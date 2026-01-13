Coupe-bordures sans fil
Que ce soit pour l'entretien des pelouses, des haies et des arbres ou pour l'enlèvement des mauvaises herbes et la collecte des feuilles. Les outils de jardinage Kärcher rendent les jardins encore plus beaux. Et grâce au fonctionnement sans fil, même sans bruit ni câble gênant.
Caractéristiques
Réglage automatique de la ligne de coupe.
La ligne torsadée assure une coupe précise.
Possibilité d'utiliser des lames de coupe pour des tâches difficiles.
Toujours une bordure de pelouse nette grâce à la tête de coupe rotative.
Technologie en temps réel avec l'affichage du temps de fonctionnement restant.
Solution de coupe ergonomique, même avec des obstacles bas comme les bancs de jardin.
Une protection est présente pour protéger les plantes pendant la coupe.
Réglage simple de la hauteur de l'appareil pour une position optimale.
Réglage automatique de la taille de coupe.
La protection protège l'utilisateur des éclats.
Des lames efficaces même pour les tâches les plus exigeantes.
Les points forts
18 V Kärcher Battery Power
LTR 18-25 Battery Set
Le LTR 18-25 Battery offre une prise en main ergonomique grâce à son diamètre de coupe de 25 centimètres, il atteint aisément tous les recoins et passages étroits du jardin pour une coupe précise du gazon.
Tension de la batterie : 18 V
Diamètre de coupe : 25 cm
Vitesse de coupe : 9 500 tr/min
Épaisseur de fil : 1,6 mm
Rendement maximal par charge de la batterie* : 300 m
* Rendement maximal par charge avec la batterie incluse dans le kit
LTR 18-30 Battery Set
Coupe confortable du gazon avec le LTR 18-30. Grâce à l'angle d'inclinaison réglable, la coupe est également possible sous les obstacles bas.
Tension de la batterie : 18 V
Diamètre de coupe : 30 cm
Vitesse de coupe : 7 800 tr/min
Épaisseur de fil : 1,6 mm
Rendement maximal par charge de la batterie* : 350 m
* Rendement maximal par charge avec la batterie incluse dans le kit.
36 V Kärcher Battery Power
LTR 36-33 Battery Set
Avec sa puissante batterie de 36 V et son rendement maximal élevé, soit 600 mètres de bordure de pelouse par charge de la batterie, le LTR 36-33 Battery est un concentré de puissance. Grâce à la sangle d'épaule et à la 2ème poignée, son utilisation reste néanmoins ergonomique.
Tension de la batterie : 36 V
Diamètre de coupe : 28 à 33 cm
Vitesse de coupe : 8 800 tr/min
Épaisseur de fil : 2,0 mm
Rendement maximal par charge de la batterie* : 600 m
* Rendement maximal par charge avec la batterie incluse dans le kit.
Plateforme de batterie POWER 18V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V comprend des produits compacts et maniables pour l'entretien du jardin et des espaces verts de petites et de moyennes superficies. Les batteries interchangeables Kärcher Battery Power 18 V existent avec deux capacités différentes : 18 V/2,5 Ah et 18 V/5,0 Ah pour plus d'autonomie.
Les deux capacités peuvent être utilisées avec tous les appareils 18 V. Que ce soit avec les tondeuses sans fil, les aspirateurs multifonction sans fil ou les désherbeurs sans fil Kärcher.
Plateforme de batterie POWER 36V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V comprend des produits compacts et maniables pour l'entretien du jardin et des espaces verts de petites et de moyennes superficies. Les batteries interchangeables Kärcher Battery Power 36 V existent avec deux capacités différentes : 36 V/25 Ah et 36 V/50 Ah pour plus d'autonomie.
Les deux capacités peuvent être utilisées avec tous les appareils 36 V. Que ce soit avec les tondeuses sans fil, les aspirateurs eau et poussières sans fil ou les souffleurs de feuilles Kärcher.