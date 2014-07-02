Véhicules porte-outils municipaux
La polyvalence des porte-outils Kärcher et Holder est un atout majeur. Du balayage à l'entretien des espaces verts, en passant par le déneigement et le nettoyage à l'eau, toutes les applications municipales sont couvertes avec professionnalisme. La collaboration avec des fabricants d'outils de renom élargit le champ d'application et facilite l'intégration aux flottes existantes.
Prêts à relever tous les défis
Des solutions sur mesure pour chaque application
Des solutions optimales pour une large gamme d'applications : nos porte-outils multifonctionnels Kärcher-Holder sont conçus pour une utilisation toute l'année dans les conditions les plus difficiles et offrent des performances supérieures de 26 à 129 ch (18,9 à 95 kW) dans n'importe quel lieu ou application.
Optimisez l’entretien de votre commune en toute saison
Vos tâches sont variées : l’entretien des espaces verts, des routes, le déneigement, l'irrigation… Nos porte-outils offrent la solution idéale pour répondre à tous vos besoins divers. Compacts et maniables, ils sont particulièrement adaptés aux trottoirs, aux parcs et aux rues étroites des centres-villes.
Porte-outils HOLDER
Conçus pour l'exigence, les porte-outils HOLDER sont principalement utilisés dans des applications exigeantes toute l'année, même dans les conditions les plus difficiles. Avec des outils parfaitement adaptés au véhicule, ils offrent une solution complète, techniquement et économiquement supérieure aux solutions standard.
La multifonction dans toute sa splendeur
Sur les routes, chemins ou prairies, dans les zones piétonnes, les stades ou les parcs, en ligne ou en rangées : les véhicules système de Kärcher Municipal sont conçus pour une utilisation professionnelle dans les conditions les plus difficiles et maîtrisent un large éventail d'applications au plus haut niveau.