Balayeuses de voirie
Les balayeuses de voirie Kärcher excellent en milieu urbain. Elles se distinguent dans le balayage de zones piétonnes et des trottoirs, des places de marché, des parkings et des parcs d’exposition.
Utilisations typiques des balayeuses de Kärcher
Nos balayeuses sont utilisées chaque fois que les routes et les zones ont besoin d'être nettoyées efficacement. Tout au long de l'année, les communes, prestataires de service et propriétaires fonciers sont chargés d'effectuer des travaux de balayages précis.
Balayer les gravillons après l'hiver
L'hiver touche à sa fin et les collectivités locales, les prestataires de services et les particuliers sortent pour déblayer les voies. Les résidus de gravillons et de sel doivent être enlevés des trottoirs, des aires de stationnement ou des bords de route. Nos balayeuses de voirie balaient efficacement les coins et les espaces étroits et assurent un nettoyage de printemps parfait.
Balayer les feuilles en automne
En automne, les arbres perdent leurs feuilles et leurs branches fines qui, si elles ne sont pas enlevées, forment rapidement des obstacles sur les routes et les voies piétonnes. Pour réduire le risque de glissade des cyclistes et des piétons et pour dégager les routes, en automne, les feuilles doivent être balayées régulièrement. Les balayeuses mobiles dotées d'une grande cuve à déchets permettent des opérations de nettoyage efficaces.
Nettoyage courant tout au long de l'année
Les déchets, les feuilles et la saleté sur les rues, les chemins et les places doivent être enlevés tout au long de l'année pour conserver un paysage de rue plaisant. Des opérations régulières de balayage empêchent les déchets de s'accumuler dans les espaces publics et sur les propriétés privées.
Enlever les salissures importantes
Certaines saletés ne peuvent être éliminées que par un nettoyage humide. Les surfaces très sales sont nettoyées de manière intensive et douce à la fois à l'aide d'une laveuse ou d'un nettoyeur haute pression. Voies d'accès aux chantiers de construction, zones industrielles ou places de marché. Lles systèmes de lavage éliminent avec efficacité les saletés tenaces, même sur les revêtements de sol sensibles.
Contrôle des poussières fines dans les centres-villes
L'émission de particules fines provenant des gaz d'échappement, de poussière résultant de l'usure des freins et des pneus devient un problème croissant, notamment dans les centres-villes et aux carrefours très fréquentés. Certaines communes misent sur les opérations de lavage nocturnes de leurs nettoyeurs de route pour éliminer mécaniquement les particules fines des rues et respecter ainsi les valeurs limites. Les systèmes de nettoyage humide fixent la poussière et nettoient en douceur et de manière efficace.
Désinfection des installations extérieures
À une époque où la désinfection joue un rôle essentiel pour assurer le bien-être social, les installations de nettoyage à l'eau chaude peuvent apporter une contribution précieuse à l'hygiène générale. Ainsi, lorsque l'eau chaude et la vapeur sont correctement utilisées, il est possible d'éliminer des surfaces dures jusqu'à 99,999 % des virus enveloppés comme les coronavirus ou les virus de la grippe et 99,99 % des bactéries domestiques courantes.
Pour quelle utilisation les fonctions de balayage et de nettoyage sont-elles adaptées ?
Avec nos balayeuses de voirie, différentes fonctions peuvent être réalisées en fonction de l'objectif. Qu'il s'agisse d'une simple balayeuse mobile pour le balayage libre, d'une balayeuse avec aspiration ou de machines de nettoyage des rues pour le nettoyage humide. En tant que professionnel polyvalent des véhicules de voirie, nous proposons de nombreuses fonctions pour le nettoyage des rues.
Que font les balayeuses de voirie ?
Balayage au plus haut niveau d'une puissance située entre 26 cv et 156 cv, les balayeuses de voirie de Kärcher offrent une excellente prestation quel que soit l'objectif et convainquent par d'excellents résultats de balayage et de nettoyage. Le volume de balayage va de 1 mètre cube pour les machines compactes à 6 mètres cubes pour les balayeuses hautes performances. Cabines conducteur confortables, fauteuils ergonomiques et colonnes de direction réglables : pour des cycles de travail prolongés, sans se fatiguer.
Balayeuses de voirie
Les routes et les chemins sont nettoyés efficacement grâce à la combinaison balayeuse-aspirateur. Les brosses sont humidifiées avec de l'eau pour dissoudre efficacement les saletés et fixer la poussière. La balayeuse de voirie aspire la saleté humide dans sa large embouchure d'aspiration et la transporte dans le réservoir. La saleté s'y dépose et l'eau qui est aspirée avec elle est renvoyée dans le système de recyclage de l'eau et réutilisée par la balayeuse de voirie.
