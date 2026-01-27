Nettoyeurs mobiles
En promenade, à vélo ou avec le chien : être dehors est un vrai plaisir, souvent gâché par le nettoyage qui s’ensuit. Avec le nettoyeur mobile extérieur, tu ne redoutes plus la saleté en promenade et la nature reste là où elle doit être.
Nettoyeur mobile OC 4
L'effet WOW à emporter
Les chaussures, la poussette, le vélo et même le chien retrouvent leur propreté avec les modèles Mobile Outdoor Cleaner fonctionnant sur batterie, et ce, en douceur grâce à la basse pression. Parfaits pour les promenades, avec un réservoir à eau et de nombreux accessoires comme une buse conique ou un flexible d'aspiration. Sans oublier, bien sûr, la puissante batterie lithium-ion.