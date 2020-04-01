Aspirateurs eau et poussières à batterie
Une liberté sans limite - dans l'abri de jardin, dans la voiture ou sur la terrasse : l'aspirateur eau et poussières à batterie 18 V/36 V combat tous les types de saleté. Qu'il s'agisse de saletés humides ou sèches, la batterie interchangeable Kärcher Battery Power permet d'utiliser les appareils à tout moment - même s'il n'y a pas de prise de courant à proximité. Et pour encore plus de flexibilité, les batteries peuvent également être utilisées dans d'autres appareils de la plateforme de batteries Kärcher Battery Power 18 V ou 36 V.
Caractéristiques
WD 1 Compact à Batterie – Plateforme de batterie Karcher 18V
Batterie interchangeable 18 V – compatible avec toutes les machines de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18V
Design compact avec rangement pratique des accessoires
Accessoires spéciaux pour le nettoyage intérieur des voitures
Pour l'aspiration de l'eau et des poussières sans avoir à changer le filtre
Idéal également pour les petits volumes d'eau
L'état de la batterie est affiché à tout moment sur l'écran LCD (technologie en temps réel)
Fonction de soufflerie pour les lieux difficiles d'accès
WD 3 à batterie (Premium) - Battery Power 36 V
batterie interchangeable 36 V – compatible avec tout les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V
Rangement pratique des accessoires
Pour l'aspiration de l'eau et des poussières sans avoir à changer le filtre
Extrêmement polyvalent - également pour les petits volumes d'eau
L'état de la batterie est affiché en permanence sur l'écran LCD (technologie en temps réel)
Fonction de souffleur pour les lieux difficiles d'accès
Buse de sol spécial Clips
Points forts
Une liberté de mouvement maximale et une utilisation instantanée.
Vous devez passer l'aspirateur dans une voiture qui n'a pas de prise de courant à proximité ? Pas de problème grâce à l'aspirateur eau et poussières à batterie.
18 V Kärcher Battery Power
WD 1 Compact à batterie
Vous avez besoin de passer rapidement l'aspirateur dans votre voiture ? Pas de problème ! Grâce à ses accessoires spéciaux pour le nettoyage intérieur des voitures et à son design compact, l'aspirateur polyvalent à batterie de la plateforme Kärcher Battery Power 18 V impressionne par sa polyvalence et repousse les limites du nettoyage. Une centrale électrique miniature !
Et pour encore plus de flexibilité, la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V peut également être utilisée avec d'autres appareils de la plateforme Kärcher Battery Power 18 V.
Tension de la batterie : 18 V
Volume de la cuve : 7 l
Autonomie : 10 min*
Filtre à cartouche : Oui
Buse de sol : Non
* Performance maximale par charge de batterie
36 V Kärcher Battery Power
WD 3 à batterie / WD 3 Premium à batterie
Plus de liberté de mouvement que jamais auparavant. L'aspirateur polyvalent à batterie offre une liberté sans fil avec des fonctionnalités complètes. Qu'il s'agisse d'eau ou de poussières, le WD 3 peut tout ramasser.
Et pour encore plus de polyvalence, la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V peut également être utilisée avec d'autres appareils de la plateforme Kärcher Battery Power 36 V.
Tension de la batterie : 36 V
Capacité de la cuve : 17 l (Premium avec une cuve en inox)
Autonomie : 15 min*
Filtre à cartouche : Oui
Buse de sol : Oui
* Performance maximale par charge de batterie.
Plateforme de batterie POWER 18V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V comprend des produits compacts et maniables pour l'entretien du jardin et des espaces verts de petites et de moyennes superficies. Les batteries interchangeables Kärcher Battery Power 18 V existent avec deux capacités différentes : 18 V/2,5 Ah et 18 V/5,0 Ah pour plus d'autonomie.
Les deux capacités peuvent être utilisées avec tous les appareils 18 V. Que ce soit avec les tondeuses sans fil, les aspirateurs multifonction sans fil ou les désherbeurs sans fil Kärcher.
Plateforme de batterie POWER 36V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V comprend des produits compacts et maniables pour l'entretien du jardin et des espaces verts de petites et de moyennes superficies. Les batteries interchangeables Kärcher Battery Power 36 V existent avec deux capacités différentes : 36 V/25 Ah et 36 V/50 Ah pour plus d'autonomie.
Les deux capacités peuvent être utilisées avec tous les appareils 36 V. Que ce soit avec les tondeuses sans fil, les aspirateurs eau et poussières sans fil ou les souffleurs de feuilles Kärcher.