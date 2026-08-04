Dépoussiérage des sols

Plus un seul grain de poussière par terre grâce à nos outils de nettoyage manuel. Ces accessoires utiles facilitent le dépoussiérage des sols – sur toute la surface et pour longtemps.

Kärcher Lingettes antipoussière

Lingettes antipoussière

Haute qualité pour une absorption maximale de la poussière. Lingettes antipoussière imprégnées jetables offrant une excellente puissance de nettoyage et de bonnes propriétés de glissement.

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Kärcher Mops antipoussière lavables

Mops antipoussière lavables

Mops lavables pour une élimination rapide de la poussière non adhérente.

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Kärcher Support pour mop antipoussière pour lingette antipoussière

Support pour mop antipoussière pour lingette antipoussière

Élimination professionnelle de la poussière avec les supports pour mop antipoussière hygiéniques et polyvalents.

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Kärcher Support pour mop antipoussière pour mops antipoussière lavables

Support pour mop antipoussière pour mops antipoussière lavables

Supports de haute qualité et fiables pour l'absorption de poussière professionnelle.

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