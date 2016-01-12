Nettoyeurs haute pression
Kärcher fait la différence ! Qu'il s'agisse d'un traitement doux ou d'un nettoyage puissant, les nettoyeurs haute pression Kärcher sont la solution parfaite pour chaque tâche de nettoyage qu'il s'agisse d'un nettoyage en douceur ou d'une action puissante. Ils offrent des solutions adaptées à chaque besoin.
Des solutions pour chaque besoin
Les nettoyeurs haute pression proposent une solution de nettoyage puissante pour une variété de tâches, des travaux domestiques légers aux applications industrielles intensives. Les gammes se distinguent par leur pression, leur débit et leurs fonctionnalités.
Nettoyeurs haute pression K 7
Nettoie de grandes surfaces rapidement et efficacement, élimine les salissures les plus incrustées.
- Surface à nettoyer : jusqu'à 65 m²/h
- Pression maximale : 180 bar
- Débit d'eau : 600 L/Heure
- Puissance : 3 000 Watts
Nettoyeurs haute pression K 5
Nettoie les surfaces de taille moyenne avec des salissures courantes.
- Surface à nettoyer : jusqu'à 40 m²/h
- Pression maximale : 145 bar
- Débit d'eau : 500 L/heure
- Puissance : 2 100 Watts
Nettoyeurs haute pression K 4
Nettoie les surfaces plus petites et effectue des nettoyages réguliers.
- Surface à nettoyer : jusqu'à 30 m²/h
- Pression maximale : 130 bar
- Débit d'eau : 420 L/Heure
- Puissance : 1 800 Watts
Nettoyeurs haute pression K 3
Nettoie les petites surfaces et effectue des travaux de nettoyage légers.
- Surface à nettoyer : jusqu'à 25 m²/h
- Puissance de nettoyage : 120 bar
- Débit d'eau : 380 L/Heure
- Puissance : 1 600 Watts
Nettoyeurs haute pression K 2
Nettoie les petites surfaces et effectue des travaux de nettoyage légers et occasionnels.
- Surface maximale: jusqu'à 20 m²/h
- Puissance de nettoyage : 110 bar
- Débit d'eau : 300 L/Heure
- Puissance : 1 400 Watts
Les gammes
Smart Control
Vivez le nettoyage haute performance avec Kärcher Smart Control ! Nos nettoyeurs connectés ajustent automatiquement la pression et les accessoires pour un résultat parfait, transféré directement de votre smartphone à votre appareil Kärcher. Performances optimales, expérience unique.
Power Control
Control délivre une puissance impressionnante, des conseils sur mesure et des accessoires hautement performants. Avec le pistolet Power Control, visualisez instantanément la pression et passez en mode détergent d’une simple rotation connecté pour un nettoyage toujours plus doux et profond.
Modular
Parfait pour une utilisation occasionnelle, cet appareil au design moderne et compact permet de ranger facilement le flexible et les accessoires directement sur son corps, tout en prenant un minimum de place.
Classic
Compact, mobile et toujours prêt à l’emploi, il se range facilement et prend très peu de place. Idéal pour les petits travaux de nettoyage comme le vélo, le mobilier ou les outils de jardin. Son système de rangement intégré pour le flexible est à la fois pratique et astucieux.
Horizontale
Grâce à son design épuré, il se range facilement même dans les petits espaces. Peu encombrant et pratique, il permet de stocker le flexible et les accessoires directement sur l’appareil. Il est également équipé d’un système d’aspiration du détergent intégré pour encore plus de simplicité.
Compact
Un modèle de compacité et de mobilité pour un confort optimal. Il prend peu de place, se range facilement et est toujours à portée de main avec rangement de flexible astucieux intégré.
K Battery
Faites briller vos surfaces sans fil avec le nettoyeur haute pression K 2 Battery ! Idéal pour petites voitures, motos, vélos, bateaux et bien plus encore, ce bijou de mobilité vous accompagne dans toutes vos tâches autour de la maison.
