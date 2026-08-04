Ustensiles de nettoyage
Pour qu'il reste plus de temps pour les choses importantes : nos ustensiles de nettoyage parfaitement assortis pour le nettoyage manuel. Pour augmenter l'efficacité et la rapidité en un tour de main.
Équipement de sécurité
La sécurité avant tout. Les avertissements renforcent la vigilance et vous préviennent à temps des potentiels risques et obstacles.
Sacoches ceinture
Toujours opérationnel, toujours sous la main. Grâce aux sacoches ceinture pratiques, les détergents et les ustensiles pour le nettoyage manuel sont toujours à portée de main.
Pads et supports
Pour toutes les utilisations : notre vaste choix de divers pads et supports pour les pros du nettoyage de tous les secteurs. Utilisation pratique pour des processus de nettoyage simples et efficaces.
Éponges
Passons l'éponge. Notre vaste gamme d'éponges offre la solution parfaite pour tous les besoins. Une qualité de produit exceptionnelle pour un résultat de nettoyage fiable.
Ustensiles pour WC
Des pros dans leur élément. Nos ustensiles haut de gamme pour un nettoyage hygiénique des WC et des sanitaires.
Poubelles
Quels que soient vos déchets : nos poubelles de qualité haut de gamme, disponibles en différents formats et modèles, permettent une collecte et une élimination fiables de toutes les ordures.