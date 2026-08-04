ÉQUIPEMENTS DE NETTOYAGE MANUEL
Équipements de nettoyage manuel La dextérité est irremplaçable. Les équipements de nettoyage manuel sont indispensables pour le nettoyage courant quotidien des sols, des surfaces ou des vitres. Notamment là où les machines n'ont pas accès. Nous offrons des solutions sur mesure pour un nettoyage efficace, professionnel, aux exigences maximales. Les outils manuels de qualité et ergonomiques permettent une propreté sans faille.
Chariots de nettoyage, chariots de transport et chariots mobiles à seaux
Différents équipements de base, une conception modulaire et ergonomique ainsi que la robustesse durable de nos chariots de nettoyage permettent un nettoyage courant efficace et économique.
Nettoyage à sec des sols et des surfaces
Nos produits de haute qualité font du nettoyage à sec des surfaces et des sols un jeu d'enfant. Grâce à ces accessoires utiles, le nettoyage s'effectue en un tour de main, sans effort et facilement.
Nettoyage humide des sols
Le bon équipement pour un nettoyage humide économique et efficace des sols – notamment dans les endroits difficiles d'accès pour les machines.
Nettoyage humide des surfaces
Produits à l'ergonomie élaborée pour le nettoyage humide manuel des surfaces. Caractérisés par une qualité irréprochable pour un ramassage optimal des saletés. La garantie d'une propreté fiable.
Nettoyage des vitres
Qualité maximale pour les pros. Le nettoyage sans traces des vitres nécessite un design ergonomique, des raccords fiables et des composants polyvalents. Pour un travail sécurisé et économique.
Ustensiles de nettoyage
Pour qu'il reste plus de temps pour les choses importantes : nos ustensiles de nettoyage parfaitement assortis pour le nettoyage manuel. Pour augmenter l'efficacité et la rapidité en un tour de main.
Détergents pour une mise en œuvre manuelle
Tous les produits Kärcher destinés au nettoyage manuel sont spécifiquement conçus pour répondre aux besoins des professionnels du nettoyage. De manière fiable et rapidement, ils éliminent toutes les saletés typiques sans porter atteinte à la surface. Or, de nos jours, la performance de nettoyage pure et simple ne satisfait plus aux exigences professionnelles posées par les entreprises de nettoyage et les services généraux. Les détergents doivent proposer bien plus: une odeur agréable, une inoffensivité environnementale répondant aux critères contemporains, un dosage fiable lorsqu’il s’agit d’un concentré et une grande facilité d’utilisation, soit ergonomie des flacons.Voir les détergents