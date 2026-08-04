LE FLEXOMATE EST LÀ

Pas de temps pour les compromis. Le FlexoMate vous aide à mener à bien vos projets de nettoyage plus rapidement. Réduisez la pénibilité pour vos collaborateurs et répondez aux exigences les plus diverses de vos clients avec un seul chariot de nettoyage.

Le temps est compté et chaque geste compte. Entrez dès maintenant dans l'avenir du nettoyage manuel.

Boostez votre équipe ! Avec le nouveau FlexoMate de Kärcher.