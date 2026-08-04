Nettoyage humide des sols
Le bon équipement pour un nettoyage humide économique et efficace des sols – notamment dans les endroits difficiles d'accès pour les machines.
Balais à plat
Des textiles aux matériaux et aux textures diverses et variées, adaptés à une utilisation ciblée dans le cadre d'un nettoyage individuel. Pour un nettoyage manuel optimal, selon les normes Kärcher.
Supports pour balai à plat
Des sols éclatants de propreté à l'hygiène fiable en un tour de main. Grâce aux bons appareils de nettoyage pour le nettoyage humide. Ergonomiques pour une productivité et une rapidité maximales.
Balais à plat
Balai adapté, nettoyage impeccable. Nos balais à plat garantissent des performances de nettoyage maximales en un temps record. Faciles à manier, rapides et immédiatement prêts à l'emploi.
Manches
Les bons manches font les bons résultats. Divers manches disponibles au choix pour tous les besoins. Utilisables avec les outils courants pour le nettoyage à sec, à faible humidité ou humide.
Balais à plat vaporisateurs
Balais vaporisateurs compacts, peu encombrants pour le nettoyage à faible humidité et humide des revêtements de sol. Balais à plat avec fonction vaporisation pour un nettoyage facile et sans effort.
Raclettes à eau
Pour repousser la saleté en un clin d'œil. Notre vaste gamme de raclettes à eau permet une élimination rapide et facile des liquides ainsi que des saletés sèches et non adhérentes.