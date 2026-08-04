Serpillières réutilisables
Mops réutilisables avec des performances remarquables en termes d'puissance de nettoyage, d'absorption de l'eau et de durabilité.
Balais à plat autoagrippants
Housses à mop avec système de fixation par velcros pour une fixation hygiénique, ergonomique et rapide des lingettes.
Balais à plat à poches
Nettoyage ultra-efficace et de haute qualité des sols avec des mops à poches faciles d'utilisation.
Balais à plat à languettes
Bonnettes pour sol avec fixation à languettes pour un lavage et un essorage sans contact direct.
Balai à plat Kentucky
Mops classiques pour le nettoyage humide.