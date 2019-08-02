PLATEFORME DE BATTERIE KÄRCHER BATTERY POWER

Découvrez une technologie temps réel qui ne vous laisse jamais tomber.

Bring back the WOW to your kingdom. Votre jardin, c'est votre royaume, la végétation y est sous contrôle. Devant les portes de votre château, la nature vous obéit. Vous régnez avec force sur votre petit monde et vous pouvez compter sur les puissants outils de jardinage et de nettoyage sans fil Kärcher pour rendre toute sa splendeur à votre jardin. La technologie temps réel vous indique à tout moment l'autonomie restante à la minute près. Un véritable atout pour parfaire l'entretien de la pelouse, des haies et des arbres. Redonnez-leur tout leur éclat. Grâce aux plateformes de batterie Kärcher Battery Power !

La technologie temps réel unique de Kärcher est extrêmement utile. Contrairement aux afficheurs à LED classiques, la batterie affiche avec précision l'état de fonctionnement et le niveau de charge.