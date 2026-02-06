FC 8 Smart Signature Line
Le FC 8 Smart Signature Line vous permet de nettoyer vos sols sans passer l'aspirateur. Grâce à sa connexion entre l'écran et l'application, vous pouvez personnaliser votre nettoyage !
Le FC 8 Smart Signature Line est le nouveau nettoyeur de sols connecté de la gamme Kärcher. Seuls nos produits les plus innovants et les plus puissants portent la signature originale du pionnier de la technologie et fondateur de l'entreprise, Alfred Kärcher. Le FC 8 Smart Signature Line est donc immédiatement reconnaissable comme étant le meilleur appareil de sa catégorie. Notre modèle haut-de-gamme est doté d'un écran LCD qui se connecte à l'application pour offrir un nettoyage personnalisé. Sur l'écran de l'appareil, vous pouvez accéder aux instructions de montage du nettoyeur, choisir vos modes de nettoyage, intensifier la vitesse de rotation des rouleaux et la quantité d'eau. En reliant votre produit à l'application Kärcher Home & Garden, vous pouvez choisir vos modes de nettoyage préférés, créer de nouvelles personnalisations en fonction de vos types de sols et tous ces paramètres sont transmis directement sur le nettoyeur de sols. Grâce à la technologie à 4 rouleaux, le nettoyeur élimine tous les types de saletés sèches et humides du quotidien sans avoir à passer l'aspirateur au préalable. L'appareil est équipé de lumières LED à l'avant afin de ne laisser passer aucune poussière et le filtre à cheveux assure un bon ramassage des cheveux ou des poils d'animaux.
Caractéristiques et avantages
Avantages de la Signature LineLa signature du fondateur de l'entreprise, Alfred Kärcher, désigne le produit comme le meilleur appareil Kärcher de sa catégorie. Autres avantages exclusifs : l'assistance via l'application et une extension de garantie.
Écran LCD attractifUtilisation simple de l'appareil grâce à des instructions pas à pas. Prévention des erreurs d'utilisation grâce à des avertissements et des messages d'erreur sur l'écran. Utilisation intuitive.
Nombreuses options pour les différents modes de nettoyageLes modes de nettoyage les plus fréquemment utilisés sont préréglés sur l'appareil : deux modes de nettoyage avec des volumes d'eau et des vitesses de rouleaux différents, et une fonction "boost" pour les saletés tenaces. Avec connexion à l'application : transmission à l'appareil d'un grand nombre de modes de nettoyage supplémentaires, optimisés pour différents types de sols, ainsi que configuration de vos propres modes de nettoyage individuels. Adapté à tous les sols durs, y compris le parquet, le stratifié, le carrelage en pierre et céramique ainsi que le PVC et le vinyle.
L'efficacité du nettoyage est supérieure de 20 %* au lavage à la serpillière et l'opération bien plus agréable
- Sans effort : fini le seau à porter, la lingette de sol à essorer à la main et le frottage.
Très silencieuse
- Volume sonore agréable de seulement 59 dB.
Environ 60 minutes d'autonomie grâce à la puissante batterie lithium-ion
- L'écran LCD attractif affiche le niveau de la batterie en pourcentage, en minutes ou sous forme de barre d'état.
Tête de brossage des sols à LED intégrées
- Pour éclairer sous les meubles ainsi que dans les renfoncements ou coins sombres.
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique dépendant du niveau de charge de la batterie (m²)
|env. 230
|Capacité du réservoir d'eau propre (ml)
|400
|Capacité du réservoir d'eau sale (ml)
|200
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Largeur de travail avec brosse-rouleau (mm)
|300
|Temps de séchage du sol nettoyé (min)
|env. 2
|Niveau sonore (dB (A))
|59
|Tension de la batterie (V)
|25
|Capacité de la batterie (Ah)
|2,85
|Autonomie de la batterie (min)
|env. 60
|Durée de charge de la batterie (h)
|4
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Poids sans accessoires (kg)
|4,3
|Poids avec emballage (kg)
|8,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Dans la catégorie de test « Lavage du sol », les nettoyeurs de sols Kärcher atteignent une puissance de nettoyage jusqu'à 20 % supérieure à celle d'une serpillière classique avec une bonnette. Se réfère aux résultats moyens des tests concernant l'efficacité de nettoyage, le ramassage des saletés et le nettoyage des bords. /
** Les nettoyeurs de sols Kärcher permettent jusqu'à 50 % de gain de temps puisqu'ils éliminent les impuretés du quotidien des sols durs de la maison en un seul passage sans avoir à passer l'aspirateur avant le lavage du sol.
Inclus dans la livraison
- Rouleau universel: 4 Pièce(s)
- Détergents: Nettoyant universel pour sols RM 536, 30 ml
- Station d'accueil et de nettoyage
- Chargeur de batterie
- Brosse de nettoyage
Équipement
- Vitesse de rotation des rouleaux et quantité d'eau réglables
- Système à deux réservoirs
- Tête de brossage des sols à LED intégrées
- Connexion via Bluetooth
- services/fonctionnalités intelligents dans l'application
- Afficheur LCD
- Mode d'auto-nettoyage
Videos
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Même les saletés tenaces
- Gros déchets
- Résidus fins
- Saleté sèche
- Saleté humide
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine FC 8 Smart Signature Line
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.