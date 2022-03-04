Pompe pour récupérateur d'eau de pluie sans fil

Atouts

Si vous en avez assez de porter sans cesse des arrosoirs, mais que votre jardin est malheureusement dépourvu de prises électriques, la pompe submersible sans fil BP 2.000-18 Barrel est faite pour vous. Elle est compatible avec toutes les batteries Battery Power 18 V de Kärcher et vous offre partout la possibilité d'utiliser des sources d'eau alternatives et d'économiser ainsi une eau potable précieuse. Cette solution, qui soulage votre dos et votre portefeuille, est parfaite pour les jardinets, les jardins particuliers, les jardins familiaux et tout autre endroit où l'on trouve de l'eau et des plantes assoiffées mais pas d'électricité.