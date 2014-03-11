Balai électrique sans fil
Les accidents arrivent. Les nettoyer peut devenir un jeu d'enfant. Préparez-vous à tout avec le nouveau balai électrique sans fil KB 5 de Kärcher. Le nouveu balais électrique sans fil de Kärcher est toujours prêt à remettre de l'ordre dans la maison. Prends peu de place, batterie performante et confort d'utilisation, cet appareil sera toujours à portée de main. Avec le Quick 'n' clean, la brosse rotative assure un nettoyage efficace en peu de temps.
Comment fonctionne le balai électrique sans fil ?
Le balai électrique sans fil fait partie de la gamme d’aspirateurs portables qui vous rendent service au quotidien. Vous pouvez le reconnaître grâce à ses brosses rotatives intégrées dans son système électrique à la base de sa cuve. Pour faciliter sa prise en main, il est équipé d’une poignée en haut. Le balai électrique est aussi équipé d’une batterie pour la faire fonctionner, l’appareil ne disposant pas de système de câblage.
Dans le balai électrique est intégré un petit contenant pour l’aspiration des déchets. Ceci peut être un sac ou un accessoire démontable qui servira de stockage aux poussières.
Quand opter pour le balai électrique sans fil ?
Un balai électrique sans fil convient aux petites surfaces. Vous pouvez vous en servir pour les petites saletés entre deux grands nettoyages. La pièce peut ainsi rester propre tout au long de la journée. Cela empêche les taches de s’éparpiller dans toute la maison.
L’engin s’utilise sur le sol, sur l’escalier, sur les tapis et moquettes. Lorsque les enfants finissent de jouer, par exemple, il vous suffit de passer un coup de balai. Vous retrouverez aussitôt l’ordre dans votre pièce.
Aussi, les poils d’animaux qui s’accumulent sont aisément aspirés par le balai électrique. L’appareil peut également être utilisé en complément de vos grands aspirateurs. Son format réduit lui permet d’atteindre les endroits inaccessibles, comme le dessous des meubles. Il peut être allumé rapidement pour se débarrasser des miettes.
Cette technologie est donc parfaite pour vos besoins de balayages en urgence à cause des petits incidents.
Comment choisir un balai électrique sans fil fiable ?
Le balai électrique est conçu pour être utilisé plusieurs fois par jour. Vous devez donc choisir un appareil résistant qui répond à ce besoin.
Plusieurs critères peuvent être pris en compte avant votre décision d’achat. La puissance de l’appareil en est le premier. Plus le balai électrique est puissant, plus facile sera son utilisation. Vous pourrez aussi effectuer le nettoyage en peu de temps.
Considérez également l’autonomie de sa batterie. Un balai électrique, bien qu’adapté uniquement aux petites surfaces, doit pouvoir fonctionner plus de 15 min. Vérifiez l’information avant d’effectuer votre choix.
L’ergonomie de travail est tout aussi importante. Le balai électrique sans fil doit être assez léger pour faciliter son déplacement. Sa poignée doit aussi être adaptée à l’utilisation avec une seule main.
Les brosses amovibles du balai électrique font partie des éléments qui déterminent sa performance. Choisissez donc des accessoires polyvalents qui nettoient à la fois les poils, les poussières et les cheveux. Leur nettoyage et leur éventuel remplacement doivent d’ailleurs se faire sans difficulté.
Le balai électrique KB 5 de Kärcher
Le balai électrique KB 5 de Kärcher est un appareil fonctionnant sans fil. Il est équipé d’une batterie de 30 V de la technologie Lithium-Ion. Si vous travaillez sur des sols dur, l’appareil bénéficie d’une autonomie de 30 minutes. La durée de travail est de 20 minutes lorsque vous procédez à l’aspiration de tapis ou de moquettes.
Avec sa batterie incluse, le balai électrique KB 5 pèse 1,2 kg. Il conjugue donc puissance et légèreté.
L’appareil est équipé d’une cuve amovible de 370 ml. Suivant la longueur, la largeur et la hauteur du balai électrique KB 5 fait 215 x 230 x 1120 cm. La largeur de travail de sa brosse universelle est de 210 cm, la brosse étant amovible. Sachez que l’ensemble de ces dimensions a été étudié pour optimiser la praticité de l’appareil.
À la livraison, le balai électrique KB sera accompagné de sa brosse universelle amovible. Le chargeur de sa batterie est également compris dans le pack.
