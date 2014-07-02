Balayeuses de voirie

Pour ceux qui veulent ce qui se fait de mieux

Vous avez besoin d'une balayeuse de voirie performante. Vous voulez du confort et un produit écologique. Avec la nouvelle MC 250, vous avez tout ce qu'il vous faut.Cette balayeuse compacte et robuste dispose d'un entraînement puissant qui satisfait aux normes environnementales les plus strictes.

Le concept d'utilisation est logique et intuitif. La grande cabine, aussi agréable que spacieuse, vous offre une bonne vue d'ensemble et un maximum de confort tout au long de l'année et vous prenez immédiatement les choses en main. Et avec une vitesse de déplacement de 60 km/h, une suspension hydropneumatique et un accès rapide à tous les composants de service, vous accomplirez toutes vos tâches plus rapidement et plus efficacement que jamais.