Avantages :
- Longues opérations de balayage grâce au système de recyclage de l'eau
- Nettoyage efficace
- Utilisation possible sous la pluie, l'excès d'eau pouvant être évacué
La balayeuse pour un balayage libre
Un balayage libre permet de balayer facilement la saleté avec la balayeuse de voirie, de permettre à un chemin de rester praticable, de nettoyer rapidement une surface. Cette opération peut se faire avec ou sans collecteur de déchets. En cas de balayage avec un collecteur de déchets, la saleté balayée est transportée mécaniquement dans le réservoir. Le balayage libre veille à un nettoyage efficace, notamment pour les saletés en vrac telles que les gravillons.
Avantages :
- Faible prix d'achat
- Peu de pièces d'usure – avantageux en termes de maintenance
- Aucun coût d'élimination des déchets balayés
- Fonctionnement simple
Pas de balayeuse sans brosse
Les systèmes de brosses pour nos balayeuses sont dotés d'un certain savoir-faire technique. Décidez si vous avez besoin de 2 ou 3 brosses et des fonctions telles que la commande individuelle des brosses, la suspension des brosses, le flap électrique pour gros déchets et le réglage hydraulique de l'inclinaison permettent de garantir un résultat de nettoyage optimal avec une faible usure des brosses sur votre machine de nettoyage des voiries.
Balayeuse avec un système à deux brosses
Outre un balayage régulier des rues, les balayeuses avec 2 brosses permettent notamment le balayage parfaitement net des places de parking et des rues étroites. Les brosses pivotantes de la machine de nettoyage des rues peuvent être amenées jusqu'au bord du trottoir ou au mur de la maison et assurent ainsi un nettoyage impeccable. En outre, elles se caractérisent par un fonctionnement simple et de faibles coûts d'usure.
Balayeuse avec un système à trois brosses
Avec le système à trois brosses, la balayeuse est équipée de 3 brosses pivotantes à l'avant. La troisième brosse est utile par exemple pour le désherbage ou pour simplifier le balayage des niches. Elle permet au véhicule de nettoyage des rues de balayer simultanément sur différents niveaux. Il est ainsi possible de déplacer la balayeuse au bord de la route et d'éliminer les saletés à la fois sur la chaussée et sur le trottoir.
Commande individuelle des brosses – suspension des brosses
La commande individuelle des brosses permet le pivotement simultané ou individuel des brosses de nettoyage. Elle permet également aux balayeuses équipées de systèmes à deux brosses, de nettoyer efficacement les coins des rues difficiles d'accès, les virages serrés et les ronds-points. Cela signifie que de nombreuses applications qui nécessiteraient autrement une troisième brosse peuvent également être réalisées avec un système à deux brosses. L'utilisation intuitive des brosses de balayage permet également de régler la largeur de balayage correcte en fonction du matériau à balayer, ainsi que la suspension des brosses pour un support optimal des brosses avec le moins d'usure possible.
La protection anti-collision protège les brosses
La protection anti-collision permet d'éviter d'endommager les brosses de nos balayeuses de voirie, notamment lorsqu'elles travaillent près des bords. Un ressort à lame et un antibélier permettent à la brosse de la balayeuse d'éviter les bordures de trottoir et les murs des maisons. L'antibélier permet au bras de la brosse de revenir en position de départ une fois l'obstacle franchi. Cela permet de balayer sans dommage les niches, les trottoirs ou les virages serrées tout en restant proche du bord.
ÉQUIPÉE DE CE QUI SE FAIT DE MIEUX
Notre MC 250 est la référence en matière de performances de balayage, de confort et de protection de l'environnement.
Pour ceux qui veulent ce qui se fait de mieux
Vous avez besoin d'une balayeuse de voirie performante. Vous voulez du confort et un produit écologique. Avec la nouvelle MC 250, vous avez tout ce qu'il vous faut.Cette balayeuse compacte et robuste dispose d'un entraînement puissant qui satisfait aux normes environnementales les plus strictes.
Le concept d'utilisation est logique et intuitif. La grande cabine, aussi agréable que spacieuse, vous offre une bonne vue d'ensemble et un maximum de confort tout au long de l'année et vous prenez immédiatement les choses en main. Et avec une vitesse de déplacement de 60 km/h, une suspension hydropneumatique et un accès rapide à tous les composants de service, vous accomplirez toutes vos tâches plus rapidement et plus efficacement que jamais.
La machine que vous avez conçue
Nous avons demandé à des experts issus des municipalités d'essayer différents véhicules afin de pouvoir intégrer leurs retours directement dans le développement de la MC 250. C'est de cette façon que nous avons pu faire de la MC 250 ce qu'elle est : la solution optimale pour les communes.
Une technologie de pointe à tous les niveaux
Une dynamique de conduite redéfinie
MC 250 Express : 60 km/h
Avec une vitesse de déplacement max. de 60 km/h, la MC 250 vous emmène sur votre prochain lieu d'intervention en toute sécurité en un temps record. Et ce sans gêner les autres conducteurs ou la fluidité du trafic.
