Cisaille à gazon et à arbustes à batterie

La cisaille à gazon et à arbustes à batterie Kärcher GSH est l'outil parfait pour les tâches de finition et de précision dans votre jardin. Grâce au système 2 en 1 qui a fait ses preuves, la taille des arbustes, haies et buissons mais également celle des pelouses peu étendues s'avère rapide et facile. Il en résulte des bordures nettes qui confèrent à votre jardin un aspect soigné.

Caractéristiques

Fonction 2-en-1 : changement simple entre la lame pour l'herbe et celle pour les arbustes.

Les deux fonctions du sculpteur de végétaux

Les lames se remplacent grâce au système de vis.

Remplacement simple des lames

Lames diamantées à double tranchant.

Un protège-lame et une boucle pour ranger facilement l'appareil.

Un protège-lame et une boucle pour faciliter le rangement

Conception ergonomique de la poignée : Pour une prise en main confortable.

Zoom sur la poignée du sculpteur de végétaux

Les points forts

L'accessoire 2 en 1 compact : la cisaille à gazon sans fil sert à tailler les bordures de pelouse autour de la maison, les parterres de fleurs, le potager ou la terrasse tandis que la cisaille à arbustes fait de la taille et du modelage des arbustes un jeu d'enfants.

Utilisation

Femme qui utilise le sculpteur

La cisaille à gazon sert à tailler les bordures de pelouse autour de la maison, les parterres de fleurs,le potager ou encore la terrasse – notamment dans les endroits que la tondeuse ne parvient pas à atteindre.

Femme utilise le sculpteur de végétaux

Le cisaillement des arbustes permet de tailler et de façonner les arbustes et les buissons à sa convenance. 

Taille des bordures de pelouse autour de la maison

Taille des bordures de pelouse autour des arbustes

Taille décorative des buissons

Taille des arbustes

Plateforme de batterie POWER 18V

La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V comprend des produits compacts et maniables pour l'entretien du jardin et des espaces verts de petites et de moyennes superficies. Les batteries interchangeables Kärcher Battery Power 18 V existent avec deux capacités différentes : 18 V/2,5 Ah et 18 V/5,0 Ah pour plus d'autonomie. 

Les deux capacités peuvent être utilisées avec tous les appareils 18 V. Que ce soit avec les tondeuses sans fil, les aspirateurs multifonction sans fil ou les désherbeurs sans fil Kärcher. 


Découvrir les appareils de la plateforme 18V