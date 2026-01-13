Coupe-branches et scie d'élagage à batterie

Pour couper et scier les branches sans effort. Il n'a jamais été aussi facile de couper les petites comme les grosses branches : avec le coupe-branches à batterie et la scie d'élagage à batterie de Kärcher, vous viendrez rapidement et efficacement à bout des pousses rebelles. Ces puissants alliés vous permettent de redonner aux buissons, aux arbustes et aux arbres l'espace nécessaire pour se développer et s'épanouir, sans solliciter vos articulations ni forcer. Qu'il s'agisse de rosiers, de buissons sauvages ou de jeunes arbres : grâce aux puissantes batteries interchangeables Kärcher Battery Power, vous êtes toujours opérationnel, même loin de toute prise de courant.