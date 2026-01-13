Coupe-branches et scie d'élagage à batterie
Pour couper et scier les branches sans effort. Il n'a jamais été aussi facile de couper les petites comme les grosses branches : avec le coupe-branches à batterie et la scie d'élagage à batterie de Kärcher, vous viendrez rapidement et efficacement à bout des pousses rebelles. Ces puissants alliés vous permettent de redonner aux buissons, aux arbustes et aux arbres l'espace nécessaire pour se développer et s'épanouir, sans solliciter vos articulations ni forcer. Qu'il s'agisse de rosiers, de buissons sauvages ou de jeunes arbres : grâce aux puissantes batteries interchangeables Kärcher Battery Power, vous êtes toujours opérationnel, même loin de toute prise de courant.
Les caractéristiques du coupe bordure
Une coupe précise sans besoin de force grâce à sa lame.
Les branches difficiles d'accès sont maintenant accessibles facilement.
Extrêmement polyvalent. Le coupe-branches est parfait pour le bois frais et sec.
Longue durée de vie grâce à la lame en acier.
Caractéristiques
Utilisation sûre :
Grâce au déverrouillage de sécurité, tout démarrage involontaire du coupe-branches est empêché.
Simplicité d'usage :
Le crochet supplémentaire à fixer sur l'outil permet de libérer facilement les branches coincées.
Sans effort physique :
Une coupe facile des branches par la simple pression du bouton.
Confort maximal :
La poignée en caoutchout rend le travail plus confortable, notamment lors des interventions prolongées.
Points forts
Plateforme de batterie POWER 18V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V comprend des produits compacts et maniables pour l'entretien du jardin et des espaces verts de petites et de moyennes superficies. Les batteries interchangeables Kärcher Battery Power 18 V existent avec deux capacités différentes : 18 V/2,5 Ah et 18 V/5,0 Ah pour plus d'autonomie.
Les deux capacités peuvent être utilisées avec tous les appareils 18 V. Que ce soit avec les tondeuses sans fil, les aspirateurs multifonction sans fil ou les désherbeurs sans fil Kärcher.