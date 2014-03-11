Notre solution de balayage la plus performante : la balayeuse Kärcher
Brosses rapides, puissance maximale : les balayeuses de Kärcher garantissent la propreté en un temps record – partout et à tout moment. Profitez d'une large gamme de balayeuses composée de balayeuses autotractées et mécaniques, de balayeuses autoportées et de balayeuses industrielles, compatibles à tous les types et domaines d'utilisation. Ces dernières permettent d'optimiser de manière considérable le temps de travail et ainsi de gagner en productivité.
Demande d'information
Quelle balayeuse choisir ?
À chaque défi son modèle spécifique : de la gamme manuelle jusqu'à la gamme industrielle autoportée – les balayeuses sont aussi flexibles et variables que les attentes des clients. Avec des moteurs à essence, diesel, GPL ou électriques, Kärcher couvre en outre tous les types de travail adaptés aux différents domaines d'utilisation.
Aperçu de nos modèles :
Balayeuses autotractées et mécaniques
Une solution idéale pour les gardiens d’immeubles, les artisans, les entreprises de nettoyage et l’industrie pour des surfaces à partir de 300m².
Balayeuses autoportées
Une solution économique et efficace pour nettoyer les moyennes à grandes surfaces de 1300 à 8000 m²
Balayeuses industrielles
Une solution fiable et efficace pour un usage industriel dans les secteurs de la logistique, de l’industrie, du bâtiment ou dans les cimenteries.
Product Finder Balayeuses Professional
Choisissez la Balayeuse Professional qui convient à vos besoins grâce au Product Finder ! Nettoyage ergonomique et faible dégagement de poussière : nos balayeuses Professional font régner la propreté à l'extérieur comme à l'intérieur, avec guidage manuel ou traction.
Trouver des équipements variés en un clin d'œil.
Nous vous ferons découvrir en un tour de main l'appareil Kärcher Professional optimal pour votre tâche de nettoyage concrète.
Comment fonctionnent les balayeuses ?
Différents modèles requièrent différents principes de déblayage.
Le principe de balayage par poussée
La brosse tourne dans le sens inverse du sens de la marche et transporte ainsi la saleté vers l'avant dans la cuve à déchets (déblayage direct). C'est selon ce principe que fonctionnent la gamme mécanique à guidage manuel et la gamme industrielle de Kärcher.
Avantages :
- déblayage dégageant peu de poussière grâce à une faible rotation de la brosse et à une courte « course de déblayage »
- faible usure de la brosse
- idéal pour les grosses ordures et les ordures lourdes ainsi que pour les poussières fines
Le principe de balayage par projection
La saleté est ramassée dans le sens inverse du sens de la marche et transportée dans le bac de ramassage à l'arrière par la brosse principale. C'est selon ce principe que fonctionnent la gamme à guidage manuel et la gamme autoportée Kärcher.
Avantages :
- taux de remplissage élevé du bac de déchets pouvant atteindre 100 %
- idéal pour les surfaces fortement ou légèrement encrassées
- ramassage aisé des grosses ordures grâce à un flap pour gros déchets
- bonne visibilité grâce à la position du siège orientée vers l'avant
Quels sont les domaines d'utilisation des balayeuses ?
Une seule machine, une multitude de possibilités d'utilisation : ces dernières s'utilisent principalement sur les surfaces intérieures et extérieures étendues. En comparaison avec un balai classique, elles permettent d'éliminer rapidement et efficacement les saletés, même importantes ou tenaces, la poussière et les ordures, et ce, sans gros effort physique. En effet, la largeur de leur bac de rammassage permet de recevoir une grande quantité d'ordures, le tout sans interruption de travail.
Les domaines d'utilisation typiques des balayeuses mécaniques et autotractées sont entre autres les suivants :
- Entrepôts et installations logistiques
- Installations de production
- Parkings et quais de chargement
- Industries agroalimentaire et des boissons
- Complexes sportifs et centres de loisirs
- Industries sidérurgique et métallurgique
- Industrie électronique
- Industries chimique et pharmaceutique
- Entreprises de transport
- Centres d'exposition et de congrès
À quels types de surfaces les balayeuses sont-elles adaptées ?
Différents types de surface et de saleté impliquent également différentes exigences envers l'outil et le système utilisé. En règle générale, on utilise le balai principal standard, qui s'illustre par sa flexibilité et sa durée de vie élevée. Toutefois, tous les revêtements de sol ne sont pas adaptés à la même brosse. À cet effet, Kärcher propose différentes solutions permettant d'obtenir un résultat de nettoyage optimal.
Aperçu des différentes brosses :
Brosse principale standard
- Poils de dureté moyenne
- Domaine d'utilisation : ordures de voirie classiques, feuilles mortes ou environnements poussiéreux sur l'asphalte, les chapes ou les pavés autobloquants
Brosse principale dure
- Poils nettement plus épais, combinés à des inserts en acier par endroits
- Domaine d'utilisation : sols rugueux et saletés incrustées ou déchets lourds
Brosse principale souple
- Poils souples
- Domaine d'utilisation : élimination des saletés et des poussières fines sur surfaces lisses en intérieur
Brosse principale antistatique
- Poils souples
- Domaine d'utilisation : nettoyage efficace du gazon artificiel, par exemple lors d'expositions ou dans les complexes sportifs et les hôtels
- Les modèles suivants sont recommandés pour le nettoyage des moquettes et du gazon artificiel : KM 75/40 W, KM 85/50 R, KM 90/60 R Adv
Quel est le rendement surfacique d'une balayeuse ?
Son rendement varie selon le modèle et l'équipement. Le tableau ci-dessous offre un aperçu des rendements surfaciques par heure des différentes balayeuses. Pour comparaison : un balai manuel courant possède un rendement de 120 à 160 m² au maximum.
Balayeuse
Balayeuses industrielles
Rendement surfacique (par heure)
7 200 à 28 000 m²
Balayeuse
Balayeuses autoportées
Rendement surfacique (par heure)
5 100 à 13 600 m²
Balayeuse
Balayeuse autotractées
Rendement surfacique (par heure)
3 375 à 4 725 m²
Balayeuse
Balayeuses mécaniques/balayeuses à guidage manuel
Rendement surfacique (par heure)
2 800 à 3 680 m²
Leurs atouts :
TACT - Système de décolmatage automatique du filtre
Le système de nettoyage de filtre breveté Tact est unique en son genre. Le lavage du filtre s’effectue de manière entièrement automatique et à intervalles réguliers. Même dans des conditions extrêmes, ce type de lavage de filtre permet d’obtenir d’excellents résultats et de travailler en permanence sans poussières. Les filtres se caractérisent par un format compact et une grande longévité.
EASY Operation - Une prise en main intuitive
Avec EASY Operation, Kärcher propose un système de commande uniforme qui évite les erreurs d’utilisation grâce à des pictogrammes explicites. La sécurité et la productivité s’en trouvent améliorées, et la durée de vie de la machine prolongée. Les symboles et paramètres sont les mêmes pour toutes les balayeuses. Une fois le maniement appris, chaque machine équipée de l’EASY Operation peut être utilisée de manière intuitive. EASY Operation est déjà intégré par défaut à un large éventail de produits Kärcher actuels.
Facilité de maintenance
Simple, le remplacement des pièces, telles que les balais ou les filtres par exemple, se fait rapidement et sans outil. Leur espace moteur est simple d'accès pour une maintenance rapide et facile. Cette conception astucieuse permet d’économiser sur les coûts de maintenance et le temps de travail.