Nous sommes une entreprise forte, une marque confiante et un leader du marché mondial. Notre capacité d'adaptation rapide nous permet de relever les défis et d'établir de nouvelles normes. Nous sommes conscients de notre rôle de leader et de notre responsabilité. Chez Kärcher, nous avons l'énergie et la volonté d'utiliser nos talents pour faire une différence notable.
Empreinte
Nous avons un impact puissant chaque jour. Chez Kärcher, nous avons un impact par notre comportement, notre façon de traiter les autres et la diversité culturelle vécue. Chacun peut faire quelque chose pour changer le monde. Nous sommes responsables de notre monde aux multiples facettes, à la fois individuellement et tous ensemble.
Pour
Nous avons une direction commune. Nous ne restons pas immobiles, nous avançons vers un monde propre. Notre vision claire de l'avenir est d'être centré sur le client et d'être un leader mondial des solutions de nettoyage et de préservation de la valeur - une entreprise qui fait la différence. Notre objectif est de rendre le monde plus propre chaque jour qu'il ne l'était la veille.
Monde
Notre monde est l'ensemble de la planète Terre sur laquelle nous vivons, dont nous utilisons les ressources et dont nous devons prendre soin. Cette planète est composée de nombreux domaines de vie : Les espaces privés, les espaces publics, les lieux de travail et les mondes numériques. Chaque partie du monde mérite d'être nettoyée pour que les gens s'y sentent bien et à l'aise.
Propre
Le nettoyage est au cœur de notre activité. Nous contribuons à nettoyer le monde grâce à nos solutions de nettoyage. Le mot "propre" englobe tous les avantages du nettoyage, tels que la santé, la sécurité, la préservation des valeurs et de la beauté. Nous faisons des affaires propres : nous ne tolérons pas les comportements inappropriés, la corruption ou l'exploitation. Nous traitons toutes les personnes avec confiance et respect et encourageons l'estime mutuelle.