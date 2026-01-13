Tondeuses sans fil
Terminé l’essence, ou le câble électrique, profitez de la maniabilité et de la liberté de mouvement des nouvelles tondeuses sans fil qui intégrent la plateforme batterie 18 V de Kärcher. Avec une seule batterie pour les plus petites surfaces, ou en 2 x 18 V pour alimenter un moteur 36 V pour les plus grandes surfaces.
Caractéristiques des tondeuses sans fil
Moteur dit “Brushless” (sans charbon)
Le moteur “Brushless” offre une meilleure performance énergétique et prolonge la durée de vie de la tondeuse. Cela réduit l’usure et l’entretien dans le temps. Toutes les tondeuses de la LMO 2-18 à la LMO 5-18 Dual en sont équipées.
Technologie iPower
Afin d’optimiser la consommation de la batterie 18 V, la technologie iPower permet d’adapter le régime du moteur à la hauteur de l’herbe. Plus l’herbe est haute et plus la tondeuse aura besoin de puissance. À l’inverse, si l’herbe est plus basse, la puissance sera réduite et l’autonomie de la batterie prolongée.
Kit de mulching
En retirant le bac de ramassage de l’herbe, il est possible de connecter le kit de mulching. Celui-ci permet de broyer l’herbe et de la répartir uniformément sur la pelouse afin de créer un engrais naturel. Il est conseillé d’utiliser cette technique une tonte sur deux.
Guide de coupe
Les tondeuses Kärcher sont équipées sur les côtés de guides de coupe. Ceux-ci permettent de tondre au plus proche des bordures et de rabattre l’herbe vers la zone de tonte. La coupe est nette et vous n’avez pas besoin de repasser derrière.
Voici les fonctions généralement proposées par la tondeuse :
Travailler sans fil
La batterie Power 18 V offre une liberté de mouvement totale aux nouvelles tondeuses de la gamme.
Equipée d’un écran LCD avec une indication en temps réel des minutes restantes, la batterie est positionnée de façon à voir l’écran pendant la tonte. Donnant ainsi une indication pour remplacer la batterie ou non.
Ergonomique
Il est possible de régler en hauteur et d’ajuster à la taille de l’utilisateur le guidon de la tondeuse.
La partie où l'on pose les mains est équipée d’une surépaisseur en mousse.
La poignée de démarrages occupe toute la largeur du guidon, permettant de maintenir celle-ci enfoncée même avec les mains sur le côté, pour plus de confort.
18 V + 18 V = puissance de 36 V
Deux batteries de 18 V montées en série assurent une puissance moteur de 36 V (uniquement sur les LMO 4-18 Dual et LMO 5-18 Dual). Les deux batteries se déchargent en même temps et pas l’une après l’autre.
Réglage confortable de la hauteur de coupe
Dans ces conditions idéales, l’herbe peut pousser jusqu’à six centimètres par semaine. Toutefois, la hauteur de l’herbe n’est jamais homogène. Selon les modèles de tondeuses, il est possible de régler la hauteur de coupe sur quatre, cinq ou six positions à l’aide d’un levier amovible.
Remplissage optimal du bac de ramassage
Le bac de ramassage de l’herbe se remplit à 95% grâce à la circulation d’air optimisée. Il est donc possible de tondre plus longtemps puisque le bac de ramassage nécessite d’être vidé moins souvent.
La trappe du bac de ramassage se ferme lorsqu'il est plein et qu’il faut le vider (sauf LMO 2-18).
Transport aisé
Le guidon se replie et se rabat facilement et permet de ranger la tondeuse avec un encombrement minimal. Une poignée intégrée sur le dessus de la tondeuse permet de porter la tondeuse et de la déplacer.
Points forts
Kärcher Battery Power 18 V
LMO 18-33 Battery Set
Mobilité et maniabilité maximales pour un faible poids. Le modèle LMO 18-33 Battery Set avec batterie Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah offre le confort d'une tondeuse à batterie avec des dimensions compactes.