Exemplaire : le confort et le châssis
Que ce soit lors du balayage ou du transport, votre MC 250 vous offre à tout moment une sensation de conduite sécurisée et un confort de conduite digne d'une voiture particulière. Afin d'y parvenir, nous avons doté la MC 250 d'une suspension hydropneumatique des deux essieux ainsi que d'une suspension individuelle des roues avant.
Maniabilité : toutes les roues sont directrices
En vous servant de la direction intégrale activable en mode travail, vous pouvez effectuer un demi-tour complet de la MC 250 en une seule manœuvre sur une route à 2 voies. Cette maniabilité extrême vous est notamment profitable en milieu urbain.
S'installer et se sentir à l'aise
Lorsqu'on passe presque l'intégralité de son temps de travail à bord d'un véhicule, un maximum d'ergonomie et de confort constitue un soulagement amplement mérité. La MC 250 offre un poste de travail aux équipements modernes qui favorise la concentration sur la tâche effectuée ainsi que sur l'environnement tout en protégeant la santé du conducteur.
Assise : confortable
La cabine spacieuse à deux places fournit un poste de travail aux dimensions généreuses qui offre une sensation agréable avec suffisamment d'espace pour les jambes, même pour les personnes de grande taille. Le siège conducteur confort du fabricant haut de gamme König a été certifié par l'association professionnelle. La machine munie d'un poste de travail qui ménage particulièrement le dos et son siège aussi confortable que dans un poids lourd ont obtenu le label de qualité AGR (« Action pour la santé du dos ») décerné par une commission indépendante de médecins et de physiothérapeutes.
Vue : parfaite
L'immense pare-brise incliné de la MC 250 vous offre une visibilité parfaite de votre environnement de travail et réduit l'exposition aux rayons du soleil. De grandes fenêtres coulissantes des deux côtés qui s'ouvrent chacune vers l'avant comme vers l'arrière vous facilitent le réglage des rétroviseurs ainsi que l'ouverture de barrières.
Commande : optimale
L'afficheur central intégré dans le moyeu du volant contribue grandement à la sécurité au travail. Le panneau de commande ergonomique vous offre un concept d'utilisation continu et intuitif avec des symboles faciles à comprendre tels que le bouton Kärcher Eco : par simple pression sur un bouton, la MC 250 se met automatiquement en position de travail. Cela vous fait gagner du temps et augmente la sécurité.
Deux fois mieux, voire trois fois mieux
Il existe de bonnes solutions et d'excellentes solutions. Si vous avez une préférence pour les solutions parfaites, la MC 250 est idéale pour vous. Elle a plus à offrir et fait mieux que ce que vous avez connu jusqu'à maintenant.
Avec votre MC 250, vous ne vous contentez pas que d'une balayeuse moderne, vous disposez également d'une solution optimale pour toutes les tâches de nettoyage en milieu urbain. Ses résultats vous séduiront autant que son confort et sa sécurité. De nombreux accessoires disponibles en option vous permettent de l'employer dans des domaines d'utilisation supplémentaires tels que le déneigement et l'épandage lors du service hivernal, le nettoyage humide, le nettoyage à haute pression et le désherbage. De manière toujours fiable, efficace et avec des résultats plus que convaincants.
Calculé sur ordinateur : le système de balayage
Pour la conception du système de balayage, nous avons utilisé la technologie MFN. De cette façon, nous sommes parvenus à réaliser un ventilateur efficace de haute qualité qui génère une dépression parfaite, et avons pu obtenir un flux d'air optimal dans le réservoir, le tuyau d'aspiration et l'embouchure d'aspiration, ainsi qu'un ramassage efficace de la saleté. Parmi les effets secondaires positifs, on trouve un niveau sonore agréable et une consommation de carburant réduite.
MC 130 - LA BALAYEUSE DE VOIRIE QUI RÉPOND À TOUTES LES ATTENTES
Avec la MC 130, nous vous proposons une balayeuse de la classe des 3,5 tonnes dotée de véritables capacités de transport d'outils. La puissante MC 130 permet d'obtenir des surfaces parfaitement propres en toutes saisons, qu'il y ait des gravillons ou des feuilles et quelles que soient les conditions. Grâce à la neutralisation efficace de l'air dans le collecteur des produits balayés et aux mesures supplémentaires de capture de la poussière, chaque MC 130 fonctionne avec des émissions particulièrement faibles et est certifiée PM10 par l'Union européenne. La cabine à 2 places permet de transporter un collègue et ainsi d'éviter d'utiliser un autre véhicule pour un travail de groupe. Bien entendu, la cabine certifiée ROPS assure un confort maximal et une sécurité optimale.
Vidéo d'application MC 130
La multifonction dans toute sa splendeur
Sur routes, chemins ou prairies, dans les zones piétonnes, les stades ou les parcs, en ligne ou en rangées : les véhicules système de Kärcher Municipal sont conçus pour une utilisation professionnelle dans les conditions les plus difficiles et maîtrisent un large éventail d'applications au plus haut niveau.