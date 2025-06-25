Notre raison d’être

Ensemble

Nous sommes caractérisés par la solidarité, la communauté, l'inclusion, la volonté d'aider et le sens de l'ouverture. Notre culture nous unit et nous responsabilise. Chacun d'entre nous apporte son expérience, son point de vue et son expertise. En travaillant en étroite collaboration au sein d'équipes diverses, nous pouvons avoir un impact plus important et créer de nouvelles choses ensemble. Ensemble, nous avons la possibilité d'apprendre les uns des autres et de relever les défis auxquels nous sommes confrontés chaque jour.