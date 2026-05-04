Système de filtration de l'eau
L’installation de filtration de l’eau compacte WPC 120 UF transforme une simple eau courante en eau pure d’une qualité alimentaire élevée constante. Les 4 niveaux de filtration éliminent entre autres les virus et les bactéries ainsi que les particules les plus fines, améliorent le goût de l’eau tout en conservant les indispensables minéraux. L’installation qui ne requiert ni pompe ni raccordement électrique peut très facilement être installée dans n’importe quel domicile. Pour que toute la famille puisse consommer de l’eau en toute sécurité conformément à ses propres exigences en termes de qualité.
Trois raisons d’opter pour notre dispositif de filtration de l’eau WPC 120 UF
Filtration efficace
Ce système de filtration performant à 4 niveaux élimine avec fiabilité des particules telles que des micro-plastiques, réduit les métaux lourds et les résidus de médicaments présents dans l’eau et retient les bactéries et les virus. De plus, il préserve les indispensables minéraux dont notre organisme a besoin, et améliore le goût de l’eau.
Facilité d’installation et d’utilisation
Sans pompe, sans courant : le filtre à eau WPC 120 UF nécessite seulement un raccordement d’eau et un peu de place, par exemple dans le placard sous l’évier. La robinetterie design servant au prélèvement de l’eau filtrée s'installe et s’utilise aussi facilement qu’un robinet à eau habituel et est fournie avec le filtre.
Entretien facile à effectuer
Pour assurer un fonctionnement fiable, il suffit de remplacer régulièrement les filtres qui s'enlèvent très facilement, d’une rotation. Le filtre Pre-Pure doit seulement être remplacé environ tous les 3 à 6 mois (ou après 2 500 l), tandis que les filtres Hy-Protect et Post-Protect tiennent même jusqu’à 12 mois (ou pour une filtration jusqu’à 2 500 l).
Fonctionnement
Filtre Pre-Pure
Les deux premiers niveaux de filtration sont constitués d'un filtre à particules et d'un filtre à charbons actifs qui éliminent de l’eau les matières en suspension les plus grosses et prolongent ainsi la durée de vie des filtres suivants.
Filtre Hy-Protect
La membrane d’ultrafiltration du 3e niveau élimine même les plus petites particules jusqu’à 0,1 micromètre (500 fois plus fin qu’un cheveu humain) – et ainsi également les virus, et retient plus de 99,9999 % des bactéries.
Filtre Post-Protect
Le filtre à charbons actifs du 4e niveau retient entre autres le chlore, les résidus de médicaments ainsi que les métaux lourds, et améliore le goût de l’eau, sans dégrader les propriétés minérales de l’eau.
À quoi sert le filtre à eau Kärcher WPC 120 UF ?
Le filtre à eau WPC 120 UF permet de filtrer de manière fiable les substances nocives et particules présentes dans l’eau courante, notamment :