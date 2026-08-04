Serpillières réutilisables

Mops réutilisables avec des performances remarquables en termes d'puissance de nettoyage, d'absorption de l'eau et de durabilité.

Kärcher Balais à plat autoagrippants

Balais à plat autoagrippants

Housses à mop avec système de fixation par velcros pour une fixation hygiénique, ergonomique et rapide des lingettes.

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Kärcher Balais à plat à poches

Balais à plat à poches

Nettoyage ultra-efficace et de haute qualité des sols avec des mops à poches faciles d'utilisation.

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Kärcher Balais à plat à languettes

Balais à plat à languettes

Bonnettes pour sol avec fixation à languettes pour un lavage et un essorage sans contact direct.

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Kärcher Poches/languettes

Poches/languettes

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Kärcher Balai à plat Kentucky

Balai à plat Kentucky

Mops classiques pour le nettoyage humide.

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Kärcher