Comment fonctionne le balai électrique sans fil ?

Le balai électrique sans fil fait partie de la gamme d’aspirateurs portables qui vous rendent service au quotidien. Vous pouvez le reconnaître grâce à ses brosses rotatives intégrées dans son système électrique à la base de sa cuve. Pour faciliter sa prise en main, il est équipé d’une poignée en haut. Le balai électrique est aussi équipé d’une batterie pour la faire fonctionner, l’appareil ne disposant pas de système de câblage.

Dans le balai électrique est intégré un petit contenant pour l’aspiration des déchets. Ceci peut être un sac ou un accessoire démontable qui servira de stockage aux poussières.

Quand opter pour le balai électrique sans fil ?

Un balai électrique sans fil convient aux petites surfaces. Vous pouvez vous en servir pour les petites saletés entre deux grands nettoyages. La pièce peut ainsi rester propre tout au long de la journée. Cela empêche les taches de s’éparpiller dans toute la maison.

L’engin s’utilise sur le sol, sur l’escalier, sur les tapis et moquettes. Lorsque les enfants finissent de jouer, par exemple, il vous suffit de passer un coup de balai. Vous retrouverez aussitôt l’ordre dans votre pièce.

Aussi, les poils d’animaux qui s’accumulent sont aisément aspirés par le balai électrique. L’appareil peut également être utilisé en complément de vos grands aspirateurs. Son format réduit lui permet d’atteindre les endroits inaccessibles, comme le dessous des meubles. Il peut être allumé rapidement pour se débarrasser des miettes.

Cette technologie est donc parfaite pour vos besoins de balayages en urgence à cause des petits incidents.

Comment choisir un balai électrique sans fil fiable ?

Le balai électrique est conçu pour être utilisé plusieurs fois par jour. Vous devez donc choisir un appareil résistant qui répond à ce besoin.

Plusieurs critères peuvent être pris en compte avant votre décision d’achat. La puissance de l’appareil en est le premier. Plus le balai électrique est puissant, plus facile sera son utilisation. Vous pourrez aussi effectuer le nettoyage en peu de temps.

Considérez également l’autonomie de sa batterie. Un balai électrique, bien qu’adapté uniquement aux petites surfaces, doit pouvoir fonctionner plus de 15 min. Vérifiez l’information avant d’effectuer votre choix.

L’ergonomie de travail est tout aussi importante. Le balai électrique sans fil doit être assez léger pour faciliter son déplacement. Sa poignée doit aussi être adaptée à l’utilisation avec une seule main.

Les brosses amovibles du balai électrique font partie des éléments qui déterminent sa performance. Choisissez donc des accessoires polyvalents qui nettoient à la fois les poils, les poussières et les cheveux. Leur nettoyage et leur éventuel remplacement doivent d’ailleurs se faire sans difficulté.

Le balai électrique KB 5 de Kärcher

Le balai électrique KB 5 de Kärcher est un appareil fonctionnant sans fil. Il est équipé d’une batterie de 30 V de la technologie Lithium-Ion. Si vous travaillez sur des sols dur, l’appareil bénéficie d’une autonomie de 30 minutes. La durée de travail est de 20 minutes lorsque vous procédez à l’aspiration de tapis ou de moquettes.

Avec sa batterie incluse, le balai électrique KB 5 pèse 1,2 kg. Il conjugue donc puissance et légèreté.

L’appareil est équipé d’une cuve amovible de 370 ml. Suivant la longueur, la largeur et la hauteur du balai électrique KB 5 fait 215 x 230 x 1120 cm. La largeur de travail de sa brosse universelle est de 210 cm, la brosse étant amovible. Sachez que l’ensemble de ces dimensions a été étudié pour optimiser la praticité de l’appareil.

À la livraison, le balai électrique KB sera accompagné de sa brosse universelle amovible. Le chargeur de sa batterie est également compris dans le pack.