Tension de la batterie : 18 V
Largeur de coupe : 33 cm
Hauteur de coupe : 35-65 mm
Capacité du bac de ramassage : 35 l
Rendement par charge de batterie* : 250 m²
* Rendement maximale avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah.
LMO 3-18
Tondeuse à batterie 18 V légère et maniable avec un puissant moteur sans balais et une largeur de coupe de 34 cm. Le modèle LMO 3-18 Battery Set avec batterie Kärcher Battery 18 V/5,0 Ah est conçu pour les pelouses jusqu'à 350 m².
Tension de la batterie : 18 V
Tension du moteur : 18 V
Largeur de coupe : 34 cm
Hauteur de coupe : 25-60 mm
Capacité du bac de ramassage : 35 l
Rendement par charge de batterie* : 350 m²
* Rendement maximale avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah.
LMO 4-18 Dual
Puissance et mobilité hors pair : avec deux batteries de 18 V et un moteur sans balais de 36 V, le modèle LMO 4-18 Dual est idéal pour les pelouses jusqu'à 450 m².
Tension de la batterie : 2 × 18 V
Tension du moteur : 36 V
Largeur de coupe : 37 cm
Hauteur de coupe : 25-65 mm
Capacité du bac de ramassage : 40 l
Rendement par charge de batterie* : 450 m²
* Rendement maximale avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah.
LMO 5-18 Dual
Deux fois plus de puissance : avec un moteur puissant de 36 V alimenté par deux batteries de 18 V, cette tondeuse est parfaite pour les pelouses jusqu'à 550 m².
Tension de la batterie : 2 × 18 V
Tension du moteur : 36 V
Largeur de coupe : 41 cm
Hauteur de coupe : 25-70 mm
Capacité du bac de ramassage : 45 l
Rendement par charge de batterie* : 550 m²
* Rendement maximale avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah.
Kärcher Battery Power 36 V
LMO 36-46 Battery Set
Tonte sans effort, même en pente : le modèle LMO 36-46 Battery Set dispose de la fonction Push Assist. La tondeuse à batterie bénéficie d'un entraînement supplémentaire de la roue arrière gauche pour l'assister lors de la tonte.
Tension de la batterie : 36 V
Largeur de coupe : 46 cm
Hauteur de coupe : 20-70 mm
Capacité du bac de ramassage : 55 l
Rendement par charge de batterie* : 650 m²
* Rendement maximale avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/5,0 Ah.
Plateformes de batterie Kärcher Battery Power
Plateforme de batterie POWER 18V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V comprend des produits compacts et maniables pour l'entretien du jardin et des espaces verts de petites et de moyennes superficies. Les batteries interchangeables Kärcher Battery Power 18 V existent avec deux capacités différentes : 18 V/2,5 Ah et 18 V/5,0 Ah pour plus d'autonomie.
Les deux capacités peuvent être utilisées avec tous les appareils 18 V. Que ce soit avec les tondeuses sans fil, les aspirateurs multifonction sans fil ou les désherbeurs sans fil Kärcher.
Plateforme de batterie POWER 36V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V comprend des produits compacts et maniables pour l'entretien du jardin et des espaces verts de petites et de moyennes superficies. Les batteries interchangeables Kärcher Battery Power 36 V existent avec deux capacités différentes : 36 V/25 Ah et 36 V/50 Ah pour plus d'autonomie.
Les deux capacités peuvent être utilisées avec tous les appareils 36 V. Que ce soit avec les tondeuses sans fil, les aspirateurs eau et poussières sans fil ou les souffleurs de feuilles Kärcher.
Bonus Réparation
Le décret n°2024-123 du 20 Février 2024 encourage la réparation des machines et vise à luttrer contre le gaspillage. Grâce à ce décret, la réparation de vos appareils électroniques est encouragée et facilitée. Vous allez pouvoir bénéficier d'aides et via ce QR code, vous trouverez tous les réparateurs labellisés.