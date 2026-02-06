Le FC 8 Smart Signature Line est le nouveau nettoyeur de sols connecté de la gamme Kärcher. Seuls nos produits les plus innovants et les plus puissants portent la signature originale du pionnier de la technologie et fondateur de l'entreprise, Alfred Kärcher. Le FC 8 Smart Signature Line est donc immédiatement reconnaissable comme étant le meilleur appareil de sa catégorie. Notre modèle haut-de-gamme est doté d'un écran LCD qui se connecte à l'application pour offrir un nettoyage personnalisé. Sur l'écran de l'appareil, vous pouvez accéder aux instructions de montage du nettoyeur, choisir vos modes de nettoyage, intensifier la vitesse de rotation des rouleaux et la quantité d'eau. En reliant votre produit à l'application Kärcher Home & Garden, vous pouvez choisir vos modes de nettoyage préférés, créer de nouvelles personnalisations en fonction de vos types de sols et tous ces paramètres sont transmis directement sur le nettoyeur de sols. Grâce à la technologie à 4 rouleaux, le nettoyeur élimine tous les types de saletés sèches et humides du quotidien sans avoir à passer l'aspirateur au préalable. L'appareil est équipé de lumières LED à l'avant afin de ne laisser passer aucune poussière et le filtre à cheveux assure un bon ramassage des cheveux ou des poils d'animaux.