Nettoyeurs mobiles

En promenade, à vélo ou avec le chien : être dehors est un vrai plaisir, souvent gâché par le nettoyage qui s’ensuit. Avec le nettoyeur mobile extérieur, tu ne redoutes plus la saleté en promenade et la nature reste là où elle doit être.

Nettoyeur mobile OC 4

L'effet WOW à emporter

Les chaussures, la poussette, le vélo et même le chien retrouvent leur propreté avec les modèles Mobile Outdoor Cleaner fonctionnant sur batterie, et ce, en douceur grâce à la basse pression. Parfaits pour les promenades, avec un réservoir à eau et de nombreux accessoires comme une buse conique ou un flexible d'aspiration. Sans oublier, bien sûr, la puissante batterie lithium-ion.

N'importe où, à n'importe quel moment

 Grâce à une batterie intégrée et un réservoir d'eau de 8 litres vous pouvez enlever la saleté rapidement et facilement sur place, pour que l'intérieur de votre voiture et tout à la maison restent propres. 

Extrêmement pratique: Le nettoyeur mobile peut être complété avec des kits d'accessoires. Le kit  aventure,  le kit pour animaux de compagnie fournissent l'équipement adapté pour nettoyer en douceur et efficacement des chaussures, des vélos ou des animaux de compagnie.

nettoyeur mobile OC 3 FOLDABLE

OC 3 Foldable : Nomade et prêt à l'emploi.

Format compact, grande puissance de nettoyage : grâce au nettoyeur mobile rétractable OC 3 Foldable, les objets sales retrouvent leur éclat à tout moment et à tout endroit. Lorsque le réservoir souple est déplié, le nettoyeur mobile compact s'avère d'une grande aide pour un nettoyage rapide des accessoires de camping, des vélos, des animaux de compagnie et bien plus encore. Avec sa contenance maximale de 8 litres, sa puissante batterie lithium-ion et ses accessoires, il permet de rétablir l'ordre et la propreté en un clin d'œil, même en pleine nature.

Accessoires et détergents