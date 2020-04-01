Aspirateurs eau et poussières à batterie

Une liberté sans limite - dans l'abri de jardin, dans la voiture ou sur la terrasse : l'aspirateur eau et poussières à batterie 18 V/36 V combat tous les types de saleté. Qu'il s'agisse de saletés humides ou sèches, la batterie interchangeable Kärcher Battery Power permet d'utiliser les appareils à tout moment - même s'il n'y a pas de prise de courant à proximité. Et pour encore plus de flexibilité, les batteries peuvent également être utilisées dans d'autres appareils de la plateforme de batteries Kärcher Battery Power 18 V ou 36 V.

Aspirateurs eau et poussières à batterie

Caractéristiques

WD 1 Compact à Batterie – Plateforme de batterie Karcher 18V

Batterie interchangeable 18 V

Batterie interchangeable 18 V – compatible avec toutes les machines de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18V

Aspirateur compact et facile à ranger

Design compact avec rangement pratique des accessoires

Adaptation des accessoires en fonction des supports

Accessoires spéciaux pour le nettoyage intérieur des voitures

Possibilité d'aspirer de l'eau et des poussières sans changer le filtre

Pour l'aspiration de l'eau et des poussières sans avoir à changer le filtre

Aspiration de l'eau sur le sol

Idéal également pour les petits volumes d'eau

Indicateur de batterie depuis l'écran

L'état de la batterie est affiché à tout moment sur l'écran LCD (technologie en temps réel)

Fonction de soufflerie

Fonction de soufflerie pour les lieux difficiles d'accès

WD 3 à batterie (Premium) - Battery Power 36 V

batterie interchangeable 36 V

batterie interchangeable 36 V – compatible avec tout les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V

Rangement pratique pour les accessoires

Rangement pratique des accessoires

Possibilité d'aspirer de l'eau et de la poussière sans avoir à changer de filtre

Pour l'aspiration de l'eau et des poussières sans avoir à changer le filtre

Nettoyage du sol composé d'eau et de brisures de verre

Extrêmement polyvalent - également pour les petits volumes d'eau

Visibilité de l'état de la batterie depuis l'écran

L'état de la batterie est affiché en permanence sur l'écran LCD (technologie en temps réel)

Nettoyage du sol composé de feuilles

Fonction de souffleur pour les lieux difficiles d'accès

Accessoire pour les sols

Buse de sol spécial Clips

Points forts

Une liberté de mouvement maximale et une utilisation instantanée.

Vous devez passer l'aspirateur dans une voiture qui n'a pas de prise de courant à proximité ? Pas de problème grâce à l'aspirateur eau et poussières à batterie.

icon_arrow

icon_arrow

18 V Kärcher Battery Power

Aspirateur WD 1 à batterie

WD 1 Compact à batterie

Vous avez besoin de passer rapidement l'aspirateur dans votre voiture ? Pas de problème ! Grâce à ses accessoires spéciaux pour le nettoyage intérieur des voitures et à son design compact, l'aspirateur polyvalent à batterie de la plateforme Kärcher Battery Power 18 V impressionne par sa polyvalence et repousse les limites du nettoyage. Une centrale électrique miniature !

Et pour encore plus de flexibilité, la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V peut également être utilisée avec d'autres appareils de la plateforme Kärcher Battery Power 18 V.

Tension de la batterie : 18 V
Volume de la cuve : 7 l
Autonomie : 10 min*
Filtre à cartouche : Oui
Buse de sol : Non

* Performance maximale par charge de batterie

36 V Kärcher Battery Power

Aspirateurs WD 3 à batterie

WD 3 à batterie / WD 3 Premium à batterie

Plus de liberté de mouvement que jamais auparavant. L'aspirateur polyvalent à batterie offre une liberté sans fil avec des fonctionnalités complètes. Qu'il s'agisse d'eau ou de poussières, le WD 3 peut tout ramasser.

Et pour encore plus de polyvalence, la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V peut également être utilisée avec d'autres appareils de la plateforme Kärcher Battery Power 36 V.

Tension de la batterie : 36 V 
Capacité de la cuve : 17 l (Premium avec une cuve en inox)
Autonomie : 15 min*
Filtre à cartouche : Oui
Buse de sol : Oui

* Performance maximale par charge de batterie.

Plateforme de batterie POWER 18V

La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V comprend des produits compacts et maniables pour l'entretien du jardin et des espaces verts de petites et de moyennes superficies. Les batteries interchangeables Kärcher Battery Power 18 V existent avec deux capacités différentes : 18 V/2,5 Ah et 18 V/5,0 Ah pour plus d'autonomie. 

Les deux capacités peuvent être utilisées avec tous les appareils 18 V. Que ce soit avec les tondeuses sans fil, les aspirateurs multifonction sans fil ou les désherbeurs sans fil Kärcher. 


Découvrir les appareils de la plateforme 18V

Plateforme de batterie POWER 36V

La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V comprend des produits compacts et maniables pour l'entretien du jardin et des espaces verts de petites et de moyennes superficies. Les batteries interchangeables Kärcher Battery Power 36 V existent avec deux capacités différentes : 36 V/25 Ah et 36 V/50 Ah pour plus d'autonomie.

Les deux capacités peuvent être utilisées avec tous les appareils 36 V. Que ce soit avec les tondeuses sans fil, les aspirateurs eau et poussières sans fil ou les souffleurs de feuilles Kärcher.

Découvrir les appareils de la plateforme 36V

Devrez la gamme d'aspirateurs eau et poussières
Découvrir