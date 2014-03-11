Notre solution de balayage la plus performante : la balayeuse Kärcher

Quelle balayeuse choisir ?

À chaque défi son modèle spécifique : de la gamme manuelle jusqu'à la gamme industrielle autoportée – les balayeuses sont aussi flexibles et variables que les attentes des clients. Avec des moteurs à essence, diesel, GPL ou électriques, Kärcher couvre en outre tous les types de travail adaptés aux différents domaines d'utilisation.

Aperçu de nos modèles :