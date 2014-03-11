MATÉRIELS D'ENTRETIEN DE VOIRIE

Balayeuses de voirie Kärcher avec balais de désherbage

Equipées de balais rotatifs, les balayeuses Kärcher offrent une solution de désherbage mécanique. Cette méthode permet l’arrachage des parties aériennes voire racinaires de la végétation indésirable par action mécanique.

Les herbes, racines et graines sont ensuite aspirées dans la cuve afin de prévenir la germination et repousse sur site.

Grâce au système de bennage hydraulique de nos véhicules de nettoyage urbain, les déchets peuvent ensuite être évacués dans une benne ou un conteneur.



Cette solution de désherbage mécanique offre de multiples avantages :

Rendement élevé

Efficacité en un seul passage, visible dès l’intervention

Idéale pour des opérations de désherbage sur de grandes surfaces mais aussi dans les zones encombrées (ex: zones hyper-centre avec mobiliers urbains…)