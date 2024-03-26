eco!Booster
Découvrez la toute dernière innovation de Kärcher en termes d'accessoire pour nettoyeurs haute pression : l'eco!Booster. Cette buse jet plat entièrement revue offre une puissance de nettoyage sans précédent. Jusqu'à 50% de surface supplémentaire nettoyée avec la même quantité d'eau et d'électricité et dans le même laps de temps par rapport à un jet plat. De plus, il est parfaitement adapté aux surfaces les plus sensibles comme le bois ou le composite. Pour les salissures les plus tenaces, l'embout peut être retiré pour cibler des zones spécifiques.
Nettoyeurs haute pression et eco!Booster de la classe K 7
Nettoyeurs haute pression et eco!Booster de la classe K 5
Nettoyeurs haute pression et eco!Booster de la classe K 4
Nettoyez plus grand. Économisez l'eau.
Faites connaissance avec le nouvel accessoire de Kärcher : l'eco!Booster. Nettoyez 50% de surface en plus avec la même quantité d'eau et d'électricité et dans le même laps de temps qu'une lance jet plat classique. Pour un effet WOW sur toutes les surfaces.
L'eco!Booster est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher Home & Garden des séries K 4, K 5 et K 7. Retrouvez rapidement le bon modèle adapté à votre nettoyeur haute pression.
Découvrez une nouvelle façon de nettoyer
50% de surface nettoyée en plus*
L'accessoire eco!Booster devient la nouvelle référence en matière de nettoyage, plus particulièrement sur les surfaces délicates, mais pas uniquement. La largeur du jet plat étant augmentée de 50%, sans réduire l'efficacité de nettoyage, permet de gagner du temps de travail, mais aussi de préserver les ressources en eau et en électricité. La saleté est éliminée plus rapidement et de manière plus uniforme.
Adapté aux surfaces sensibles
Que ce soit le bois ou la résine, ce nouvel accessoire est adapté à toutes les surfaces sensibles et difficiles à nettoyer. Avec son jet plus large et plus diffus, le support est nettoyé sans être altéré par la puissance de nettoyage. Du mobilier de jardin, en passant par les claustras ou façade en bois (bardage), l'éco!Booster est une solution polyvalente et adaptée.
Nettoyage efficace des véhicules
Nettoyer son véhicule, ce n'est pas seulement le faire briller, c'est aussi s'assurer de retirer toutes les salissures les plus tenaces et abrasives comme par exemple : impacts d'insectes, fientes d'oiseaux ou encore mousses et lichen. La délicatesse du jet généré par l'éco!Booster permet de nettoyer sans risquer d'endommager la carrosserie, les vitres ou les accessoires du véhicule.
Idéal pour les surfaces en pierre
Que ce soit pour des façades en crépis, béton ou toute surface dure, il est courant que les saletés soient fortement incrustées et depuis de nombreuses années. L'éco!Booster, via l'impact large sur le support, permet de retirer facilement toute trace de mousse, champignon, pollution ou noircissement liés aux effets du temps et de la météo.
Une véritable révolution du nettoyage
50 % d'efficacité énergétique en plus
Plus de puissance de nettoyage, moins d'énergie : avec l'eco!Booster, vous pouvez nettoyer la même surface avec le même nettoyeur haute pression en nettement moins de temps.
50 % d'efficacité hydraulique en plus
En augmentant de 50% la surface nettoyée sur le même laps de temps, l'eco!Booster permet ainsi de réduire sa consommation d'eau globale pendant l'acte de nettoyage.
*Comparé à la buse jet plat standard Kärcher selon le test comparatif réalisé par l’organisme indépendant SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH en avril 2024.
** Basé sur 50 % de surfaces supplémentaires qui peuvent être nettoyées avec la même quantité d'eau et d'électricité.