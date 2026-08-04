FlexoMate
Boostez votre équipe ! Notre chariot de nettoyage professionnel FlexoMate vous garantit des processus de nettoyage plus rapides et plus efficaces. Ce chariot flexible et modulaire est adapté à diverses tâches de nettoyage et aux exigences variées des clients. Grâce à sa conception ergonomique et à la poignée réglable en hauteur, il réduit l'effort physique et soulage épaules et poignets.
Chariots de nettoyage FlexoMate Swift
Le Swift est la variante de base du FlexoMate. Parfait pour les immeubles d'environ 35 bureaux, ce chariot de nettoyage est particulièrement performant dans les espaces exigus.
Chariots de nettoyage FlexoMate Expert
Chariot de nettoyage spacieux pour ranger tous les produits de nettoyage indispensables et même plus : optez pour le FlexoMate Expert pour les immeubles avec environ 10 installations sanitaires et 10 à 15 bureaux.
Chariots de nettoyage FlexoMate ExpertPro
Parfait pour les immeubles avec 15 à 20 installations sanitaires, deux à trois kitchenettes et près de 15 à 20 bureaux : vous pouvez équiper le FlexoMate ExpertPro de tout ce qu'il faut pour les tâches exigeantes.
LE FLEXOMATE EST LÀ
Pas de temps pour les compromis. Le FlexoMate vous aide à mener à bien vos projets de nettoyage plus rapidement. Réduisez la pénibilité pour vos collaborateurs et répondez aux exigences les plus diverses de vos clients avec un seul chariot de nettoyage.
Le temps est compté et chaque geste compte. Entrez dès maintenant dans l'avenir du nettoyage manuel.
Boostez votre équipe ! Avec le nouveau FlexoMate de Kärcher.
FAIT POUR S'ADAPTER
Combien de fois vous est-il arrivé que ce ne soit pas la mission qui vous mette au défi mais l'équipement ? Pour que votre équipement de nettoyage ne soit plus un obstacle, nous avons développé 3 modèles qui vous permettent de venir à bout des tâches de nettoyage les plus variées. Quel modèle est le mieux adapté à vos besoins ?
FlexoMate Swift
Le Swift est la variante de base du FlexoMate. Ce chariot de nettoyage est parfait pour les immeubles avec environ 35 bureaux et particulièrement performant dans les espaces exigus.
FlexoMate Expert
Assez de place pour vos produits de nettoyage indispensables et même un peu plus : optez pour le FlexoMate Expert pour les immeubles avec environ 10 installations sanitaires et 10 à 15 bureaux.
Vos avantages avec le FlexoMate
PRODUCTIVITÉ
La conception intuitive et l'accès facile aux équipements de travail augmentent l'efficacité du nettoyage et permettent à vos agents d'entretien de travailler plus vite.
FLEXIBILITÉ
Un seul FlexoMate, une infinité de possibilités : vous pouvez facilement adapter le chariot de nettoyage à vos besoins dès que cela s'avère nécessaire. Qu'il s'agisse d'ajouter des bacs ou des appareils de nettoyage avec le FlexoMate, tout est possible.
ERGONOMIE
Pour un travail moins pénible : avec ses poignées ajustables et ses bacs inclinables, le FlexoMate réduit les sollicitations au niveau des bras et des épaules et vous facilite ainsi le travail.
LES ATOUTS
Vous êtes curieux de savoir ce qui rend le FlexoMate si unique ? Découvrez les spécificités de ce chariot de nettoyage.
Un système modulaire
Le FlexoMate s'adapte à vos besoins. Vous pouvez ajouter ou supprimer des équipements à votre guise, par exemple des bacs, un support pour sacs poubelle pliable, une serpillière, une presse d'essorage, des appareils de nettoyage et même d'autres chariots, faciles à accrocher grâce au système modulaire.
Intégration des machines
Grâce au FlexoMate, vos machines vous accompagnent partout, ce qui vous évite bien des déplacements. Le FlexoMate dispose de kits spécifiques tels qu'un support pour appareils permettant d'intégrer 5 appareils de nettoyage différents, allant des autolaveuses aspirantes sans fil compactes jusqu'aux aspirateurs poussières en passant par les aspirateurs nettoyeurs de vitres et de surfaces.
Des bacs inclinables brevetés
Moins de sollicitations pour le dos, accès plus facile aux produits de nettoyage : grâce aux bacs inclinables, vous évitez les enchaînements de mouvements pénibles. Il suffit de les basculer pour sortir un détergent ou une serpillière puis de les remettre en place pour se rendre d'un point A à un point B. Sans entrer en collision avec quoi que ce soit.
Un design ergonomique
Le FlexoMate s'adapte à votre corps. C'est pourquoi les éléments pouvant influer sur la santé ont été dotés d'un design ergonomique breveté et récompensé par le prix Red Dot. Par exemple la poignée ErgoGrip qui s'ajuste en fonction de la taille de l'utilisateur. Sans oublier les bacs inclinables dont l'angle d'inclinaison vous apporte un soulagement supplémentaire.
Durabilité
Le FlexoMate satisfait à des normes très strictes, récompensées par le prix Green Dot Award. Il est recyclable à 100 % et peut être combiné à des accessoires dont certains sont constitués d'au moins 50 % de matériaux recyclés.
BIEN PLUS QU'IL N'Y PARAÎT !
Plus de durabilité
Avec le FlexoMate, vous disposez d'un chariot de nettoyage qui a été conçu et fabriqué selon les principes de la durabilité. Lors du choix des matériaux, nous veillons à ce qu'ils soient en grande partie recyclables. En outre, le système modulaire et la qualité élevée des matériaux garantissent une longue durée de vie.
Plus de productivité
Le FlexoMate est conçu de sorte que vous puissiez accéder à tous les bacs depuis tous les côtés : l'avant, l'arrière, la droite et la gauche. Pour vous faciliter le travail et accélérer le nettoyage.
Plus de choix
Grâce à sa grande modularité, le FlexoMate vous permet de disposer de tout un univers d'accessoires. Complétez-le en y ajoutant des bacs, des surfaces de rangement et des appareils Kärcher Professional afin d'être parfaitement préparé à vos tâches de nettoyage.
À CHAQUE SECTEUR SON MODÈLE
Chaque secteur est différent. Peu importe dans lequel vous travaillez, nous vous aidons à trouver le chariot de nettoyage adapté.