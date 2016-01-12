Nettoyeurs haute pression K 7

Kärcher s'engage pour économiser l'eau avec l' eco!Booster

Kärcher s’engage pour économiser l’eau. Même si l'on pense souvent le contraire. Un nettoyeur haute pression Kärcher consomme moins d'eau qu'un tuyau d’arrosage. Et grâce au flexible d'aspiration SH 5, vous pouvez aspirer l’eau directement dans des récupérateurs d'eau de pluie ou des jerricans. L’eau est précieuse : préservons-la ensemble.

Un accessoire unique qui nous permet de faire la différence ! l’eco!Booster Karcher, une vraie solution technique permettant de nettoyer 50 % de surface supplémentaire entraînant ainsi des économies de temps, d'eau et d'énergie*. L'eco!Booster 130 est adapté à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher de la classe K 4.