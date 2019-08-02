PLATEFORME DE BATTERIE KÄRCHER BATTERY POWER
Vous ne disposez pas de prises électriques à l'extérieur ? Vous n'avez pas envie de voir des câbles emmêlés dans votre jardin ? Avec les nouveaux outils de jardinage et de nettoyage sans fil équipés du système de batterie interchangeable Kärcher Battery Power, ce n'est plus un problème. Grâce à la plateforme de batterie qui se décline en deux versions différentes, 18 ou 36 V. Nous vous proposons un appareil adapté, quelles que soient vos exigences en matière de puissance et le domaine d'application. Kärcher Battery Power 18 V et Kärcher Battery Power 36 V.
Produits de la plateforme batterie POWER Kärcher
Nettoyeurs mobiles
Il suffit de raccorder le flexible pour commencer à travailler : avec la lance de nettoyage sans fil, les nettoyeurs mobile offrent un nettoyage d'appoint rapide et polyvalent à l'extérieur de la maison – sans prise électrique.
Désherbeur sans fil WRE 18-55
Aucune mauvaise herbe ne résiste à notre désherbeur sans fil. Il permet une élimination superficielle de la mousse sèche et des mauvaises herbes sans effort tout en ménageant votre dos.
Nettoyeurs haute pression sur batterie
Le nettoyage à haute pression Kärcher habituel avec un concept d'alimentation inhabituel : unepropreté sans limites avec le K 2 Battery grâce à batterie interchangeable de la plateforme debatterie Kärcher Battery Power.
Tondeuse à gazon sans fil
Les tondeuses 18 V maniables sont particulièrement adaptées aux petites et moyennes pelouses.Pour les grandes pelouses, les puissantes tondeuses de 36 V sont le choix idéal.
Coupe-branches sur batterie
Grâce au coupe-branches, vous viendrez rapidement et efficacement à bout des pousses rebelles. Il n'a jamais été aussi facile de couper les petites comme les grosses branches.
Lampe multifonctions sans fil
Éclairez partout où vous en avez besoin. La lampe multifonction assure un meilleur éclairage, et grâce à la fonction Powerbank intégrée, vous pouvez recharger des appareils électroniques comme des smartphones ou des tablettes.
Aspirateurs eau et poussières sur batterie
Sans fil. Sans limite. Avec les batteries interchangeables Kärcher Battery Power et les aspirateurs eau et poussières sur batterie, vous pouvez aspirer les déchets humides et secs à tout moment – y compris dans les endroits dépourvus de prises électriques.
Coupe bordure sur batterie
Les coupe-bordures sans fil Kärcher assurent une coupe nette des coins et une belle bordure de pelouse. De léger à puissant, Kärcher offre la solution adaptée à chaque domaine d'application.
Taille haies sans fil
Parfait pour le rabattage et la taille décorative des haies et des buissons. Particulièrement silencieux, maniable et sans câble gênant grâce au fonctionnement sur batterie.
Souffleur et aspirateurs de feuille sans fil
Se lancent à l'assaut du jardin automnal. Les souffleurs de feuilles et aspirateurs à feuilles sans fil de Kärcher assurent l'ordre dans les allées et les jardins en un coup de vent.
Sculpteur de végétaux à batterie
Couper les bordures de pelouse devient un jeu d'enfant grâce au sculpteur de végétaux à batterie Kärcher. De plus, en un simple changement de lames, il se transforme en taille haies pour être encore plus précis.
Tronçonneuse à batterie
Avec une tension de chaîne simple, une lubrification automatique de la chaîne et une performance de coupe puissante, les tronçonneuses à batterie de Kärcher produisent d'excellents résultats tout en garantissant une utilisation pratique.
Coupe-branches sans fil
L'entretien des arbres est un jeu d'enfant même avec des branches difficiles d'accès. Le coupe-branches sans fil Kärcher avec contre-lame de haute qualité vous facilite le travail.
Aspirateur cendres et poussières sans fil
Pour éliminer facilement les cendres avec une puissance d'aspiration durable, rien de tel que l'aspirateur AD 2 Battery sans fil. Compatible avec la batterie interchangeable Kärcher 18 V, il assure une élimination rapide des cendres et offre une puissance d'aspiration durable grâce à la fonction ReBoost.
Pulvérisateur à pression sans fil
Pulvérisation d'engrais, élimination des parasites, désherbage ou arrosage des plantes : le PSU 4-18 offre avec son jet brouillard une polyvalence idéale pour le jardin.
Pompe pour récupérateur d'eau de pluie sans fil
Arrosage facile et économique : grâce à la flexibilité de la pompe pour récupérateur d'eau de pluie sans fil, vous pouvez facilement utiliser l'eau de pluie récupérée même sans point d'eau ou prise électrique dans le jardin.
