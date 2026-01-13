Désherbeur sans fil
Le désherbeur sans fil de Kärcher vient à bout de toutes les mauvaises herbes. Il permet d'enlever la mousse et les mauvaises herbes des joints et des bords sans effort tout en ménageant le dos.
Gagnez la bataille contre les mauvaises herbes !
Gagnez la bataille contre les mauvaises herbes facilement, rapidement et sans effort grâce au désherbeur Kärcher. Sa tête de brosse rotative innovante et sa batterie échangeable au lithium-ion de 18 V vaincront toutes les mousses et les mauvaises herbes. Et comme si cela ne suffisait pas, vos genoux n'auront plus à subir l'inconfort habituel du désherbage grâce à la poignée réglable en hauteur. Pas de douleur, pas de mauvaises herbes.
Fonctionnalités
Application
Tête de brossage innovante pour le désherbage superficiel
Des poils en nylon de forme spéciale et une vitesse de rotation jusqu'à 2 800 tours par minute garantissent une élimination superficielle facile des mauvaises herbes et de la mousse sur les surfaces en pierre et les escaliers.
Tête de nettoyage orientable
L'angle de la tête de nettoyage peut être ajusté par simple pression sur un bouton pour éliminer les mauvaises herbes même dans les zones difficiles d'accès, p. ex. sous les bancs. Ce réglage permet en outre une adaptation à la taille de l'utilisateur.
Remplacement de la couronne de poils sans outils
La couronne de poils peut être remplacé en un tour de main sans aucun outil. Il suffit de dévisser le dispositif de guidage et d'insérer une nouvelle couronne de poils durs. Une opération facile et rapide.
Exemples de surfaces et de types de mauvaise herbe
Sans produits chimiques et sans douleurs. Le WRE est facile à manier et permet d'éliminer sans effort la mousse et les mauvaises herbes sur diverses surfaces dures.
Accessoires pour le désherbeur
Pour trouver les accessoires adaptés à votre désherbeur, rendez-vous directement sur la page du produit ou utilisez notre fonction de recherche d'accessoires.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power
Le désherbeur est un produit de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V. Découvrez toute la diversité de nos produits et trouvez les autres produits compatibles avec votre batterie Battery Power 18 V.