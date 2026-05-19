MC 250 Euro 6
Équipée de ce qui se fait de mieux, notre balayeuse nouvelle génération MC 250 s'illustre par ses performances de balayage supérieures et par un confort d'utilisation et de conduite maximal dans tous les secteurs urbains.
L'entretien de la voirie est une priorité pour Kärcher. C'est pourquoi nous avons déployé tout notre savoir-faire et notre expertise dans le développement de la balayeuse de voirie MC 250. D'un design moderne, la MC 250 offre une capacité de balayage inégalée dès les plus faibles régimes moteurs. Elle dispose d'une cuve à déchets de 2,5 m³ et d'une vitesse de déplacement maximale de 60 km/h ( 25 et 40 km/h disponible). Le confort de conduite est optimal grâce à la suspension hydropneumatique à bras indépendants avants. La cabine spacieuse est équipée d'une climatisation pour le bien-être de l'utilisateur et de sièges ergonomiques qui ménagent son dos. Le concept de commandes avec écran multifonction convivial intégré dans le volant garantit un environnement de travail agréable et une grande facilité d'utilisation. La balayeuse de voirie MC 250 dispose en outre d'une direction intégrale sur 2 ou 4 roues ,offrant une maniabilité optimale.Une conception tournée vers la facilité d'entretien et la maintenance de la machine au quotidien. La MC 250 convient à toutes les villes et communes, quelle que soit leur taille et s'illustre de surcroît par ses très faibles émissions de gaz d'échappement et de poussières certifiées PM2.5 - PM10
Caractéristiques et avantages
Cabine confort spacieuse à 2 places avec une vue optimale sur l'environnement de travailAvec des sièges confort haut de gamme qui ménagent le dos pour des heures de travail aisées, sûres et confortables. Montée et descente des deux côtés avec des portes à grandes vitres coulissantes. Bouton Eco pour l'activation du mode balayage.
Châssis de sécurité à confort maximalDurées de transport réduites grâce à une vitesse maximale de 60 km/h (25 ou 40 km/h disponible sur demande). Suspension hydropneumatique pour un confort de conduite élevé. Direction sur 2 ou 4 roues pour une maniabilité maximale en mode travail.
La plus grande cuve à déchets de sa catégorieCuve à déchets en acier inoxydable à circulation d'air optimisée d'un volume de plus de 2 m³. Permet des interventions prolongées. Système de recyclage de l'eau de série avec réservoir à eau séparé
Conception facilitant l'entretien
- Tous les composants nécessitant un nettoyage et un entretien sont rapidement accessibles.
- Avec des accès latéraux et un réservoir d'eau propre pivotants.
Système de recyclage de l'eau de série avec réservoir à eau séparé
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Diesel
|Avancement par traction
|Deux roues motrices
|Constructeur du moteur
|VM
|Puissance du moteur (kW)
|75
|Cylindrée (cm³)
|2970
|Cylindre
|4
|Volume du réservoir de carburant (l)
|70
|Vitesse de déplacement (km/h)
|60
|Largeur de travail avec deux balais latéraux (mm)
|2625
|Bac à déchets (l)
|2500
|Réservoir d'eau ( /l)
|120 / 400
|Réservoir d'eau douce (l)
|200
|Empattement (mm)
|1980
|Poids total autorisé (kg)
|6000
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|4491 x 1300 x 1999
Équipement
- Filtre à particules
- Siège confort
- Chauffage et climatisation
- Chauffage
- Radio
- Gyrophare
- Utilisation en toute saison
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour le balayage et le lavage, le déneigement et des besoins de transport
Accessoires
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