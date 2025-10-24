Cisaille à gazon et à arbustes à batterie

La cisaille à gazon et à arbustes à batterie Kärcher GSH est l'outil parfait pour les tâches de finition et de précision dans votre jardin. Grâce au système 2 en 1 qui a fait ses preuves, la taille des arbustes, haies et buissons mais également celle des pelouses peu étendues s'avère rapide et facile. Il en résulte des bordures nettes qui confèrent à votre jardin un aspect soigné.