Les avantages du balai électrique KB 5
Besoin d'un nettoyage rapide et efficace intermédiaire de vos sols durs ou tapis ? Avant que les petites saletés ne causent de gros soucis, le balai électrique vous apporte une solution aussi rapide que confortable. Voilà le job parfait pour le balai électrique KB 5. Grâce au système de nettoyage Kärcher Adaptive, ce balai électrique fournit des performances de nettoyage excellentes et enlève les salissures de façon rapide et profonde. Le KB 5, qui fonctionne sur une batterie lithium-ion, est prêt à l'emploi beaucoup plus vite qu'un aspirateur traditionnel et garantit un nettoyage intermédiaire parfaitement pratique. De plus, il est très léger, son manche télescopique inclinable et réglable en longueur, vous permet de tout balayer en clin d'œil même sous les meubles très bas.Il permet ainsi de travailler de façon ergonomique sans avoir à se pencher, et de nettoyer jusqu'aux bords et même entre les chaises, sous les meubles et sur les escaliers. Encore quelques avantages de ce KB 5 est le bouton automatique de Marche/Arrêt, l'articulation double flexible pour une maniabilité pratique, le réservoir à déchets qui peut être enlevé pratiquement du côté, une brosse universelle, un dispositif de rangement et le poids réduit de ce balai électrique.
Système de nettoyage Kärcher Adaptive
Enlève la saleté de façon fiable de tous les revêtements de sol. Angle de balayage réglable de façon innovatrice pour un ramassage des souillures optimal. Forme améliorée de l'intérieur avec conduite optimale des salissures pour un enlèvement fiable des saletés.
Bouton de Marche/Arrêt automatique
Simple à mettre en marche et à débrancher. Rapide et intuitif. Plus besoin de se pencher.
Bac de récupération des saletés facile à vider
La conception du balai permet un vidage rapide et simple du réservoir sans entrer en contact avec la poussière et la saleté.
Un stockage facile du balai électrique
Discret et peu volumineux, le balai électrique peut être stocké facilement, même dans les espaces les plus étroits. Son manche téléscopique tient debout tout seul.
Plus rapide d'utilisation qu'un aspirateur
Nous connaissons tous ce problème: dès que vous avez terminé d'aspirer, il y a déjà de nouveau des miettes sur le sol. Le balai électrique sans fil de Kärcher est idéal pour un nettoyage quotidien, vous n'avez donc pas à ressortir l'aspirateur à chaque nettoyage. Grâce à sa taille compacte et son design moderne, le balai électrique peut être facilement entreposé partout et reste toujours à portée de main.
Toujours prêt à l'emploi: la technologie de la batterie lithium-ion permet au KB 5 de fonctionner pendant 30 minutes sur sols durs.
Parfait pour le nettoyage quotidien: Le KB 5 est petit, maniable et immédiatement prêt à l'emploi, idéal pour toute la maison.
Le compact KB 5 peut être stocké n'importe où, il est donc toujours là où vous en avez besoin.
Des performances de nettoyage extraordinaires dans un design compact.
L'innovant système de nettoyage Kärcher du balai électrique sans fil offre de bonnes performances de nettoyages. Grâce à son bord amovible et sa brosse de nettoyage, la saleté est transportée efficacement dans le conteneur à déchet sans dispersion des résidus et de la poussière.
Possibilités d'utilisation infinies
Le nouveau balai électrique sans fil de Kärcher intervient pour nettoyer tous les accidents quotidiens, qu'ils soient grands ou petits. Par exemple, pour enlever les poilds d'animaux de compagnie, nettoyer les miettes. Le KB 5 peut être utilisé sur tous les sols durs.
Idéal pour les tapis: La brosse pénètre profondément entre les fibres, ne laissant aucune saleté derrière.
Parfait pour les propriétaires d'animaux: Chaque brin de poils d'animaux de compagnie est ramassé jusqu'au dernier, peu importe la longueur.
Même les zones difficiles à nettoyer telles que les espaces sous les commodes et les canapés ne posent pas de problème.
Idéal pour manœuvrer autour d'objets comme les pieds de chaise.
Que vaut la marque Kärcher ?
Kärcher est une marque allemande reconnue dans le domaine du nettoyage. En 88 ans d’existence, il a pu se positionner comme une référence tant auprès des professionnels que des particuliers. La qualité de ses appareils et accessoires lui vaut ce renom international. Rien qu’en France, le « nettoyer au Kärcher » est devenu synonyme de nettoyage en profondeur. Kärcher permet de gagner du temps et d’avoir des résultats impeccables.
En commandant le balai électrique KB 5, vous invitez la haute technologie chez vous. Vous serez satisfait par la performance de cet appareil, mais aussi par sa longévité. Le rapport qualité-prix de l’appareil fait aussi partie de ses avantages.