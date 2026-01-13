Coupe-bordures sans fil

Que ce soit pour l'entretien des pelouses, des haies et des arbres ou pour l'enlèvement des mauvaises herbes et la collecte des feuilles. Les outils de jardinage Kärcher rendent les jardins encore plus beaux. Et grâce au fonctionnement sans fil, même sans bruit ni câble gênant.

Caractéristiques

Réglage automatique de la ligne de coupe.

Coupe précise des bords

La ligne torsadée assure une coupe précise.

Zoom sur le coupe-bordures

Possibilité d'utiliser des lames de coupe pour des tâches difficiles.

Adaptable à des lames de coupe
une bordure de pelouse nette

Toujours une bordure de pelouse nette grâce à la tête de coupe rotative.

Coupe précise

La ligne de ocupe torsadée assure une coupe précise.

Technologie en temps réel

Technologie en temps réel avec l'affichage du temps de fonctionnement restant.

Coupe ergonomique

Solution de coupe ergonomique, même avec des obstacles bas comme les bancs de jardin.

Protection sur l'appareil

Une protection est présente pour protéger les plantes pendant la coupe.

Position de tonte optimale

Réglage simple de la hauteur de l'appareil pour une position optimale.

Réglage de la taille de coupe.

Réglage automatique de la taille de coupe.

Protection de l'utilisateur

La protection protège l'utilisateur des éclats.

Des lames exigeantes.

Des lames efficaces même pour les tâches les plus exigeantes.

Les points forts

Ce coupe-bordures sans fil est un concentré absolu de puissance. Il vient aisément à bout des graminées et des herbes sauvages tenaces, même sur les pelouses difficiles d'accès. La coupe des bordures d'arbres, des haies et le long des chemins n'aura jamais été aussi facile qu'avec le LTR 36-33 Battery.

18 V Kärcher Battery Power

Coupe bordure 18-25 Kärcher

LTR 18-25 Battery Set

Le LTR 18-25 Battery offre une prise en main ergonomique grâce à son diamètre de coupe de 25 centimètres, il atteint aisément tous les recoins et passages étroits du jardin pour une coupe précise du gazon.

Tension de la batterie : 18 V
Diamètre de coupe : 25 cm
Vitesse de coupe : 9 500 tr/min
Épaisseur de fil : 1,6 mm
Rendement maximal par charge de la batterie* : 300 m

* Rendement maximal par charge avec la batterie incluse dans le kit

Coupe-bordures à batterie LTR 18-30

LTR 18-30 Battery Set

Coupe confortable du gazon avec le LTR 18-30. Grâce à l'angle d'inclinaison réglable, la coupe est également possible sous les obstacles bas.

Tension de la batterie : 18 V
Diamètre de coupe : 30 cm
Vitesse de coupe : 7 800 tr/min
Épaisseur de fil : 1,6 mm
Rendement maximal par charge de la batterie* : 350 m

* Rendement maximal par charge avec la batterie incluse dans le kit.

36 V Kärcher Battery Power

Coupe-bordures à batterie LTR 36-33

LTR 36-33 Battery Set

Avec sa puissante batterie de 36 V et son rendement maximal élevé, soit 600 mètres de bordure de pelouse par charge de la batterie, le LTR 36-33 Battery est un concentré de puissance. Grâce à la sangle d'épaule et à la 2ème poignée, son utilisation reste néanmoins ergonomique.

Tension de la batterie : 36 V
Diamètre de coupe : 28 à 33 cm
Vitesse de coupe : 8 800 tr/min
Épaisseur de fil : 2,0 mm
Rendement maximal par charge de la batterie* : 600 m

* Rendement maximal par charge avec la batterie incluse dans le kit.

Plateforme de batterie POWER 18V

La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V comprend des produits compacts et maniables pour l'entretien du jardin et des espaces verts de petites et de moyennes superficies. Les batteries interchangeables Kärcher Battery Power 18 V existent avec deux capacités différentes : 18 V/2,5 Ah et 18 V/5,0 Ah pour plus d'autonomie. 

Les deux capacités peuvent être utilisées avec tous les appareils 18 V. Que ce soit avec les tondeuses sans fil, les aspirateurs multifonction sans fil ou les désherbeurs sans fil Kärcher. 


Découvrir les appareils de la plateforme 18V

Plateforme de batterie POWER 36V

La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V comprend des produits compacts et maniables pour l'entretien du jardin et des espaces verts de petites et de moyennes superficies. Les batteries interchangeables Kärcher Battery Power 36 V existent avec deux capacités différentes : 36 V/25 Ah et 36 V/50 Ah pour plus d'autonomie.

Les deux capacités peuvent être utilisées avec tous les appareils 36 V. Que ce soit avec les tondeuses sans fil, les aspirateurs eau et poussières sans fil ou les souffleurs de feuilles Kärcher.

Découvrir les appareils de la plateforme 36V