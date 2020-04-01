Aspirateurs eau et poussières à batterie

WD 1 Compact à batterie

Vous avez besoin de passer rapidement l'aspirateur dans votre voiture ? Pas de problème ! Grâce à ses accessoires spéciaux pour le nettoyage intérieur des voitures et à son design compact, l'aspirateur polyvalent à batterie de la plateforme Kärcher Battery Power 18 V impressionne par sa polyvalence et repousse les limites du nettoyage. Une centrale électrique miniature !

Et pour encore plus de flexibilité, la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V peut également être utilisée avec d'autres appareils de la plateforme Kärcher Battery Power 18 V.

Tension de la batterie : 18 V

Volume de la cuve : 7 l

Autonomie : 10 min*

Filtre à cartouche : Oui

Buse de sol : Non

* Performance maximale par charge de batterie