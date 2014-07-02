Véhicules porte-outils municipaux

La polyvalence des porte-outils Kärcher et Holder est un atout majeur. Du balayage à l'entretien des espaces verts, en passant par le déneigement et le nettoyage à l'eau, toutes les applications municipales sont couvertes avec professionnalisme. La collaboration avec des fabricants d'outils de renom élargit le champ d'application et facilite l'intégration aux flottes existantes.