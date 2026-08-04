ÉQUIPEMENTS DE NETTOYAGE MANUEL

Détergents pour une mise en œuvre manuelle

Tous les produits Kärcher destinés au nettoyage manuel sont spécifiquement conçus pour répondre aux besoins des professionnels du nettoyage. De manière fiable et rapidement, ils éliminent toutes les saletés typiques sans porter atteinte à la surface. Or, de nos jours, la performance de nettoyage pure et simple ne satisfait plus aux exigences professionnelles posées par les entreprises de nettoyage et les services généraux. Les détergents doivent proposer bien plus: une odeur agréable, une inoffensivité environnementale répondant aux critères contemporains, un dosage fiable lorsqu’il s’agit d’un concentré et une grande facilité d’utilisation, soit ergonomie des flacons.