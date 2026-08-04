Ustensiles de nettoyage

Pour qu'il reste plus de temps pour les choses importantes : nos ustensiles de nettoyage parfaitement assortis pour le nettoyage manuel. Pour augmenter l'efficacité et la rapidité en un tour de main.

Kärcher Équipement de sécurité

Équipement de sécurité

La sécurité avant tout. Les avertissements renforcent la vigilance et vous préviennent à temps des potentiels risques et obstacles.

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Kärcher Sacoches ceinture

Sacoches ceinture

Toujours opérationnel, toujours sous la main. Grâce aux sacoches ceinture pratiques, les détergents et les ustensiles pour le nettoyage manuel sont toujours à portée de main.

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Kärcher Pads et supports

Pads et supports

Pour toutes les utilisations : notre vaste choix de divers pads et supports pour les pros du nettoyage de tous les secteurs. Utilisation pratique pour des processus de nettoyage simples et efficaces.

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Kärcher Éponges

Éponges

Passons l'éponge. Notre vaste gamme d'éponges offre la solution parfaite pour tous les besoins. Une qualité de produit exceptionnelle pour un résultat de nettoyage fiable.

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Kärcher Ustensiles pour WC

Ustensiles pour WC

Des pros dans leur élément. Nos ustensiles haut de gamme pour un nettoyage hygiénique des WC et des sanitaires.

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Kärcher Poubelles

Poubelles

Quels que soient vos déchets : nos poubelles de qualité haut de gamme, disponibles en différents formats et modèles, permettent une collecte et une élimination fiables de toutes les ordures.

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