Les atouts qui font la différence
Nettoyer comme un professionnel grâce à l'application
Nettoyez comme un professionnel avec l'application Kärcher Home & Garden ! Connectez votre nettoyeur Smart Control pour des conseils personnalisés, des astuces pratiques et le réglage idéal de la pression pour chaque tâche.
Mode boost
Pour plus de puissance, les appareils Smart Control disposent d'un mode boost. Afin de venir à bout des saletés les plus tenaces, ce dernier permet de libérer encore plus de pression pendant trente secondes. Le mode boost peut être activé via le pistolet ou l'application.
Tout en un
Avec ses équipements astucieux tels que le pistolet Smart Control, la lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1 et le système de détergent Plug ’n’ Clean, vous pouvez aborder sereinement tous les défis de nettoyage.
Plug ’n’ Clean
Un dispositif d’utilisation innovant des bouteilles de détergent Kärcher pour une application rapide, pratique et confortable des détergents à l'aide d'un nettoyeur haute pression.
Kärcher s'engage pour économiser l'eau avec l'eco!Booster
Kärcher s’engage pour économiser l’eau. Même si l'on pense souvent le contraire. Un nettoyeur haute pression Kärcher consomme moins d'eau qu'un tuyau d’arrosage. Et grâce au flexible d'aspiration SH 5, vous pouvez aspirer l’eau directement dans des récupérateurs d'eau de pluie ou des jerricans. L’eau est précieuse : préservons-la ensemble.
Un accessoire unique qui nous permet de faire la différence ! l’eco!Booster Karcher, une vraie solution technique permettant de nettoyer 50 % de surface supplémentaire entraînant ainsi des économies de temps, d'eau et d'énergie*. L'eco!Booster 130 est adapté à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher de la classe K 4.
*par rapport à la buse jet plat standard Kärcher selon le test comparatif réalisé par l’organisme indépendant SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH en avril 2024.
Exemples d'applications avec un nettoyeur haute pression
Dalles de pierres recouvertes de mousses
Pour un démoussage parfait, optez pour la rotabuse ! Son jet rotatif allie puissance et précision pour éliminer la mousse jusque dans les pores des dalles.
Terrasses
Le T-Racer offre un nettoyage extérieur ultra-rapide, deux fois plus efficace qu'une lance classique. Leur distance de buse réglable s’adapte aux surfaces dures comme aux plus délicates.
Outils de jardin
Fini de frotter avec un balai-brosse ! Le nettoyeur haute pression de Kärcher permet d'éliminer en un tour de main de manière extrêmement efficace les saletés et la terre sur les jardinières et pots de fleurs, les bêches, les pelles, les râteaux, les brouettes et analogues.
Mobilier de jardin
Qu'elles résultent de la pollution de l'air ou qu'elles datent de l'hiver dernier, les tâches peu esthétiques sur le mobilier de jardin s'éliminent facilement grâce aux bons accessoires pour nettoyeurs haute pression.
Volets roulants
Avant de nettoyer, abaissez complètement le volet roulant. Réglez la lance sur basse pression, appliquez du détergent en commençant par le bas. Laissez agir quelques minutes, puis éliminez la saleté avec la brosse avant de rincer à haute pression.
L'aplication Home & Garden
Que serait la force sans l'intelligence ? Pas grand-chose ! C'est pourquoi les appareils de la gamme Smart Control n'affichent pas seulement une grande puissance, mais aussi l'expertise approfondie de Kärcher. Il vous suffit d'activer le Bluetooth pour connecter votre nettoyeur haute pression Smart Control à l'application Home & Garden sur votre smartphone
Trouvez le nettoyeur haute pression idéal pour vos besoins !
Vous cherchez le nettoyeur haute pression parfait mais ne savez pas par où commencer ? Que vous ayez besoin de nettoyer votre terrasse, votre voiture ou des surfaces plus spécifiques, notre guide vous aidera à choisir l'appareil le plus adapté à vos besoins.
accessoires et détergents
Grâce à notre gamme d’accessoires pour nettoyeurs haute pression, adaptez le nettoyage aux besoins spécifiques de chaque surface. Les détergents garantissent un nettoyage en douceur et une protection fiable qui offrent une protection et un soin supplémentaires, assurant longévité et éclat à vos surfaces