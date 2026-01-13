Coupe-bordures sans fil

LTR 36-33 Battery Set

Avec sa puissante batterie de 36 V et son rendement maximal élevé, soit 600 mètres de bordure de pelouse par charge de la batterie, le LTR 36-33 Battery est un concentré de puissance. Grâce à la sangle d'épaule et à la 2ème poignée, son utilisation reste néanmoins ergonomique.



Tension de la batterie : 36 V

Diamètre de coupe : 28 à 33 cm

Vitesse de coupe : 8 800 tr/min

Épaisseur de fil : 2,0 mm

Rendement maximal par charge de la batterie* : 600 m



* Rendement maximal par charge avec la batterie incluse dans le kit.