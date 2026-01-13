Désherbeur sans fil

Le désherbeur sans fil de Kärcher vient à bout de toutes les mauvaises herbes. Il permet d'enlever la mousse et les mauvaises herbes des joints et des bords sans effort tout en ménageant le dos.

Gagnez la bataille contre les mauvaises herbes !

Gagnez la bataille contre les mauvaises herbes facilement, rapidement et sans effort grâce au désherbeur Kärcher. Sa tête de brosse rotative innovante et sa batterie échangeable au lithium-ion de 18 V vaincront toutes les mousses et les mauvaises herbes. Et comme si cela ne suffisait pas, vos genoux n'auront plus à subir l'inconfort habituel du désherbage grâce à la poignée réglable en hauteur. Pas de douleur, pas de mauvaises herbes.

Fonctionnalités

Aluminium telescopic handle battery weed remover
Poignée télescopique en aluminium : permet aux utilisateurs de toutes tailles de travailler debout.
Weed remover parking position
Position de stationnement : pendant les pauses de travail, l'appareil peut être posé en toute sécurité.
Kärcher battery weed remover display
Technologie en temps réel : la batterie indique la durée de fonctionnement restante, le temps de charge restant et la capacité de la batterie.
Removable battery at the handle of the weed remover
Battery Power 18V : Les batteries sont intercheangables entre les appareils 18 V pour une meilleure flexibilité
Womand hanging her Kärcher battery weed remover at the integrated loop
GAin de place : grâce à sa poignée qui peut servir de boucle d'accroche, l'appareil peut être accroché facilement

Application

Tête de brossage innovante pour le désherbage superficiel

Des poils en nylon de forme spéciale et une vitesse de rotation jusqu'à 2 800 tours par minute garantissent une élimination superficielle facile des mauvaises herbes et de la mousse sur les surfaces en pierre et les escaliers.

Personne désherbant avec le désherbeur sans fil Kärcher WRE

Tête de nettoyage orientable

L'angle de la tête de nettoyage peut être ajusté par simple pression sur un bouton pour éliminer les mauvaises herbes même dans les zones difficiles d'accès, p. ex. sous les bancs. Ce réglage permet en outre une adaptation à la taille de l'utilisateur.

Tête de nettoyage orientable du désherbeur sans fil

Remplacement de la couronne de poils sans outils

La couronne de poils peut être remplacé en un tour de main sans aucun outil. Il suffit de dévisser le dispositif de guidage et d'insérer une nouvelle couronne de poils durs. Une opération facile et rapide.

Remplacement des poils sans outils désherbeur sans fil WRE

Exemples de surfaces et de types de mauvaise herbe

Sans produits chimiques et sans douleurs. Le WRE est facile à manier et permet d'éliminer sans effort la mousse et les mauvaises herbes sur diverses surfaces dures.

Mousse entre les pavés
Surfaces envahies par les mauvaises herbes
Plantes de type pissenlit
Plantaginacées
Pavés autobloquants en H
Pavés
Bordures
Escaliers
Graminées entre les pavés
Ne convient pas pour les graminées ni pour la présence excessive de mauvaises herbes.

Accessoires pour le désherbeur

Pour trouver les accessoires adaptés à votre désherbeur, rendez-vous directement sur la page du produit ou utilisez notre fonction de recherche d'accessoires. 

Aller à la recherche d'accessoires

Plateforme de batterie Kärcher Battery Power

Le désherbeur est un produit de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V. Découvrez toute la diversité de nos produits et trouvez les autres produits compatibles avec votre batterie Battery Power 18 V.

Battery Power 18 V

Ici, vous trouverez tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
DÉCOUVRIR LES PRODUITS