Nettoyeur de terrasses sans fil
Le nettoyeur de terrasses sans fil avec rouleaux rotatifs et alimentation en eau intégrée assure un nettoyage parfait et sans résidus des terrasses en bois.
Injecteur extracteur sans fil
Lorsque la technologie éprouvée d'injection-extraction de Kärcher rencontre la plateforme de batteries 18 V Kärcher Battery Power, la flexibilité et les possibilités d'utilisation sont presque illimitées. Ainsi, il est possible de dissoudre et éliminer la saleté incrustée en un seul passage, de manière efficace et en profondeur.
Découvrez une technologie temps réel qui ne vous laisse jamais tomber.
Bring back the WOW to your kingdom. Votre jardin, c'est votre royaume, la végétation y est sous contrôle. Devant les portes de votre château, la nature vous obéit. Vous régnez avec force sur votre petit monde et vous pouvez compter sur les puissants outils de jardinage et de nettoyage sans fil Kärcher pour rendre toute sa splendeur à votre jardin. La technologie temps réel vous indique à tout moment l'autonomie restante à la minute près. Un véritable atout pour parfaire l'entretien de la pelouse, des haies et des arbres. Redonnez-leur tout leur éclat. Grâce aux plateformes de batterie Kärcher Battery Power !
La technologie temps réel unique de Kärcher est extrêmement utile. Contrairement aux afficheurs à LED classiques, la batterie affiche avec précision l'état de fonctionnement et le niveau de charge.
Autonomie restante en minutes
Pendant l'utilisation, l'utilisateur peut contrôler en permanence l'autonomie restante de la batterie et savoir à la minute près à quel moment il doit la remplacer ou la recharger. L'autonomie est adaptée à l'appareil.
Affichage de la capacité de la batterie en pourcentage
La capacité de la batterie est visible en un coup d'œil.
Durée de charge restante en minutes
Pendant le processus de chargement, la durée de charge restante est indiquée sur l'afficheur. L'utilisateur sait ainsi avec précision quand il pourra reprendre le travail.
Fonctionnalités Kärcher Battery Power
Protection contre les éclaboussures, mode de stockage automatique, surveillance intelligente des cellules, gestion efficace de la température. Voici quelques fonctionnalités parmi d'autres qui font la force des batteries et plateformes de batterie Kärcher Battery Power 18 V et 36 V. Découvrez les caractéristiques et les atouts uniques de ces batteries lithium-ion hautes performances Kärcher.
Kärcher Battery Power – extrêmement intelligent et absolument sûr
Plateformes de batterie Kärcher Battery Power
Vous préférez la puissance ou la légèreté ? Kärcher propose une plateforme de batterie adaptée à vos besoins. La règle est simple : les batteries Kärcher Battery Power 36 V sont redoutables pour délivrer des performances maximales ou traiter des surfaces étendues. Les batteries 18 V sont plus légères, plus compactes et moins chères. L'avantage du système Kärcher Battery Universe: les batteries sont compatibles avec tous les appareils Kärcher de la même catégorie de tension, qu'ils appartiennent au segment Home & Garden ou Professional.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V regroupe des produits compacts et maniables pour l'entretien et le nettoyage des jardins et des espaces de petite et moyenne superficies. Outre les batteries interchangeables Kärcher Battery Power 18 V de 2,5 Ah et 5,0 Ah, Kärcher propose également la version Battery Power+ de 3,0 Ah. Toutes les batteries 18 V sont compatibles avec tous les appareils 18 V, tondeuses sans fil, aspirateurs eau et poussières sans fil ou outils de désherbage sans fil Kärcher. Rapides et faciles à changer, les batteries sont à nouveau opérationnelles en un rien de temps.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V
Pour les zones étendues, la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V propose de puissants appareils de diverses catégories pour le jardinage et le nettoyage autour de la maison. Les appareils de cette plateforme sont compatibles avec les batteries Kärcher Battery Power 36 V (2,5 Ah ou 5,0 Ah) et Battery Power+ 36 V (6,0 Ah ou 7,5 Ah). Ces batteries sont utilisées pour les appareils sans fil Kärcher comme les coupe-bordures, les nettoyeurs haute pression ou les taille-haies. Elles répondent aux exigences maximales de flexibilité, de mobilité et de puissance.
FAQ Battery Power / Battery Power +
Quelle est l'autonomie de la batterie ? Quelles batteries sont compatibles avec quels appareils ? Comment fonctionne la technologie temps réel de Kärcher ? Les réponses à ces questions et à bien d'autres sur les plateformes de batterie interchangeable Kärcher vous attendent dans la Foire Aux Questions.
Nous sommes à votre écoute
Nos équipes sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous apporter un conseil personnalisé.