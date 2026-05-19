L'entretien de la voirie est une priorité pour Kärcher. C'est pourquoi nous avons déployé tout notre savoir-faire et notre expertise dans le développement de la balayeuse de voirie MC 250. D'un design moderne, la MC 250 offre une capacité de balayage inégalée dès les plus faibles régimes moteurs. Elle dispose d'une cuve à déchets de 2,5 m³ et d'une vitesse de déplacement maximale de 60 km/h ( 25 et 40 km/h disponible). Le confort de conduite est optimal grâce à la suspension hydropneumatique à bras indépendants avants. La cabine spacieuse est équipée d'une climatisation pour le bien-être de l'utilisateur et de sièges ergonomiques qui ménagent son dos. Le concept de commandes avec écran multifonction convivial intégré dans le volant garantit un environnement de travail agréable et une grande facilité d'utilisation. La balayeuse de voirie MC 250 dispose en outre d'une direction intégrale sur 2 ou 4 roues ,offrant une maniabilité optimale.Une conception tournée vers la facilité d'entretien et la maintenance de la machine au quotidien. La MC 250 convient à toutes les villes et communes, quelle que soit leur taille et s'illustre de surcroît par ses très faibles émissions de gaz d'échappement et de poussières certifiées PM2.5 - PM10