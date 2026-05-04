Système de filtration de l'eau

L’installation de filtration de l’eau compacte WPC 120 UF transforme une simple eau courante en eau pure d’une qualité alimentaire élevée constante. Les 4 niveaux de filtration éliminent entre autres les virus et les bactéries ainsi que les particules les plus fines, améliorent le goût de l’eau tout en conservant les indispensables minéraux. L’installation qui ne requiert ni pompe ni raccordement électrique peut très facilement être installée dans n’importe quel domicile. Pour que toute la famille puisse consommer de l’eau en toute sécurité conformément à ses propres exigences en termes de qualité.