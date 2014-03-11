MATÉRIELS D'ENTRETIEN DE VOIRIE
Nos balayeuses de voirie et véhicules porte-outils municipaux possèdent une forte puissance : 26 à 156 cv (18,9 à 115 kW). Ces véhicules de nettoyage urbain séduisent par leurs résultats parfaits, leur robustesse et des possibilités d'utilisation presque illimitées. Pour profiter de tout le potentiel de ces véhicules porte-outils, vous disposez d'accessoires spéciaux. Des solutions optimales pour diverses applications et conçues avec des fabricants d'accessoires renommés. Un concentré de savoir-faire en matière de technique et d'application réuni pour une rentabilité exemplaire grâce à une utilisation optimale des appareils.
Demander un(e) devis/démo
Le bon véhicule pour chaque application
Balayeuses de voirie
Les balayeuses de voirie Kärcher excellent en milieu urbain. Elles se distinguent dans le balayage de zones piétonnes et des trottoirs, des places de marché, des parkings et des parcs d’exposition.
Véhicules porte-outils
Les porte-outils Kärcher conviennent à de nombreuses utilisations toute l’année. Ils impressionnent par leur performance remarquable, leur robustesse et les zones quasi illimitées sur lesquelles ils peuvent être utilisés.
Balayeuse de voirie MC 250 Euro 6
La MC250 se distingue par de nombreux atouts.
Avec une capacité cuve de 2,5 m³, elle est la championne de sa catégorie. Sa vitesse de déplacement de 60 km/h est complétée par une suspension hydropneumatique des deux essieux et une suspension individuelle des roues avant. Ce véhicule de nettoyage urbain offre une conduite confort qui absorbe toutes les irrégularités de la chaussée. La cabine 2 places spacieuse et insonorisée offre une vision panoramique sur tout l'environnement de travail et un dispositif de commande des plus intuitifs. Enfin, avec son moteur Euro 6 , la balayeuse de voirie MC 250 satisfait aux dernières normes antipollution en vigueur.
MC 250 E!ectric
Découvrez la balayeuse de voirie 100% électrique de 2,5 m3 et engagez-vous pour une ville plus propre et plus verte. La balayeuse électrique MC 250 e!ectric allie performance de nettoyage et respect de l'environnement pour répondre aux enjeux des villes d’aujourd’hui.
Référencée UGAP
Afin de faciliter les démarches, les balayeuses MC 50, MC 150, MC 250 STAGE V et Euro 6, MC 250 e!ectric et le véhicule porte-outils MIC 42 de Kärcher sont référencés UGAP sur la partie voirie.
Applications
Que ce soit sur les rues, les sentiers ou les pelouses ; dans les zones piétonnes, les stades ou les parcs : les véhicules porte-outils Kärcher Municipal sont conçus pour un usage professionnel dans les conditions les plus rudes et répondent à une vaste gamme d’applications au plus haut niveau de performance.
Un condensé de puissance en action – vidéos d'application
MC 150
MC 250 – Quand vous souhaitez le meilleur !
MIC 35 / MIC 42 - Service d'hiver
La polyvalence pour une utilisation toute l'année
Ces véhicules de nettoyage urbain Kärcher proposent de multiples fonctionnalités.
Leur conception modulaire leur permet de passer aisément et en quelques minutes d’une fonction à l’autre.
Equipées d’une rampe de connexion hydraulique avec raccords rapides, le changement des outils est simple et rapide.
Balayage
Entretien de la voirie
Voirie hivernale
Entretien des espaces verts
La maniabilité et une ergonomie idéale
Kärcher prend en charge l’ensemble du processus de l’élaboration jusqu’à la fabrication des machines. En étroite collaboration avec les collectivités, les entreprises de propreté, les entreprises GMS et les industriels, Kärcher conçoit des solutions pratiques et innovantes répondant aux exigences toutes particulières de ses clients. Grâce à cette dynamique d’innovation remarquable, Kärcher est devenu un fournisseur et partenaire incontournable.
Concept de direction articulée
Grâce à leur direction articulée, les véhicules de nettoyage urbain Kärcher offrent une simplicité de conduite et une maniabilité unique.
Disposant d’un faible rayon de braquage, ils performent même dans les zones encombrées.
Cabine ergonomique et confortable
Les balayeuses et porte-outils Kärcher sont dotées de cabines spacieuses offrant une vision panoramique à 360°C. Le conducteur dispose d’une vue dégagée sur l’outil en fonctionnement et l'environnement ; l’efficacité et la sécurité en sont accrues.
Un système d’aspiration très efficace
Les balayeuses Kärcher sont équipées d'un système d'aspiration performant. La bouche d’aspiration parfaitement protégée collecte les déchets acheminés par les balais latéraux. Le conduit d’aspiration droit garantit un flux optimisé et véhicule les déchets jusqu'au réservoir.
