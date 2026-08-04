Nettoyage des vitres

Qualité maximale pour les pros. Le nettoyage sans traces des vitres nécessite un design ergonomique, des raccords fiables et des composants polyvalents. Pour un travail sécurisé et économique.

Kärcher Raclettes et lames

Raclettes et lames

Propreté garantie : différents modèles de raclettes à vitres et de lames ergonomiques permettent un retrait facile et sécurisé des résidus collants.

Voir les produits
Kärcher Bonnettes

Bonnettes

Bonnettes haut de gamme fabriquées à partir de divers textiles, parfaites pour un nettoyage rapide des surfaces vitrées et lisses de toute sorte.

Voir les produits
Kärcher Support en T pour lingette de lavage

Support en T pour lingette de lavage

!Unsere hochwertigen, ergonomisch geformten T-Träger sind die ideale Basis für den Einsatz mit unseren Einwaschbezügen.!

Voir l'aperçu
Kärcher Poignées de raclette à vitres

Poignées de raclette à vitres

Tout bien en main : la finition haut de gamme et la forme ergonomique de nos poignées de raclette permettent toujours une prise en main sûre et stable des différents profilés de raclette.

Voir les produits
Kärcher Profilés de raclette et caoutchoucs de rechange

Profilés de raclette et caoutchoucs de rechange

Pour un nettoyage sans traces : nos profilés professionnels en acier inoxydable avec découpe en V et caoutchoucs vulcanisés de forme spéciale – extrêmement souples et durables.

Voir les produits
Kärcher Seau

Seau

Seau spécial vitres prévu pour l'utilisation avec la bonnette et la raclette à vitres

Voir les produits
Kärcher Kit de nettoyage pour fenêtres

Kit de nettoyage pour fenêtres

Découvrez nos kits pour un nettoyage efficace et ergonomique des vitres ! Nous avons réuni les produits les plus appréciés, parfaitement adaptés les uns aux autres.

Voir les produits
Kärcher Manches télescopiques et accessoires

Manches télescopiques et accessoires

Travailler en toute sécurité depuis le sol : nos manches télescopiques extrêmement robustes avec système de verrouillage fiable et cône spécial. Fixation sûre de l'outil sans risque de rotation.

Voir les produits
Kärcher