Nettoyage humide des surfaces
Produits à l'ergonomie élaborée pour le nettoyage humide manuel des surfaces. Caractérisés par une qualité irréprochable pour un ramassage optimal des saletés. La garantie d'une propreté fiable.
Nettoyage des surfaces
Tout sauf superficiel : nos textiles parfaitement assortis viennent à bout de tous les défis du nettoyage de surfaces et garantissent un nettoyage fiable des surfaces encrassées.
Nettoyage des surfaces vitrées
Voilà qui est limpide : notre vaste gamme pour le nettoyage à faible humidité et humide des surfaces vitrées offre toujours la solution optimale pour toutes les utilisations relatives au verre.
Support autoagrippant
Pour un maintien optimal : les bons appareils de nettoyage pour le nettoyage humide des surfaces sont déterminants pour une propreté éclatante. L'ergonomie et la productivité sont les priorités.