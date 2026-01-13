Désherbeur sans fil

Gagnez la bataille contre les mauvaises herbes !

Gagnez la bataille contre les mauvaises herbes facilement, rapidement et sans effort grâce au désherbeur Kärcher. Sa tête de brosse rotative innovante et sa batterie échangeable au lithium-ion de 18 V vaincront toutes les mousses et les mauvaises herbes. Et comme si cela ne suffisait pas, vos genoux n'auront plus à subir l'inconfort habituel du désherbage grâce à la poignée réglable en hauteur. Pas de douleur, pas de mauvaises herbes.