Nettoyez plus grand. Économisez l'eau.

Faites connaissance avec le nouvel accessoire de Kärcher : l'eco!Booster. Nettoyez 50% de surface en plus avec la même quantité d'eau et d'électricité et dans le même laps de temps qu'une lance jet plat classique. Pour un effet WOW sur toutes les surfaces.

L'eco!Booster est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher Home & Garden des séries K 4, K 5 et K 7. Retrouvez rapidement le bon modèle adapté à votre nettoyeur haute pression.