Pompe pour récupérateur d'eau de pluie sans fil
Arrosage facile et économique : grâce au concept flexible de la pompe pour récupérateur d'eau de pluie sans fil, vous pouvez utiliser l'eau de pluie collectée à partir d'une cuve d'eau, d'un étang ou d'un conteneur GRV – en toute simplicité, sans robinet ni prise électrique et sans vous échiner à porter des arrosoirs.
Produits
Avantages
Ne nécessite pas de raccordement d'eau
La pompe pour récupérateur d’eau de pluie sans fil fonctionne de manière autonome : cet appareil ne requiert aucun raccordement d’eau séparé puisqu’il permet d’utiliser l’eau de pluie à partir de cuves d’eau, par exemple un récupérateur d’eau de pluie ou un conteneur IBC. Ainsi, vous pouvez arroser vos parterres de fleurs ou votre potager sans raccordement d’eau, notamment dans les jardins familiaux.
Ne nécessite pas de prise électrique
Une batterie puissante au lieu d’un câble : cette pompe pour récupérateur d’eau de pluie fonctionne sur batterie et ne requiert aucune prise électrique. Cela augmente considérablement la flexibilité : le champ d’utilisation des produits filaires est limité par la longueur du câble. La pompe pour récupérateur d’eau de pluie permet en revanche un arrosage sans fil, même dans les endroits dépourvus d’électricité.
Confortable
Plus efficace, plus ergonomique, plus simple : en comparaison avec un arrosoir, la pompe pour récupérateur d'eau de pluie offre nettement plus de confort. Le bouton Marche se trouve à hauteur du rebord de la cuve, ce qui évite à l'utilisateur de se baisser. Fini aussi de porter des arrosoirs lourds vu que l'eau est prélevée directement dans la cuve et peut être utilisée pour l'arrosage à l'aide d'un tuyau d'arrosage ou d'un pistolet d'arrosage.
Économies d'eau
Cet accessoire peut également servir de pompe pour les cuves IBC puisqu’il passe facilement dans les orifices étroits. Cela permet un gain de temps et des économies d’eau grâce à la réutilisation facile de l’eau de pluie récupérée.
Sources d’eau
Les pompes pour récupérateur d’eau de pluie sont idéales pour arroser efficacement les potagers et les fleurs avec de l’eau de pluie provenant d’une cuve ou d’un conteneur IBC. Application possible :
- Récupérateur d’eau de pluie
- Cuve de récupération d’eau de pluie
- Conteneur IBC
Domaines d’application typiques des pompes pour récupérateur d’eau
Jardin familial
Les parcelles anciennes sont souvent dépourvues de raccordement électrique. Si vous devez arroser régulièrement, une pompe pour récupérateur d’eau de pluie fonctionnant sur batterie peut vous faciliter considérablement la vie.
Jardin potager et jardin d’herbes aromatiques
Pour garantir la croissance du potager et de la spirale d’aromatiques sur la terrasse ou dans le jardin, il est conseillé de les arroser avec de l’eau de pluie non calcaire grâce à une pompe pour récupérateur d’eau Kärcher.
Arrosage du gazon
La pompe pour cuve de récupération d’eau de pluie convient également à l’arrosage de grandes zones comme les pelouses. L’eau de la cuve offre une alternative à l’eau du robinet tout en économisant les ressources.
Atouts
Si vous en avez assez de porter sans cesse des arrosoirs, mais que votre jardin est malheureusement dépourvu de prises électriques, la pompe submersible sans fil BP 2.000-18 Barrel est faite pour vous. Elle est compatible avec toutes les batteries Battery Power 18 V de Kärcher et vous offre partout la possibilité d'utiliser des sources d'eau alternatives et d'économiser ainsi une eau potable précieuse. Cette solution, qui soulage votre dos et votre portefeuille, est parfaite pour les jardinets, les jardins particuliers, les jardins familiaux et tout autre endroit où l'on trouve de l'eau et des plantes assoiffées mais pas d'électricité.
Spécificités des pompes pour récupérateur d’eau
Immédiatement prêt à l’emploi
La pompe pour récupérateur d’eau de pluie est une alternative pratique à l’arrosoir et est prête à l’emploi en quelques minutes.
Position variable du flexible
Le système de flexible peut être fixé de trois manières à la source d’eau.
Sécurité et confort
Le support de batterie est placé au bord du récupérateur d’eau de pluie, afin qu’il ne puisse pas entrer en contact avec l’eau. La fixation flexible de la pompe pour récupérateur d’eau garantit un maintien sûr.
Guide de flexible
Grâce au guide de flexible, le tuyau d’arrosage ne se plie pas et ne s’abîme pas.
Pratique et économe en énergie
Grâce à l’interrupteur intégré sur le support de batterie, la pompe pour récupérateur d’eau peut être mise en marche et arrêtée à tout moment afin d’économiser de l’énergie.
Transparence
Grâce au couvercle transparent au-dessus de l’écran LCD, le niveau de la batterie peut être lu à tout moment.
Innovant et confortable
Les pompes Kärcher pour récupérateur d’eau sont équipées d’un flexible, dont la longueur est réglable, et d’un préfiltre.
Système de filtre amovible
Le préfiltre empêche l’aspiration d’impuretés et assure ainsi un fonctionnement irréprochable. Une fois le préfiltre encrassé, il peut être nettoyé en un tour de main.
FAQ pompe pour récupérateur d'eau de pluie sans fil
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power
La pompe pour récupérateur d'eau de pluie sans fil est un produit de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V. Découvrez toute la diversité de nos produits et trouvez les autres produits compatibles avec votre batterie Battery Power 18 V.