Nettoyeurs mobiles sur batterie 18 V
Ravivez l'éclat dans votre royaume
Pas de raccordement électrique ? Pas de problème ! Les pistolets de nettoyage sans fil, moyenne pression et légers, de la plateforme batterie Kärcher Power 18 V nettoient pratiquement tout autour de la maison sans avoir besoin d'une alimentation électrique. Il suffit de brancher le tuyau et c'est parti , ce dispositif de nettoyage complet se tient facilement dans la main et offre une flexibilité maximale. La pression moyenne efficace et douce rend le pistolet de nettoyage sans fil Kärcher idéal pour le nettoyage intermédiaire rapide des appareils de jardin, des meubles de jardin, des vélos, des motos et possède de nombreux autres domaines d'application dans la maison.
Nettoyage sans fil
Plateforme de batterie POWER 18V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V comprend des produits compacts et maniables pour l'entretien du jardin et des espaces verts de petites et de moyennes superficies. Les batteries interchangeables Kärcher Battery Power 18 V existent avec deux capacités différentes : 18 V/2,5 Ah et 18 V/5,0 Ah pour plus d'autonomie.
Les deux capacités peuvent être utilisées avec tous les appareils 18 V. Que ce soit avec les tondeuses sans fil, les aspirateurs multifonction sans fil ou les désherbeurs sans fil Kärcher.
Accessoires compatibles avec les nettoyeurs mobiles
Complétez votre équipement avec notre sélection d’accessoires spécialement adaptés aux nettoyeurs mobiles conçus pour s’adapter à vos besoins en déplacement . Parfaits pour les activités en plein air, les vélos , équipements de sport , animaux ou petites surfaces , ils rendent votre nettoyeur mobile encore plus pratique et polyvalent au quotidien.