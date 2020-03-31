Produits de la plateforme de batteries Kärcher Battery Power

Pas de connexion électrique dans votre secteur ? Vous voulez éviter l'encombrement dans votre jardin par des câbles ? Ce n'est pas un problème avec les nouveaux appareils de jardinage et de nettoyage à batterie dotés du système de batterie interchangeable Kärcher Battery Power. Grâce à deux plates-formes de batteries différentes (18 V ou 36 V), nous pouvons vous proposer l'appareil adapté à à chaque application. Une flexibilité maximale avec la qualité Kärcher.