Nettoyeurs mobiles sur batterie 18 V

Ravivez l'éclat dans votre royaume

Pas de raccordement électrique ? Pas de problème ! Les pistolets de nettoyage sans fil, moyenne pression et légers, de la plateforme batterie Kärcher Power 18 V nettoient pratiquement tout autour de la maison sans avoir besoin d'une alimentation électrique. Il suffit de brancher le tuyau et c'est parti , ce dispositif de nettoyage complet se tient facilement dans la main et offre une flexibilité maximale. La pression moyenne efficace et douce rend le pistolet de nettoyage sans fil Kärcher idéal pour le nettoyage intermédiaire rapide des appareils de jardin, des meubles de jardin, des vélos, des motos et possède de nombreux autres domaines d'application dans la maison.

Nettoyage sans fil

Le pistolet de nettoyage sans fils - KHB

La liberté à l'état pur ! Pas de câble ! Avec le nouveau KHB 6 sans fil, vous atteignez aussi les endroits éloignés des prises de courant. Cela facilite le nettoyage - surtout quand il doit être rapide !

 

Pression moyenne équilibrée

Grâce à l'utilisation de la lance à jet unique, le jet plat efficace et doux permet également de nettoyer les surfaces sensibles.

Puissance portable

Il tient confortablement dans la main, est prêt à l'emploi rapidement et peut être rangé de manière pratique.

Le nettoyeur mobile sur batterie et réserve d'eau intégrée OC 6-18 Premium.

Nettoyer. Où vous voulez. Quand vous voulez.

Vous souhaitez raviver l'éclat à vos vélos mais vous êtes loin de toute prise électrique et de tout robinet ? Rien de plus facile avec le nettoyeur mobile sans fil OC 6-18 Premium. La puissance de sa batterie interchangeable 18 V et son réservoir d'eau d'une capacité de 12 litres permettent un nettoyage efficace à moyenne pression. Particulièrement astucieux : le chariot de transport est un réservoir d'eau de 12 litres, il permet de nettoyer jusqu'à deux vélos et rend le produit totalement autonome.

Plateforme de batterie POWER 18V

La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V comprend des produits compacts et maniables pour l'entretien du jardin et des espaces verts de petites et de moyennes superficies. Les batteries interchangeables Kärcher Battery Power 18 V existent avec deux capacités différentes : 18 V/2,5 Ah et 18 V/5,0 Ah pour plus d'autonomie. 

Les deux capacités peuvent être utilisées avec tous les appareils 18 V. Que ce soit avec les tondeuses sans fil, les aspirateurs multifonction sans fil ou les désherbeurs sans fil Kärcher. 


Accessoires compatibles avec les nettoyeurs mobiles

Complétez votre équipement avec notre sélection d’accessoires spécialement adaptés aux nettoyeurs mobiles conçus pour s’adapter à vos besoins en déplacement . Parfaits pour les activités en plein air, les vélos , équipements de sport , animaux ou petites surfaces , ils rendent votre nettoyeur mobile encore plus pratique et polyvalent au quotidien.

