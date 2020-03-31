Produits de la plateforme de batteries Kärcher Battery Power

Pas de connexion électrique dans votre secteur ? Vous voulez éviter l'encombrement dans votre jardin par des câbles ? Ce n'est pas un problème avec les nouveaux appareils de jardinage et de nettoyage à batterie dotés du système de batterie interchangeable Kärcher Battery Power. Grâce à deux plates-formes de batteries différentes (18 V ou 36 V), nous pouvons vous proposer l'appareil adapté à à chaque application. Une flexibilité maximale avec la qualité Kärcher.

Produits de la gamme de batteries 18 V

Nettoyeurs mobiles

Sécateurs

Tondeuses à gazon

Nettoyeurs de terrasses

Pulvérisateur à pression automatique sans fil

Aspirateurs multifonctions à batterie

Désherbeurs à batterie

Souffleurs de feuilles

Coupe bordures

Taille haies

Produits de la gamme de batteries 36 V

Nettoyeurs haute pression à batterie

Aspirateurs eau et poussières à batterie

Souffleurs de feuilles

Tondeuses à gazon

Coupe bordures

Taille haies