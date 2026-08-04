Dépoussiérage des sols
Plus un seul grain de poussière par terre grâce à nos outils de nettoyage manuel. Ces accessoires utiles facilitent le dépoussiérage des sols – sur toute la surface et pour longtemps.
Lingettes antipoussière
Haute qualité pour une absorption maximale de la poussière. Lingettes antipoussière imprégnées jetables offrant une excellente puissance de nettoyage et de bonnes propriétés de glissement.
Mops antipoussière lavables
Mops lavables pour une élimination rapide de la poussière non adhérente.
Support pour mop antipoussière pour lingette antipoussière
Élimination professionnelle de la poussière avec les supports pour mop antipoussière hygiéniques et polyvalents.
Support pour mop antipoussière pour mops antipoussière lavables
Supports de haute qualité et fiables pour l'absorption de poussière professionnelle.