L’eau pulvérisée en continu dans le conduit d’aspiration et au niveau des balais empêche la formation de poussière, si bien que l’air soufflé est en grande partie propre. Le système de recyclage de l’eau permet quant à lui une consommation d'eau réduite tout en augmentant la durée de fonctionnement.
La solution zéro-phyto de Kärcher
Depuis l’entrée en vigueur de la loi Labbé le 1er janvier 2017, les professionnels doivent repenser leurs méthodes de désherbage.
Kärcher propose une solution de désherbage mécanique alternative aux produits phytosanitaires.
Balayeuses de voirie Kärcher avec balais de désherbage
Equipées de balais rotatifs, les balayeuses Kärcher offrent une solution de désherbage mécanique. Cette méthode permet l’arrachage des parties aériennes voire racinaires de la végétation indésirable par action mécanique.
Les herbes, racines et graines sont ensuite aspirées dans la cuve afin de prévenir la germination et repousse sur site.
Grâce au système de bennage hydraulique de nos véhicules de nettoyage urbain, les déchets peuvent ensuite être évacués dans une benne ou un conteneur.
Cette solution de désherbage mécanique offre de multiples avantages :
- Rendement élevé
- Efficacité en un seul passage, visible dès l’intervention
- Idéale pour des opérations de désherbage sur de grandes surfaces mais aussi dans les zones encombrées (ex: zones hyper-centre avec mobiliers urbains…)
- Confort de travail pour les opérateurs
Différents modèles de balais pour un désherbage sur-mesure :
Plusieurs matières de garnissage en fonction du résultat visé :
Garnissage mixte : acier frisé + acier méplat pour un désherbage en douceur
Garnissage mixte : loquet acier méplat + acier méplat pour un désherbage plus agressif
Garnissage loquet acier méplat pour un désherbage total
Ecologiques, les brosses sont entièrement recyclables.
Outils motoculture à batterie : le parfait complément
Les véhicules de nettoyage urbain Kärcher sont déjà utilisés depuis de nombreuses années par des fournisseurs de services et nos partenaires dans les municipalités, pour les travaux hivernaux, l'entretien des espaces verts et le nettoyage. Les outils motoculture à batterie constituent le parfait complément pour toutes les tâches et aident les opérateurs au quotidien en particulier, au niveau des endroits difficiles d'accès.
Le souffleur de feuilles et la tronçonneuse marque le début d'une série complète d'outils portatifs à batterie.
Remorques haute pression
Mobiles, autonomes et puissantes, les remorques haute pression à eau chaude et à eau froide Kärcher sont dédiées aux tâches de nettoyage et de décapage de surfaces : élimination de peinture sur les bâtiments, mobiliers urbains, matériels, véhicules ou engins de travaux, revêtements plastiques.
Tous les éléments de commandes sont centralisés et des espaces de rangement renforcent la fonctionnalité de la machine.
Les consommations en eau, détergent et carburant sont optimisées grâce notamment à la puissance réglable, au mode eco!efficiency et à un échangeur thermique (sur les versions eau chaude).
Profitez des services Kärcher !
Solutions de financement sur-mesure
Kärcher propose des solutions de financement sûres et performantes. Personnalisables, elles peuvent inclure la maintenance et les consommables.
Les loyers et la durée des contrats sont adaptés à votre usage. Votre parc est optimisé avec du matériel toujours à la pointe de l’innovation.
Maintenance personnalisée
Nos experts vous conseillent et vous accompagnent dans le choix de la solution la mieux adaptée à votre problématique. Prestations curatives ou préventives, vous pouvez opter pour la solution la plus rentable et la plus conforme à vos exigences. Grâce aux visites de contrôle régulières, aux interventions d'entretien ou au service premium, nous mettons tout en oeuvre pour vous permettre de vous concentrer sur votre métier.
Hotline
Notre hotline technique intervient dans l’aide au dépannage, assure les diagnostics téléphoniques, offre conseils d’installation et d’utilisation des matériels.
Dépannages sur sites
130 techniciens formés à notre programme de formation continu assurent des dépannages sur sites sur tout le territoire. Ils disposent de véhicules ateliers et sont équipés de stocks de pièces de rechange. Les pièces détachées sont disponibles pendant toute la durée de vie de la machine avec un court délai d’approvisionnement.
La propreté urbaine, quel est le point de vue des collectivités locales ?
Téléchargez l'infographie sur la propreté urbaine, les enjeux et les priorités dans les collectivités locales.
Nous sommes là pour vous !
Nous répondons à toutes vos questions concernant le matériel d’entretien de voirie avec amabilité et compétence tout en étant orientés vers la recherche de solutions. Tout notre personnel est parfaitement familiarisé avec nos machines et accessoires afin de vous apporter un conseil personnalisé dès le premier contact téléphonique et définir le cas échéant un rendez-vous.